Sedajazz en València: la escuela de jazz que conecta los niños a la música

València bien podría ser una pequeña Louisiana. Desde hace más de tres décadas, Sedajazz ejerce de inspiración y polo de influencia. El colectivo de músicos independientes ha creado escuela en el mundo del jazz; literalmente.

Reconocida oficialmente por la Conselleria de Educación como escuela desde hace 12 años, cuenta actualmente con cerca de unos 350 estudiantes de todas las edades: niños, jóvenes y adultos; desde los cinco años hasta pasando la jubilación.

Los adolescentes, en concreto, no dejan de crear música y cosechar éxitos. Este mes de julio, el Sedajazz Young Septet ha ganado el X Certamen Internacional de Jóvenes Músicos de Jazz de Talavera de la Reina. Los componentes del joven conjunto valenciano son Guillem Cotanda (trompeta y transcripciones), Luis Coronado (saxo tenor), Ximo Reillo (saxo alto), Aurora Blanco (saxo Barítono y voz), Pau Baena (piano) y Pau Montal (batería) junto con Francisco «Latino» Blanco, alma mater de Sedajazz, al contrabajo.

Los chavales tienen entre 13 y 17 años y de su interpretación destacaron «su frescura, la energía que transmiten en el escenario, con mucha conexión entre ellos, y la diversidad de sus interpretaciones». Eso les hizo merecedores del primer premio, tras pasar una preselección entre 80 formaciones y quedar entre los tres finalistas.

Los jóvenes intérpretes que se forman en Sedajazz pasan por tres bandas grupales distintas, según ls edades: Sedajazz Happy Band; la Sedajazz Kids Banda —que ganó un premio Carles Santos junto a Ramonets—, y la Jove Big Band Sedajazz, de las que luego surgen otros proyectos —que pueden compaginarse—, como el caso de la Sedajazz Young Septet.

La Jove Big Band está ahora de gira por Andalucía —con actuaciones, incluso, ante 800 personas—, mientras que la Sedajazz Kids Band ha grabado su nuevo disco en directo en las Ram Sessions de la Rambleta.

Jove Big Band / Levante-EMV

«Formamos desde los cinco años, más o menos, y cuando ya cogen un instrumento, al poco tiempo de estar tocando en grupo, les ponemos en agrupaciones de ‘combo’ (de seis o siete componentes), y ya pasan a otras bandas más grandes (big bands, con 20 músicos) y escalonadamente van subiendo de nivel», explica Latino. «Es muy importante que toquen en grupo y sea un equipo», afirma. «Tienen un nivel de jazz que no es normal, porque les enseñamos desde pequeños», asegura sobre los jóvenes músicos.

Latino defiende que el jazz es un estilo de música en el que «la parte creativa se desarrolla más». «No es únicamente ‘leer’ música, es inventar, crear, un juego... el jazz ofrece, sobre todo, la posibilidad de improvisar y crear tu propia melodia», destaca. «El objetivo es que el músico sea más completo y desarrolle la creatividad y capacidad de improvisar», asevera.

Tocan saxos, flauta, trompetas, trombones, contrabajo, batería, percusión latina, guitarra y piano, y muchos llegan atraídos, precisamente, por esa libertad que da el jazz. Latino afirma que entre los alumnos hay hijos de docentes de conservatorio, o estudiantes que empezaron con la música clásica pero que decidieron dar un giro a su formación o, incluso, una última oportunidad a la música para seguir tocando. «Y, por regla general, se engancha y vuelven a disfrutar de la música».

"¡Quien no se mueve es el raro en el jazz!"

Guillem, de 16 años, es uno de los integrantes del Sedajazz Young Septet. Tiene formación de banda y asegura que poco a poco fue conociendo el jazz, yendo a algún seminario… y finalmente se decantó por este género.

«Un día, en la banda, al acabar un concierto me riñeron por haberme movido un poco de la silla, y eso no pasa en el jazz: ¡quien no se mueve es el raro!», asegura. También agradece que se dé al músico «la opción de ‘opinar’ o querer decir algo en concreto con tu música, no solo tocar algo que no es tuya, que una persona escribió en su momento».

Su compañero Luis, de 15 años, también valora la improvisación jazzística. «Es algo que no había hecho nunca y me llamó bastante la atención, es lo que lo hace diferente». De la experiencia de Talavera de la Reina destaca la oportunidad que también ha supuesto «de conocer a otra gente y escuchar otros grupos».

Por su parte, Ximo, de 13 años, es un joven integrante de la Jove Big Band. Destaca también la convivencia entre todos los jóvenes músicos cuando, como ahora, están de gira. También se queda con la improvisación. «Es diferente, te surge», opina.

Lo que en un principio fueron talleres de una treintena de personas, ahora es una escuela con 350 alumnos, que «ha ido creciendo de forma orgánica» y que cuenta con 24 profesores, además de cinco personas dedicadas a la organización. «Somos una familia, una escuela bastante única, porque que hagan jazz desde muy niños es raro y hay muy pocas en España; damos vida a mucha gente», dice su fundador.

