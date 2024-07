Muerte de un almorzador

A ver si en la continuación de su autobiografía Buen Pop, Mal Pop. Un inventario Jarvis Cocker nos revela qué hizo con «Death Of A Full English Breakfaster», la canción que le regaló Scott Walker mientras producía «We Love Life»de Pulp. Se trata de una adaptación que el norteamericano realizó de una composición original de Sento Fenoll, Fenollet de la Ribera, cantante folclórico valenciano especializado en albaes y cant d’estil, titulada originalmente "Mort d’un esmorzador". Les pongo en contexto.

Fenoll nació en 1900 y desde muy joven fue saludado como una de las mejores voces del canto valenciano, llegando a rivalizar brevemente con el excelso Xiquet de Bétera, pero cayó en el olvido durante la dictadura franquista, poco proclive a las muestras culturales identitarias. Víctima de la represión artística y de una personalidad canallesca y autodestructiva, su figura se difuminó entre ferias y fiestas patronales. En 1952, tras una desastrosa partida de truc que casi le cuesta la vida, según unos, o por ser sorprendido en adúlteras circunstancias con la esposa de un jefe local del Movimiento, según otros, Sento fue enviado al monasterio de Santo Domingo de Silos por un misericordioso cura amigo que recordaba su cálida y potente voz.

Fue allí donde, tras tomar los hábitos benedictinos y participar de manera sobresaliente en las labores de canto gregoriano, instauró, muy a pesar del abad, la costumbre semanal de tomar el tradicional almuerzo valenciano en compañía de otros monjes, que entraban en trance extático cada vez que el cantador se arrancaba con alguna albada, jota o fandango tras la manducatoria. En aquella primera mitad de los sesenta compuso «Mort d’un esmorzador» que, según los que la escucharon, relataba detalladamente la muerte de un labrador de Benimodo víctima de su propia glotonería tras una pantagruélica fartada. La temática no podía ser otra que la gula, en la línea de lo narrado por Vicente Blasco Ibáñez sobre lo ocurrido a Sangonera en Cañas y barro o por Dante sobre los habitantes del tercer círculo de su infierno.

En 1965, harto de tanta chufla, el abad silense envió al perturbador monje a la comunidad benedictina de la Isla de Wight, en la que recalaría un año más tarde el ídolo juvenil pop Scott Walker quien, disgustado por la fama y la dirección artística que estaba tomando su grupo, The Walker Brothers, decidió desaparecer una temporada en la abadía de Quarr para profundizar en las sonoridades gregorianas y sus métodos de notación. Ambos exiliados trabaron amistad, cantaron y tocaron juntos y el norteamericano, atraído ya por las sordideces del alma descritas por Jaques Brel en sus canciones, adaptó al inglés el siniestro romance del valenciano, cambiando al grotesco almorzador por un británico adicto al insalubre desayuno frito típico de aquellas tierras, repleto de grasa, embutidos, huevos y alubias en salsa de tomate.

Revelado su paradero por la prensa, Walker fue invitado a abandonar el monasterio después de que una docena de quinceañeras invadiera el altar en medio de una misa para comerse a besos a su más famoso habitante, pero guardó la llave de su celda como recuerdo, tal y como puede observarse en la portada de "Scott Walker Sings Songs From His T.V. Series". Por su parte, Fenoll volvió al País Valenciano un par de años más tarde, colgó los hábitos y acabó sus días en el anonimato que le procuró un hijo ilegítimo de los que dejó en la Ribera del Xúquer durante su juventud de calavera.

Walker se olvidó de «Death Of A Full English Breakfaster» hasta que en el año 2001, mientras grababa aquel disco de Pulp, escuchó a Jarvis vituperar en «Bad Cover Version» la segunda cara de su viejo elepé "Til The Band Comes In", justo donde tuvo la intención de publicarla. Cocker, que compuso la tremenda "Bad Cover" mucho antes de saber que Scott produciría el disco, decidió no modificar el texto y las pasó canutas cuando tuvo que cantarla por primera vez en presencia del circunspecto destinatario de la puya contenida en dicha canción. Tras el mal trago, ambos se rieron, desarrollaron una excelente relación y Walker le acabó regalando al miope larguirucho la adaptación de Fenollet y esta historia que yo les acabo de contar, a la que he accedido tras muchas y esforzadas investigaciones. Y si todo esto es mentira, que se me caiga la cara de vergüenza ahora mismo.