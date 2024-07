"Cheveleures", simbiosi entre cuerpo y paisaje

El Museo de la Ciudad recibe desde junio hasta el 27 de octubre la exposición Chevelures, de la artista valenciana Nuria Ferriol. Cheveleure significa cabellera en francés, es además un poema de Charles Baudelarie en el que el poeta habla de las sensaciones y la incitación al viaje que siente cuando se adentra en el cabello de su amada. Mediante su obra, la artista recoge la simbiosi entre cuerpo y paisaje, centrándose en la idea del cabello.

La exposición recoge parte de su trabajo realizado durante 25 años alrededor del cuerpo. «El cuerpo aparece como estampas, es una forma de sentir , expresarme, que me protege, mi cuerpo como una extensión más, una propia herramienta de pintura», explica Ferriol. Cuando habla de trabjar el cuerpo, en la mayoría de casos, es el cuerpo el que lleva la pintura encima, para posteriormente ser estampado y luego retrabajado por la artista. «En ese retrabajo es en dónde me siento conectada porque hay veces que salen raíces, cabellos, venas», añade.

Cuerpo y botánica

Cheveleures cuenta con varias series, todas relacionadas entre si mediante: la propia cabellera. Pero, más allá de la referencia al cabello, la exposición también alberga la «metáfora del hilo». Esto alude al tiempo trabajado, como tejido que va formando capas, y como nexo entre las imágenes. La cuscuta epithymum es una planta parásita con filamentos rojos que la primera vez que Nuria se topó con ella, ya la incorporó a su trabajo. Le recuerda a las venas, pero también al hilo del pelo, o a la inspiración en la naturaleza, los árboles, «todo lo que me encuentro y siento parte de mi cuerpo me lo llevo luego a mi». «Para mi un cuerpo no deja de ser como un paisaje con todo tipo de accidentes, con valles, montes, depresiones», sentencia en relación al cuerpo y a la naturaleza.

Además, a Ferriol la naturaleza siempre le acompaña. «No es una exposición de paisajes, es mi forma de sentir, de estar en la naturaleza, yo no establezco diferencias entre cuando estoy trabajando y el tronco de un árbol» argumenta. La piel de un árbol, es también piel, de hecho los títulos juegan también con eso: «Piel/ algarrobo I y II, 2022» o «La peau, l’écorce. 2024».

Es decir, la artista expresa que en este sentido son muy importantes las sensaciones. «Puedo tenes la misma sensación cuando trabajo un cuerpo que cuano trabajo un árbol. El pertenecer a la naturaleza, verla, por ejemplo, los pinos me recuerdan también a una especie de cabello que cae».

El espacio

El Museo de la Ciudad ha condicionado en cierto modo el proyecyo, la agrupación, distribución y selección de las obras. Estas habían de armonizarse con el espacio. Ha sido un trabajo de «jugar con el blanco y negro d elos suelos, la permeabilidad, conexión y direccionalidad de las salas», cuenta Ferriol.

Por ejemplo, alfunos de los marcos arquitectónicos le han servido a la artista para enmarcar la obra. El color azul de los techos principales le ha «obligado a jugar con el color». En definitiva, a trabajar conjuntamente con el espacio en el que se desarrolla.

Suscríbete para seguir leyendo