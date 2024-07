El Arrebato: "Podemos hacer que una tarde cualquiera sea perfecta"

El Arrebato es, sin duda, sinónimo de amor. Este es uno de los sentimientos más destacados en cada uno de sus temas. Y así lo demostrará esta noche en los Jardines de Viveros, dentro de la programación de la Gran Feria de València, donde presentará su nuevo disco Una tarde cualquiera. El artista no sólo regresa con nuevo álbum, sino también con una puesta en escena renovada.

En este nuevo disco, el artista reivindica la importancia de vivir el momento. "Siempre estamos esperando el momento perfecto para hacer las cosas y yo creo que podemos coger y manejarlo. Hacer que una tarde cualquiera sea perfecta, porque cualquier día puede ser maravilloso y no tenemos que estar esperando y esperando, sino ir a por ello", señalaba en una entrevista a Levante-EMV.

Con un sonido renovado, aunque manteniendo la esencia, El Arrebato regresa con nuevas canciones. Entre ellas, se encuentra "Gente luminosa", en la que reivindica la importancia de rodearse de gente que "nos aporte luz". "La gente luminosa hay que capturarla, hay que tenerla cerca. Desgraciadamente también existe la gente tóxica. Tenemos que armarnos de gente luminosa y trabajar nosotros mismos para serlo, intentar ir dando luz por la vida, que creo que lo necesitamos todos", afirma.

A pesar de que en la mayoría de temas pretende reivindicar el optimismo, "Súbete a mi guitarra" recoge uno de sus momentos más duros. A pesar de ello, intenta aportar esperanza con un mensaje de, en sus palabras, "súbete a mi guitarra y vamos a cortarle las uñas a los monstruos. Es la historia de una lucha. Es una pelea". Indica que el camino no ha sido fácil, ya que "tuve una infancia un poco puñetera y me crié en un barrio bastante humilde, muy bonito, pero el diablo estaba en todas las esquinas y el peligro estaba en todos lados. Era difícil salir de allí, pero me subí a una guitarra y conseguí escapar". Por ello, intenta "dar un mensaje de esperanza para demostrar que se puede, que se consiguen las cosas y que cuando tienes una ilusión muy grande, no hay ningún mal que pueda con ella".

La importancia del amor

El amor es fundamental para El Arrebato. Reconoce que "está presente en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. En nuestro trabajo, en nuestras inquietudes, en nuestra pareja, en nuestras familias... Le cante a quien le cante, va a estar el amor relacionado. Hablo del amor a mi tierra, del amor a mi pareja, del amor a mi gente. Abro muchas puertecitas de mi corazón. Como decía, una tarde cualquiera puede ser perfecta para construir un día maravilloso". Por ello, El Arrebato pretende convertir esta tarde cualquiera en una gran tarde.

Puedes comprar tus entradas aquí.