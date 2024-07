Conclou el Certamen Internacional de Bandes de Música superant les expectatives: més 15.000 espectadors i 3.200 músics

La 136 edició del Certamen Internacional de Bandes “Ciutat de València” s'ha tancat este diumenge amb un gran èxit de públic i de participació que, tal com ha subratllat el regidor d'Acció Cultural, José Luis Moreno, “ha superat totes les expectatives”. Més de 15.000 persones han gaudit d'un intens programa d'activitats en el qual han participat més de 3.200 músics pertanyents a 40 bandes, 21 d'elles en concurs, altres 4 convidades i, a més, altres 17 en actuacions prèvies, que han participat en un intens programa d'activitats.

Les interpretacions de les bandes que integren la secció d'honor van coronar este diumenge en el Palau de la Música, “una edició històrica del Certamen Internacional de Bandes “Ciutat de València”, ha afegit el regidor Moreno. Cinc grans agrupacions valencianes, d'elles tres de les anomenades 6G, han competit en la secció màxima del certamen.

El certamen va arrancar el passat dia 13 amb l'espectacle “Sonar València. Paisatge Eco-sònic de la ciutat”, en el qual el grup Neopercusión, juntament amb 350 músics de nou bandes de música de la Coordinadora de Societats Musicals de València van oferir una proposta innovadora sota la direcció artística de Juanjo Guillem. L'endemà, diumenge 14, es va oferir el “Off-Certamen. Mascletà Simfònica”, a la plaça de l'Ajuntament, Teatre Principal i en el trajecte entre tots dos edificis. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Institut Valencià de Cultura en la qual van participar les bandes juvenils de les societats que concursaven en la secció d'honor del certamen: l'Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó, la Unió Musical de Llíria, el Centre Instructivo Musical La Armónica de Buñol, la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna i la Sociedad Musical La Artística de Buñol. Tots ells van oferir un espectacle innovador junt amb 88 percussionistes i 13 músics de la secció de metall de la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Tota esta programació va continuar en els dies següents amb altres propostes divulgatives, com ara diferents trobades i conferències sobre temes variats, així com amb l'actuació de la Banda Juvenil de l'Agrupació Musical L’Amistat de Quart de Poblet en la plaça de la Mare de Déu, i el concert de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya.

Des del 18 i fins ahir, diumenge 21, s'han celebrat les sessions competitives del certamen que, després d'un parèntesi de cinc anys, han tornat a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, “un lloc emblemàtic que s'ha convertit en la capital mundial de la música de vent en esta 136 edició”, ha subratllat el regidor de Cultura. Les sessions a concurs han comptat amb un jurat format pels experts Julius Williams, Eduardo Soutullo, José M. Sánchez Verdú, Juan J. Colomer i Verena Mösenbichler-Bryant.

Duplicat el pressupost dedicat al CIBM

El Certamen Internacional de Bandes de Música és una trobada musical centenària de periodicitat anual, i és la competició amb més quantitat de diners per premis i per participació. Tal com ha subratllat l'alcaldessa, María José Catalá, enguany “hem duplicat pràcticament el pressupost dedicat al CIBM, fins arribar a quasi 600.000 euros, la qual cosa suposa el doble de la quantitat dedicada en 2023; i hem incrementat en un 45% la dotació econòmica destinada als premis i incentius per participar”.

Encara que la majoria de les formacions participants provenien de la Comunitat Valenciana, també han pres part bandes de la resta d'Espanya, i de l'estranger. De les 21 agrupacions que han concursat en les seccions tercera, segona, primera i d'honor, 15 eren de la Comunitat Valenciana, 2 de Galícia, 1 de la comunitat autònoma de Madrid i 1 de Castella-la Manxa, una de Colòmbia i una de Portugal.

Les bandes guanyadores del primer premi en cadascuna de les seccions del CIBM han sigut les següents: secció d'honor: Unió Musical de Llíria; secció tercera, Banda Sinfónica de Samacá (Colòmbia); secció segona, Banda de Música Municipal de Caldas de Reis (Pontevedra); i secció primera, Banda Marcial do Val (Portugal).

Com a convidades en les diverses seccions, per a amenitzar les deliberacions del jurat, han actuat 4 societats, 3 valencianes i 1 dels Estats Units: València Brass Ensemble, en la tercera secció; El Cerrito High School Wind Symphony, en la segona; la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en la primera; i la Banda Simfònica Municipal de València, en la d'Honor.

A més en el transcurs del certamen s'ha reconegut la labor de dos persones que han destacat per la seua contribució a la difusió d'esta competició: el periodista Octavio Hernández (reconeixement a títol pòstum), i el compositor i director Salvador Chuliá (reconeixement honorífic a la trajectòria musical).

Totes les sessions s'han pogut seguir en directe pel canal de YouTube del certamen que, entre el 18 i el 21 de juliol, ha registrat més de 78.000 visualitzacions; i per la web, que ha tingut quasi 1000 visualitzacions. A més, la secció d'honor ha sigut retransmesa íntegrament, per primera vegada, per À Punt.