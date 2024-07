De la Noche del Circo de CaixaForum a las del planetario del Hemisfèric

Esta noche CaixaForum acoge la Noche del Circo, una propuesta dirigida a todos los públicos alrededor de un arte en el que se unen «la acción, la libertad, la poesía, el equilibrio, la prosa, la fragilidad, el sueño y la cooperación», tal y como explica la organización.

Se trata de una experiencia compartida en la que se podrá disfrutar de espectáculos y conciertos. Además, se pondrá en práctica el equilibrio, la coordinación, la destreza, la flexibilidad y la puntería por parte de las participantes.

La «mágica» noche cuenta con el espectáculo «Parade», el circo de los valientes, de la compañía La Maquiné. Esta se inspira en el circo de antaño mediante el suo de objetos, las artes plásticas y la música. El show narra la historia de Babar, un elefante bebé que desea ser artista pero teme a los humanos.

Planetarios

Las noches de verano en València también tienen presencia astronómica. El Hemisfèric cuenta con tres tipos diferentes de planetarios.

«Las Nocturnas de verano» se celebrarán cada marte y jueves a las 20 h hasta el día 5 de septiembre. En estas sesiones narradas el público podrá conocer las constelaciones más representativas de esta época del año, así como las líneas invisibles que esconden historias mitológicas.

Para los más pequeños, lor primeros domingos del mes a las 12 h tendrá lugar «Astromenuts». Mediante este espectáculo se podrán iniciar en las ciencias del espacio y descuprir el mundo que les rodea a través de dibujos, historias y animaciones.

Por último, la programación del Hemisfèric cuenta con un planetario musical en formato Fulldome 2D. Bajo el nombre de «Pink Floyd: The Dark Side of the Moon», se llevará a cabo un planetario sin narración en el que la música acompañará a las imágenes de la Luna, el espacio y la Estación Espacial Internacional, entre otras.

También destacan otros espectáculos como «Auroras. Luces del noste» que permite conocer la realidad y el secreto detrás de los colores de las auroras boreales.

Además el Museu de les Ciències presenta este verano tres nuevas exposiciones dedicadas al Espacio: «La Luna al alcance de tus manos», «Mediterranea» y «Up to Space. Misión espacial».