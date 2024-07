Myke Towers pone el broche de oro a la segunda jornada del Zevra Festival

Si el recinto del Zevra Festival se le quedó pequeño a Manuel Turizo el pasado viernes, la fiebre por Myke Towers también inundó el evento musical durante la jornada del sábado.

A pesar de la ola de calor que sufre la Comunitat Valenciana estos días, el público no quiso faltar a esta segunda jornada del festival de música urbana que se celebra en Cullera durante este fin de semana. La organización había preparado un gran cartel y, sin duda, los miles de asistentes disfrutaron de los distintos artistas repartidos entre los seis escenarios.

La fiesta empezó sobre las 20 h, cuando La Oreja de Van Gogh salió al escenario. La mítica banda repasó algunas de sus canciones más conocidas ante un público entregado en cuerpo y alma. Probablemente muchos de los presentes todavía no habían nacido cuando se formó este grupo, pero corearon todos y cada uno de sus temas, que se han convertido en parte de la historia musical de España. Leire, líder del grupo, no sólo repasó sus temas, sino que también homenajeó a Amaia Montero con canciones como "20 de enero" o "Cuéntame al oído".

Tras calentar motores, fue el turno del cantante y compositor español Rels B, que se ha convertido en una auténtica revelación durante los últimos meses. Anteriormente, Rayden inundó el recinto con su hip-hop y rap más destacado.

Omar Montes, la otra estrella

Otro de los momentos más destacados de la segunda jornada fue la actuación de Omar Montes. El artista actuó en el escenario secundario, aunque, sin duda, hubiese llenado sin ningún problema el escenario principal. El intérprete, que se dio a conocer por sus apariciones en programas televisivos como "Mujeres, Hombres y Viceversa", supo ganarse al público desde el primer momento. Atrás queda aquel Omar Montes que se subía sólo con su micrófono al escenario para interpretar sus temas. Ahora se rodea de un equipo de bailarinas, que le dan más valor al "show", para reivindicar el flamenco mediante temas como "La sevillana". Sin embargo, la falta de sonido comportó que los asistentes no pudiesen disfrutar de su música al 100 %.

Pasaba la medianoche, pero la gente seguía teniendo ganas de fiesta. Llegaba el turno de Yandel, un artista que ha visitado la Comunitat Valenciana en escasas ocasiones, pero, tras el baño de masas de ayer, probablemente regresará muy pronto. El compositor también se acompañó de su equipo de baile, aunque en esta ocasión estaba formado por hombres y mujeres. Era la antesala del plato fuerte, por lo que debía dejar el listón muy alto. Yandel no decepcionó. Durante una hora, el artista saltó, bailó y transmitió toda su energía a todos los presentes, que, aunque desconocían algunos de sus temas, le acompañaron en todo momento.

A las dos de la madrugada, llegaba la estrella de la noche. Myke Towers no necesitaba presentaciones ni estar acompañado de nadie para comerse él sólo el escenario. Si Manuel Turizo había llenado el recinto durante la noche del viernes, Myke Towers no se quedó atrás. En poco más de una hora, el puertorriqueño repasó sus canciones más emblemáticas, entre las que no faltaron "La falda" o "Lala", dos temas que lo han coronado en lo más alto de las listas musicales. Towers ya había actuado en València a finales de junio. Concretamente, lo hizo en el Bigsound, otro festival de música urbana, al que, probablemente, ya acudieron muchos de los presentes. Por eso, el cantante apostó por nuevos temas y creó un "show" distinto, aunque sin perder su esencia, carácter y, sobre todo, sin dejar de lado las canciones que lo han llevado a la fama.

Otros escenarios

Una de las curiosidades de este tipo de festivales es la gran cantidad de escenarios ubicados a lo largo del recinto. Aunque los presentes acuden a estos eventos para disfrutar de las canciones de las grandes estrellas, existen otros artistas que, a pesar de no llenar el espacio, no dejan de sorprender. Fue el caso de Buxxi, que actuó en el Beach Club. El artista, al que no había tenido la ocasión de escuchar hasta ayer, me sorprendió gratamente. El colombiano, conocido por temas como "Como tú no hay dos", interpretó algunas de las canciones más emblemáticas del viejo reguetón transportando a los presentes a una de las décadas más destacadas de este género musical. Así que si hoy tienen la ocasión de poder acercarse a uno de estos espacios, no duden en hacerlo. No les defraudarán. Probablemente estos artistas se entreguen tanto o más que las grandes estrellas. Y, además, podrán bailar sin tropezar con nadie.

Maluma, el colofón final

El Zevra Festival concluye hoy su edición con la actuación de Maluma. Hoy también será el turno de otra de las revelaciones del panorama actual, Saiko, JC Reyes o Nicki Nicole.