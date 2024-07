Los vasos ‘reutilizables’, el negocio antisostenible de los festivales de música

La secuencia es casi siempre la misma. Llego a la barra del festival de música o el concierto y pido algo de beber, el camarero o camarera alarga la mano para agarrar el vaso de plástico reutilizable y le doy el que traigo de casa. La respuesta se repite: «Este no es de aquí, has de comprar el del festival». Pienso en por qué me obligan a comprar algo que ya tengo y se supone que busca ser reutilizado en pro del medio ambiente.

Pienso también que es otra forma de ‘greenwashing’, un concepto que hace referencia a la estrategia de publicidad desarrollada por algunas empresas por la que se presentan como entidades respetuosas con el medioambiente (en festivales se escuchan a menudo conceptos como innovación, sostenibilidad o huella de carbono) para ocultar prácticas que son nocivas para la naturaleza y que ellos mismos llevan a cabo. Como el consumo y la producción masiva e innecesaria de vasos de plástico.

Desde hace unos meses me hago la misma pregunta cada vez que asisto a una escena como esta, que últimamente es recurrente, ya que julio es, aunque no oficialmente, el mes de los festivales por excelencia. De hecho, este fin de semana ha tenido lugar el Zevra en Cullera y el FIB de Benicàssim, donde también obligaban a los asistentes a comprar el vaso customizado de 2024 por hasta 2,5 euros.

Si los vasos de plástico con los logos de los eventos se han hecho para ser reutilizados, pues pagas por ellos y se espera de ti que lo uses durante toda la noche e incluso te lo lleves a casa; ¿no es más sostenible traerte de tu casa el que utilizaste el otro día o el mes pasado y llevaste a la cocina de tu casa, lavaste y guardaste con los otros 20 que acumulas de los últimos años?

Vasos abandonados en el suelo tras un concierto. / V.P.

Me pregunto por qué, bajo el discurso de la sostenibilidad se obvia una máxima, para mi imprescindible, en las aportaciones que podemos hacer como individuos contra las consecuencias de la emergencia climática: consumir menos. Una práctica de reducción de residuos que desde luego no aplica en estos casos y obliga al asistente a adquirir otro vaso más. Algunos sitios —hace bastante que no lo presencio— te devuelven el dinero al retornar el vaso, pero la mayoría de veces tienes que llevártelo a casa contigo.

En mi caso, muchas veces he vuelto con dos (contando el que ya llevaba) o hasta 10 si me pongo a recoger los que tiran al suelo una vez acaba el concierto, y esto último da para otro artículo entero. Creo que los vasos se han vuelto una forma más de negocio para los grandes eventos, como muchas veces lo es también la oferta de comida dentro de los recintos. Más allá del abuso para los asistentes, creo además que va en contra de todos los principios medioambientales que se dicen defender.

Vasos abandonados tras un concierto. / V.P.

Debemos caminar hacia espacios de ocio donde todo el mundo lleve su propio vaso. Hay que ir hacia la reducción del consumo y este asunto, aunque parece un detalle nimio, marca la diferencia. Toda negativa a estos pequeños avances, que ya están afianzados en otros países e incluso en otras comunidades autónomas, me parece otra forma de ‘greenwashing’, esta vez a través de unos recipientes que en sí mismos se definen como reutilizables pero que, paradójicamente, no puedes usar de nuevo.