Los años de Lope de Vega en València, Aitana Sánchez-Gijón o El brujo: esta es la temporada 2024-25 de La Rambleta

La nueva temporada de La Rambleta tendrá teatro, música, danza, exposiciones, circo, magia o humor. A partir del próximo mes de septiembre, el centro cultural de San Marcelino pondrá, además, el foco especialmente en la creación valenciana con la producción propia El agua de Valencia, que fabula sobre los años que el dramaturgo del Siglo Oro Lope de Vega pasó en la ciudad.

La directora de La Rambleta, Rocío Huet, presentó este viernes la programación de la próxima temporada 2024-25, acompañada por Javier Sahuquillo, autor y director de El agua de Valencia, y Rafael Cervera, coordinador de unas jornadas conmemorativas de los 40 años de la Movida Valenciana, que también tendrán lugar en La Rambleta.

Entre teatro y danza, la próxima programación de La Rambleta reúne más de una treintena de propuestas con intérpretes tan reconocidos como Aitana Sánchez-Gijón, Rafael Álvarez «El brujo», Juan Diego Botto, Alberto San Juan o Vicky Luengo. Además, contará con estrenos de compañías y dramaturgos valencianos como Albena Teatre, Begoña Tena, Chema Cardeña o Teatre de l’Abast. El humor llegará de la mano de cómicos tan reconocidos como Luis Piedrahita, Daniel Fez, Santi Rodríguez o Pablo Chiapella. En músoca destaca la presencia de El Kanka, Lagartija Nick, Los Brincos, Kiki Morente, Zenet o Medina Zahara. En danza, el espacio vuelve a clásicos como El lago de los cisnes o colaboraciones con los festivales Bucles o 10 Sentidos.

Macho grita, con Alberto San Juan. / Sergio Parra

Cuatro semanas en cartel

Huet hizo hincapié en El agua de Valencia, ya que se trata la primera producción propia -junto a Yapadú Produccions- «con tanta entidad», en cuanto al tiempo de exhibición y puesta en escena. La obra se estrenará el próximo 8 de noviembre en el espacio La Cambra donde, al más puro estilo de la commedia dell’arte italiana, permanecerá en cartel hasta el 1 de diciembre. Son cuatro semanas, «algo cada vez más raro», dijo Sahuquillo. En esta línea, Huet señaló que estos carteles de ‘larga duración’ «solo son posibles con producciones propias», dijo en referencia a los elevados cachés de producciones que vienen de gira por lo que no suelen estar en los teatros más de cuatro días.

Así, El agua de Valencia es una comedia musical ‘de capa y espada’ sobre las andanzas de Lope de Vega en València, en forma de cabaret. La obra fabula con ese tiempo y las relaciones que Lope de Vega estrechó a partir de textos del propio escritor y otros como Guillem de Castro y los miembros de la Academia de los Nocturnos. Sahuquillo dio algunas pinceladas de lo que el espectador encontrará en esta pieza, que parte del ‘exilio’ valenciano de Lope de Vega tras escibir unos libelos difamatorios contra la que fue su amante, la actriz Elena Osorio, y su padre. Esos textos le costaron ocho años de destierro y los dos primeros los pasó en València, «una ciudad uy teatral», por lo que Sahuquillo consideró que Lope no eligió València al azar. La obra, aún en proceso de escritura, tampoco escatima en elenco y estará protagonizada por siete actores: Rebecca Valls, José Juan Sevilla, Paloma Vidal, Sergio Villanueva, Aina Gimeno, Raúl Lledó y Marta Estal.

Prima Facie, con Vicky Luengo. / Levante-EMV

Lo mejor del teatro nacional

El teatro nacional abrirá la temporada el 27 y 28 de septiembre con Aitana Sánchez-Gijón en La madre, una comedia negra de Florian Zeller, dirigida por Juan Carlos Fisher, director de montajes como Billy Elliot. Entre otras obras Yllana volverá con dos comedias que son un reflejo de la actualidad que nos rodea: Trash! (4 y 5 de octubre), una crítica al consumismo, y War Baby, un alegato contra la guerra.

Otro de los nombres con más peso en la escena nacional regresa a València. Rafael Álvarez «El brujo» estrena Mi vida en el arte, los mejores versos de su vida en las tablas; y El viaje del monstruo fiero, un recorrido por los textos clásicos de autores del Siglo de Oro español.

Juan Diego Botto y su hermana Nur Levi se unirán los días 16 y 17 de noviembre al músico Alejandro Pelayo (Marlango) para rendir homenaje a la poesía de Walt Whitman en Sobre las hojas de hierba.

Ganadores de Premios Max recalan también en el escenario de La Rambleta. Cucaracha con paisaje de fondo, una tragicomedia en verso y prosa sobre el deseo de ser madre, ganadora de dos Premios Max en 2023 (mejor espectáculo revelación y mejor autoría revelación) estará el día 29 de noviembre. El dramaturgo Alberto Conejero presenta En mitad de tanto fuego (13 de diciembre), dirigida por Xavier Albertí e interpretada por Rubén de Eguía, finalista de los Premios Max 2024. Se trata de un alegato contra la guerra, la barbarie y la violencia.

