Rockeros cum laude

Ya me perdonarán que les venga con intimidades, pero es que el otro día mi esposa consiguió una plaza de profesora titular de la Universitat de València. Después de 25 años desde que comenzó la carrera y justo el mismo día en el que hace 15 años obtuvo su doctorado en Química, por fin ha puesto el huevo. Una de esas ocasiones en las que el tiempo coloca las cosas en su lugar y hace justicia. Solamente yo sé lo que ha sudado esa mujer, la persona más inteligente y válida que he conocido jamás, que lo mismo te cocina un fricasé de conejo que te monta un reactor de dióxido de carbono supercrítico. Y que además de sus logros profesionales en el campo de la investigación científica se ha buscado tiempo para criar dos niños a golpe de teta viva y mantener al zángano que esto suscribe, que la quiere con locura. Y arrimando el ascua a mi sardina, y por no continuar con esta sonrojante declaración de amor, hoy les traigo músicos que fueron profesores o miembros de la comunidad académica.

Sterling Morrison abandonó The Velvet Underground e ingresó como estudiante en la Universidad de Texas en Austin, donde se graduó en Literatura Medieval en 1971. Estuvo ocupado allí una temporada como profesor asistente, pero le era más rentable trabajar como marinero y acabó siendo capitán de un remolcador en el canal del puerto marítimo de Houston. Pese a todo, no abandonó sus estudios y obtuvo el doctorado en 1986 gracias a sus investigaciones sobre el poeta inglés del siglo VIII Cynewulf.

Sterling Morrison / Levante-EMV

También se lo tomó con calma Brian May, que se sacó finalmente el doctorado en Astrofísica por el Imperial College de Londres tras 36 años de hiato. Lo comenzó en 1971 y lo acabó en 2007. Entre medias, ya saben ustedes: miembro más piloso de Queen, tipo afable, humilde y humano como pocos y uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Mi estimadísimo David Lowery, de Cracker, dio clases en la Universidad de Georgia dentro de un programa de estudios relacionados con los negocios de la industria musical, con un enfoque muy claro a favor de los derechos y libertades de los músicos, tanto en cuestiones de lenguaje y forma artística como en cuestiones pecuniarias en torno a los royalties y su reparto en la era de internet. Y eso que el gachó se graduó en Matemáticas en la Universidad de California Santa Cruz, pero mira que le gusta un compromiso.

Kriss Kristofferson, becado en Oxford, capitán del ejército y piloto de helicóptero, fue asignado por la superioridad al puesto de profesor de literatura en la academia militar de West Point, pero se lo dejó para plantarse en Nashville y convertirse en la leyenda que es. Por su parte, Greg Graffin, el cantante de Bad Religion, es doctor en Zoología por la Universidad de Cornell. Aparte de hacer botar a los chavales como si se fuera a acabar el mundo (recuerden su impresionante actuación en València hace un par de años) les dio clase sobre cómo acabó realmente para los dinosaurios, porque entre 2009 y 2011 estuvo enseñando Paleontología en la Universidad de California Los Angeles, la afamada UCLA, donde también tiene un máster en Geología. Agüita con el punkarra.

De la misma cuerda musical es la lumbrera Milo Aukerman, de los Descendents. Se sacó un doctorado en Biología por la Universidad de California San Diego, continuó sus estudios post doctorales en Bioquímica en la Universidad de Wisconsin, trabajó como investigador en la gigantesca compañía química DuPont y fue profesor adjunto en la Universidad de Delaware. Tienen un disco titulado “Milo Goes to College” que alude a las primeras etapas estudiantiles del nota, que prefirió dedicarse al punk rock por amor al arte. Tom Scholz, factótum de la banda Boston, es master en Ingeniería Industrial por el prestigioso a más no poder Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seguidamente, el manitas trabajó una temporada para la Polaroid mientras se construía un estudio de grabación, bien surtido de cachivaches de su invención, donde grabar las maquetas de su grupo.

En fin, que el verano ya llegó, la escuela se acabó y los profesores y las profesoras tienen que disfrutarlo como todos. Y como hasta los insignificantes plumillas tenemos derecho al descanso, me despido de ustedes hasta septiembre y les deseo unas felices vacaciones.