Once mil personas apuestan por el cine "a ciegas"

Quince minutos antes del inicio de la cita a ciegas, en el Paseo de Ruzafa de València, se abría paso una fila de gente que sobresalía de la puerta de los Cines Lys. Esperaban, con la impaciencia que dejaba al descubierto su puntualidad, entrar a la sesión. Desde la primera prueba «piloto» , en febrero de 2022, en la que se proyectó Language Lessons, a lo largo de los dos años siguientes se han proyectado 53 películas en la «cita a ciegas». Además, cerca de once mil personas han apostado por la propuesta, muchas de ellas configurándose como cinéfilas habituales. Cinéfilas que mediante la suscripción a la newsletter del cine, pueden pujar cada martes y apostar por la película que creen que se proyectará, y si aciertan, se les obsequia con un pase gratuito y unas palomitas.

Fila de gente que espera para entrear a la sesión "Cita a ciegas". / Germán Caballero

Muchas veces las películas pasan «sin pena ni gloria por las salas», empieza contando José Luis , responsable de marketing de Cines Lys. Películas que son buenas, -como asegura- no tan comerciales y que si la gente les diera una oportunidad, las disfrutaría. Es por eso, que la cita te permite ir al cine sin ningún tipo de prejuicios. Silvino Puig es el director de programación de los Cines Lys, él se encarga de ver las películas antes de emitirse, y buscar que haya «calidad en ellas y que llamen la atención del público». Perfect days, Te estoy amando locamente o La zona de interés, son películas que el público ha podido disfrutar durante la temporada.

Cita de prestreno

Esta vez, Norberta fue la elegida. Quiénes acudieron a la sesión, sin saberlo de antemano, también presenciaban el prestreno de la película dirigida por Sonia Escolano y Belén López Albert, y protagonizada por Adriana Ozores y Luis Bermejo. Y es que en muchas ocasiones, las sesiones a ciegas sirven de reestreno, para rescatar antiguas «joyas», pero también de prestreno. Aunque esta vez no fue así, algunos de ellos llegan acompañados de los personajes principales o directores de las piezas audiovisuales, con un coloquio que permite al público acercarse más a la producción.

En la sala a penas quedaban butacas libres. José Luis argumenta que se ha creado una dinámica de «venir al cine y dejarse enamorar». Mar es la primera vez que va a la cita a ciegas y desde luego no será la última tampoco. «Volveré porque me parece una forma interesante y diferente de ir al cine», comenta. Pepa y Laura -nombres ficticios a petición de las asistentes- acuden juntas por primera vez, al finalizar la sesión ya están pensando en volver a la siguiente, y además, en invitar a otra amiga para que no se pierda la experiencia que ellas han podido vivir. «Hemos visto un ambiente súper guay entre las personas que venían a la película, se notaba que muchas ya habían asistido antes y algunas incluso se conocían».

Hablan de la próxima sesión porque la que iba a ser la última de la temporada, se ha convertido en la penúltima por votación popular. Antes del inicio del filme una pequeña presentación dio la bienvenida a las nuevas caras, y saludó a las conocidas, que entre murmullos y «pucheros» demandaban una sesión más la semana siguiente. Silvino Puig, director de programación de Cines Lys, pidió que levantara la mano quién quisiera una más y la sala se llenó de manos al aire.

Quiénes acudieron a la sesión de "Cita a ciegas con el cine", sin saberlo de antemano, también presenciaban el prestreno de la película "Norberta". / Germán Caballero

La incertidumbre

¿Qué mueve a la gente a asistir a un cine a ciegas? «La novedad», «nos gusta venir y no saber», «es una iniciativa muy curiosa», «me gusta que me sorprendan», «me parece algo innovador». Son algunas de las respuestas que se escuchan entre el público. Laura -nombre ficticio a petición de la entrevistada-, explica que a ella venir sin expectativas le da «mucha más libertad» y le permite no ir al cine pensando ya de antemano en lo que va a ver.

A Marisa hay veces que la cartelera «no le dice nada», y de esta forma puede disfrutar de uno de sus hobbies preferidos dejándose sorprender. Eso sí, no siempre le han gustado todas las películas que han puesto, pero aún así, «vengo siempre que puedo», concluye.

La entrada vale cuatro euros, la mitad de lo que cuesta una normalmente, hecho que incrementa la accesibilidad. «Siempre ha habido presencia de un púbico adulto, pero hemos notado la afluencia de uno más joven que incluso repite», relata el responsable de marketing del cine. A Mar le sorprendió ver también a gente de diferentes edades, incluso le parece un plan recurrente para «hacer en familia».

