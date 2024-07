València se rinde a los pies de Luis Miguel

Dicen que la música es la única medicina para el alma. Sin duda, anoche Luis Miguel me transportó a esa infancia tan añorada, en la que, sin saberlo, era completamente feliz. El “Sol de México” me hizo viajar a aquellas mañanas en las que sus canciones sonaban de fondo en mi casa mientras yo apuraba los últimos minutos antes de que mi madre viniese a despertarme tarareando todas y cada una de las letras de ese artista que poco después yo descubriría y, a mi manera, también admiraría. A regañadientes le pedía que bajase el volumen de esos temas que unos años después se han convertido en la banda sonora de mi vida.

Por eso, anoche yo volví a convertirme en esa niña pequeña que no quería que ese concierto terminase nunca para mantener viva esa unión a través de sus melodías. El Estadi Ciutat de València se convirtió durante dos horas en aquella pequeña habitación, aunque en él resonaban miles de voces de distintas edades unidas por una misma pasión. Anoche no mantuve los ojos cerrados, sino que los tuve muy abiertos para poder disfrutar de las canciones más emblemáticas del artista mexicano, que regresó al 'cap i casal' seis años después de su última visita y con motivo de su gira española, con la que ha recorrido varias ciudades como Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, A Coruña y Cádiz.

Casi veinte minutos después de la hora marcada, ya que el artista se hizo de rogar, el ‘show’ se iniciaba con la proyección de algunas imágenes del “Sol de México” desde su infancia hasta la actualidad. Luis Miguel salía al escenario, acompañado de cerca de una decena de músicos, de la forma más enérgica posible para interpretar “Será que no amas”. A partir de ese momento, todo fue "in crescendo". Sin duda, no hubo mejor manera de iniciar el espectáculo, en el que el tarareo del público impedía que, en muchas ocasiones, se escuchase incluso al propio artista con total claridad. Con su característica forma de coger el micrófono, que en ocasiones te hacía dudar si era él quien cantaba, no necesitó elevar la voz ni poner al límite sus cuerdas vocales para demostrar que sigue más vivo que nunca y que, por muchos años que pasen, sigue arrastrando a masas.

Tras esta primera interpretación, llegó el momento de sus baladas más emblemáticas como “No sé tú” o “Hasta que me olvides” pasando por sus temas más rítmicos como “Suave” o “Te necesito”. Sin embargo, Luis Miguel, vestido de negro con traje y corbata (atuendo que lleva luciendo en gran parte de la gira) demostró en todo momento su gran energía y su vitalidad con sus movimientos de caderas, que enloquecieron a todas las presentes. Todos y cada uno de sus gestos (calcados en toda la gira) estaban medidos al detalle para darse un baño de masas ante los miles de asistentes que llenaron el recinto. Además, la organización repartió pulseras a todos los asistentes, las cuales cambiaban de color según el tema interpretado (creían que Coldplay lo había inventado todo), para hacer que el 'show' todavía fuese más mágico.

Homenaje

Tras sus Romances, Luis Miguel también quiso homenajear a algunos de los artistas que le han acompañado en su trayectoria musical. Acompañado de dos proyecciones en las que aparecían Michael Jackson y Frank Sinatra, el cantante interpretó “Sonríe” y “Come fly with me”. Sin duda, el espectáculo visual, en ocasiones, superaba incluso al sonoro.

Momento del homenaje a Michael Jackson. / Saray Fajardo

Tras una segunda parte del concierto en la que Luis Miguel, que decidió cambiarse de ropa y apostar por el negro, deleitó a su público con “Un hombre busca a una mujer” o “Tengo todo excepto a ti”, el “Sol de México”, acompañado de su banda de mariachis, viajó a su país para cantar “La bikina” o “La media vuelta” y, así, terminar la fiesta, que estuvo acompañada por bolas gigantes lanzadas al público, al ritmo de “La chica del bikini azul” o “Cuando calienta el sol”.

“¿Como dice València?”

Como ha ocurrido durante toda la gira según han mostrado sus fans en redes sociales, Luis Miguel no dirigió ninguna palabra a su público durante los noventa minutos que duró el concierto. Sólo se limitó a sonreír, cantar, mover sus caderas y dirigir el micrófono a sus fans. Sin embargo, en un par de ocasiones, animó a los presentes a seguir sus canciones al grito de “¿Como dice València?” con el fin de demostrar que no existe ningún doble (como se ha difundido en redes sociales) que pueda igualar su talento.

Tras este esperado ‘show’, el público ovacionó al artista durante cerca de diez minutos. Los miles de fans aplaudieron, corearon su nombre e, incluso, le pidieron alguna canción más, aunque, en esta ocasión, no hubo suerte. Por su parte, Luis Miguel les correspondió con su característica sonrisa, que le acompañó durante todo el espectáculo, para demostrar que no sólo es el “Sol de México”, sino que se ha convertido en el “Sol de todo el universo”.