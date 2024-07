El “Sol de México” brilla esta noche en València

Ha llegado el día. Casi un año después de que Luis Miguel anunciase su esperado 'tour' por España, esta noche el artista actuará en el Estadi Ciutat de València ante miles de fans que, desde primera hora de la mañana, aguardaban sitio a las afueras del recinto para poder disfrutar de las canciones más emblemáticas del “Sol de México”.

Tras recorrer Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, A Coruña y Cádiz, el cantante llega hoy al 'cap i casal'. Tras este parada, Luis Miguel cerrará esta gira de conciertos en Starlite Marbella, donde actuará hasta en tres ocasiones durante los próximos días.

Han pasado seis años desde que el intérprete de “La incondicional” actuará en La Marina Sur de València, en un concierto que deleitó a la mayoría de asistentes, que esperaron ansiosos su regreso. Tras haber agotado las primeras entradas en el Santiago Bernabeu de Madrid, el artista ampliaba su gira por España, un país al que siempre ha estado muy vinculado. Los seguidores del artista agotaron en minutos la mayoría de entradas de todas las ciudades, que, en ocasiones, han llegado a rondar los 1.400 euros, aunque las más baratas se encontraban en torno los 60 euros.

Así, durante cerca de dos horas y acompañado por sus músicos, el público podrá disfrutar de los éxitos que le han acompañado durante toda su trayectoria profesional y que viajan entre los temas más pop, sus conocidos Romances o su particular homenaje a México. No faltarán sus canciones más conocidas como “La incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Suave”, “Culpable o no”, “Por debajo de la mesa”, “La bikina”, “La media vuelta” o “Somos novios”.

Sin palabras

Algo que ha sorprendido a sus fans durante su gira española es que el artista no pronuncia ninguna palabra durante el espectáculo. Como han difundido sus seguidores a través de las redes sociales, Luis Miguel no saluda ni se dirige a su público, sólo interpreta sus temas junto a su banda y su público. Sin embargo, esto también agrada a muchos de sus seguidores, que prefieren aprovechar el espectáculo para escuchar la mayor parte de sus temas. Sea como sea el “Sol de México” promete no defraudar a su público en un concierto que promete ser inolvidable.