Por su parte, Alberto San Juan volverá con Macho grita, comedia musical con la que revisa el 16 de febrero la historia española a partir del mito de don Juan. Una pieza teatral escrita, dirigida e interpretada por él para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con música sobre la escena.

Entre otras propuestas escénicas destaca también la actriz Vicky Luengo que estará los días 30 y 31 de mayo en La Rambleta con Prima Facie, uno de los fenómenos teatrales del momento, que aborda la violencia contra las mujeres y la justicia a través de un monólogo lleno de teatralidad.

Sobre las hojas de hierba. / Roberto Ranero

Apuesta por la dramaturgia valenciana

Además de El agua de Valencia, La Rambleta estrenará junto a Albena Teatre 15 minuts amb tu, de Carles Alberola, publicada por Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera del IVC y ganadora del Premio de Coproducción Lorena Palau que otorga Rambleta dentro del marco de los XLIII Premios de la Crítica Literaria Valenciana. Una obra que nos lleva a reflexionar sobre las cosas que realmente son importantes: Si solo tuviéramos 15 minutos para hablar con quien más amamos.

Esta temporada Rambleta también contará con el estreno, dentro del festival Russafa Escènica, de Hibrit, el nuevo proyecto de artes vivas de Begoña Tena, en colaboración con el performer y músico experimental Avelino Saavedra. Un híbrido que teje diferentes lenguajes -teatro, poesía, performance, canto…-.

Dentro del programa Graners de Creació, el centro acogerá el estreno de‘Caos, de Teatre de l’Abast, escrita por Juli Disla y protagonizada por Lucía Aibar, Victoria Mínguez y Ramón Rodenas; y el último espectáculo creado, dirigido y protagonizado por Miguel Ángel Sweeney, Anatomía de la estupidez, un análisis de la estupidez humana en la era digital.

Rambleta también estrenará El señor de las hamburguesas, escrita y dirigida por Miguel Seguí. Una comedia absurda y oscura con un final absolutamente apoteósico sobre la vida del influencer gastronómico Joe Burger, interpretada por él mismo junto a Miguel Seguí, Estela Muñoz, Laura Pellicer, Raúl Ferrando y Toni Misó.

Recupera Arcángeles, de Chema Cardeña, una travesía, a través de seis monólogos acompañados de la música de una viola en directo, por las vivencias discriminatorias sufridas por seis personajes homosexuales en diferentes épocas durante 80 años. Interpretado por Rafa Alarcón, Jerónimo Cornelles, Darío Torrent, Miguel Vicente Clager, Saoro Ferre, Miguel Seguí y Cecilia Pekarek.

En colaboración con la Fundación Casa del Artista, el centro acogerá una zarzuela, En el café de chinitas, así como varias representaciones de variedades.

Finalmente, abordando dos de las grandes preocupaciones existentes en el ámbito de las artes escénicas locales -la profesionalización de las jóvenes compañías y la creación de públicos-, Rambleta presentará esta temporada un nuevo proyecto que contará con una Muestra de teatro emergente para compañías valencianas ligada a una Escuela del espectador con el objetivo de dar apoyo a las compañías locales y fomentar la mediación y la creación de públicos.

El viaje del monstruo fiero, con El brujo. / Sergio Parra

Familia y humor en Rambleta

La programación infantil, juvenil y familiar presentará teatro, circo, magia, humor y música con espectáculos como ‘Hola Caracola’, de Pica Pica, ‘Curial e Güelfa’, ‘Ad Libitum’, ‘Caperuza Roja, un musical feroz’, ‘Viaje al planeta de todo es posible’, Jorge Luengo, ‘Piensa en Wilbur’ y los mejores conciertos de Rock en Familia.

El humor vuelve a traer referentes de la comedia más actual: Ignasi Taltavull & Tomàs Fuentes, Luis Piedrahita, Rafa Maza, Daniel Fez, Patricia Espejo, Pablo Chiapella y Tian Lara, Santi Rodríguez, Pablo Ibarburu, Carola Maldonado, Miguel Noguera, Charlie Pee, Andreu Casanova, Juanpis, Liss Pereira y Arkano, entre otros. Además, vuelve el show de comedia ‘No me toques el cuento’, protagonizado por Olivia Lara, Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán, Colette Casas, Katia Bolardo y Lara Chaves (en alternancia).

En mitad de tanto fuego. / Levante-EMV

La Movida Valenciana

La programación musical presentará los conciertos de: The Tallest Man On Earth, Yann Tiersen, Lagartija Nick, John Maus, Postmodern Junkebox, Guillem Gisbert, El Kanka, Maro, Rita Payés, Mulatu Astatke, Julia Holter, Putochinomaricón, Rulo y la Contrabanda, Brothers In Band, Los Brincos, Kiki Morente, Muerdo, Gorka Urbizu, Maika Makovski, Zenet, Agnes Obel, Tony Ann y Medina Azahara, entre otros.

Además, nace el festival conmemorativo de tres días ‘Trastornados por la luna. ¡Oh, Valencia!’, música, innovación y vanguardia en la València de los 80. Coordinado por Rafa Cervera, el festival rinde homenaje a la escena creativa que se fraguó en la ciudad y sus bares musicales durante los años de La Movida (música, pases de moda, cabaret, teatro, artes plásticas, poesía, diseño…).

War Baby, de Yllana. / L-EMV

Suscríbete para seguir leyendo