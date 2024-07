El sector de la Música cree que «por fin» se les reconoce y escucha

«Estamos estructurados, preparados y motivados para hacer frente a un reto que puede situar la Comunitat Valenciana al frente de muchas iniciativas creativas europeas», apuntaban ayer desde la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim), satisfechos por la decisión anunciada desde la Generalitat Valenciana de crear una dirección general de la Industria Musical. Un área que dependerá directamente de Presidencia y que, según anunció el president Carlos Mazón, «velará por la profesionalización del sector, la promoción del talento, la desestacionalización de la actividad de las empresas musicales, así como por planes de incentivos fiscales, patrocinios y mecenazgos».

Presentación del Anuario de la Música / Germán Caballero

«Desde la Generalitat, por fin, se nos reconoce y se nos ha escuchado porque este es un proyecto que parte de las reivindicaciones del tejido empresarial», apunta Armand Llàcer, portavoz de de Fevim, mientras el presidente de la Federación afirma que «las buenas intenciones no suelen ser suficientes, pero sí son el impulso inicial», apunta Luis Óscar García. «Las cifras no dejan lugar a dudas: no puede despreciarse desde ningún estamento la importancia que la industria musical tiene para la sociedad valenciana, tanto en magnitud económica como en creación de empleo o en potencialidad de crecimiento. Al margen de otras consideraciones de interés, como la incidencia en el sector turístico y la proyección cultural que supone, los datos que se desprenden del Anuario revelan las oportunidades, las amenazas y las debilidades de un sector que tiende a moverse en la cuerda floja de la inestabilidad y que, como muchos otros motores económicos, precisa solamente de apoyo y reconocimiento institucionales, elementos clave para consolidar todo aquello que construimos y seguir avanzando. Nos enfrentamos a un futuro cercano con herramientas nuevas que nos confirman lo que intuíamos: la industria musical valenciana tiene potencia y mucha energía para seguir creciendo», explica.

Potencial "sólido"

«El ecosistema musical valenciano presenta un potencial suficientemente sólido como para que su impulso sea una acción de gobierno transversal en colaboración con el sector», defiende Llàcer tras incidir que, fue el propio presidente de la Generalitat quién, durante la presentación del Anuario de la Música 2024 , les avanzó que, bajo el paragüas de la nueva dirección general, recaerá «cualquier tipo de conciertos, desde los macrofestivales a los conciertos y recitales que se realicen en sala s pequeñas».

«Nos sorprendió el anuncio, pero era una reivindicación que llevábamos demandando desde hace años porque la Comunitat Valenciana tiene un gran potencial en el sector pero necesitamos herramientas para, mantenernos, y seguir creciendo», explica Llàcer.

«Las buenas intenciones no suelen ser suficientes, pero sí el impulso inicial»

La contribución de la música en vivo a la economía valenciana, recuerda el portavoz de de Fevim amparándose en los datos ofrecidos por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, superó en 2023 los 371,3 millones de euros, lo que representa el 0,37 % del PIB regional, más del doble de lo que aporta el sector de los conciertos a todo el PIB español. Pero, recuerda, la bonanza no es para todos los sectores ya que, mientras se han disparado las cifras de asistencia a los macrofestivales (557,6% en España y en un 1.745% en la C.Valenciana, desde 2005, para que en 2022, 1,03 millones de personas asistieran a algún macrofestival en la C.Valenciana), la asistencia a las salas pequeñas se ha reducido casi un 57 %.

Y esque, en el sector, hay cifras hablan por sí solas como que en 2023 se dió empleo a cerca de 72.000 personas en toda España y más de 10.000 en la Comunitat Valenciana y que en un año han aumentado en 1.119 el número de empresas musicales en la C. Valenciana (un crecimiento del 111,9%). n

Suscríbete para seguir leyendo