De Tonet y Neleta a Mortadelo y Filemón: un ruta de esculturas recorrerá la València literaria y cinematográfica

El ayuntamiento quiere crear un circuito de esculturas por la ciudad que rinda homenaje a algunos de las obras más señeras de la literatura y el cine que han tenido a València como escenario. Desde "L’Espill o Llibre de les dones" de Jaume Roig a "Babas de caracol" de Maria Lliberós, pasando por "La barraca", "Gràcies per la propina" o "Tranvía a la Malva-rosa". Desde "El faba de Ramonet" de Juan Andreu Moragas a "Tomorrowland" de Brad Bird sin olvidar "París-Tombuctú", "Mortadelo y Filemón" o "La mala educación".

En total, serán 25 esculturas de bronce de tamaño natural que se situarán en los mismos escenarios en los que los personajes protagonizaron sus historias. Se trata de un proyecto a largo plazo, que contará con su primera partida presupuestaria a partir de 2025 y que irá implantándose a lo largo de los años e incluso ampliando el número de esculturas incluidas en la ruta. De hecho, los responsables del proyecto -Carlos Aimeur y Francisco López Porcar- han puesto un tope de 10 años de antigüedad de las obras seleccionadas ahora con miras a poder rendir homenaje en el futuro a otros autores, obras y personajes contemporáneos.

Tampoco se sabe, de momento, qué artistas se encargarán de plasmar en bronce los 35 personajes de ficción incluidos en esta “ruta literaria y cinematográfica”. El concejal de Cultura, José Luis Moreno, sí ha señalado esta mañana durante la presentación del proyecto en la Nau 3 del Parc Central que, debido a las dimensiones de la iniciativa, no serán uno sino varios los escultores a los que recurrirá el ayuntamiento. Queda por elegir también el modo en el que se irán adjudicando estos trabajos.

El objetivo de la ruta, tal como ha señalado el concejal, es “formar un museo al aire libre” que se expanda por varios barrios de València y cuyas obras “acaben formando parte de la identidad de la ciudad y despierten la curiosidad no solo de los turistas sino de los propios valencianos”. “Queremos que forme parte de la educación sentimental de los valencianos”, ha añadido Aimeur.

Tampoco se sabe, de momento, cuáles serán las primeras esculturas que se plantarán en la ruta, aunque Moreno ha apuntado el nombre de Blasco Ibáñez, de quien se recrearán personajes y escenas de “Arroz y tartana” en el Mercado Central, “Flor de Mayo” en la Malva-rosa, “La barraca” en la huerta de Benimaclet y “Cañas y barro” en el Palmar.

Presentación esta mañana del proyecto de ruta escultórica de personajes literarios y cinematográficos. / Germán Caballero

Un paseo por la historia de València

Tal como señalaba López Porcar, estas rutas literarias y cinematográficas ofrecen un “caleidoscopio” de la historia de la ciudad a través de los creadores y sus personajes. En concreto, el referido estudio reúne una selección de quince obras escritas tanto en castellano como en valenciano y ambientadas en diferentes épocas. Conviven la ciudad medieval con el carácter moralizador de “L´Espill o Llibre de les dones” (ca. 1460), de Jaume Roig; el espíritu romántico que impregna “La campana de la Unión” (1866), de Vicente Boix; el paroxismo barroco de “El mut de la campana” (2003), de Josep Lozano; la comedia de enredo y la teatralidad de la demencia en “Los locos de Valencia” (1620), de Lope de Vega; así como la ciudad dieciochesca, comercial y conspiradora que aparece en “Les ales de Mercuri” (2002), de Mariano Casas.

La València de posguerra y del injusto reparto de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres lo vemos en “Babas de caracol” (2006), de María García-Lliberós; la de las trágicas riadas de 1949 y 1957 en “El río viene crecido” (1960), de María Beneyto (una obra, por cierto, actualmente descatalogada y que el ayuntamiento quiere reeditar a partir de este proyecto); la de sabor a boleros de los cincuenta en “Tranvía a la Malvarrosa” (1997), de Manuel Vicent; la de los años sesenta de tranvías y vedettes del mítico teatro Ruzafa en “Gràcies per la propina” (1994), de Ferran Torrent; la del tardofranquismo con “Bajo la lluvia” (2000), de Miguel Herráez; y la ciudad despersonalizada de los ochenta representada en “Els treballs perduts” (1989), de Joan Francesc Mira.

Diez películas y ninguna serie

“En el caso de la segunda de las rutas proyectadas, se ha procurado que, además de ser un listado representativo de las películas que han tenido a València como escenario, en él tuvieran una presencia destacada nuestros cineastas locales y que todas las obras seleccionadas tuvieran, al menos, una década de existencia”, ha explicado Carlos Aimeur. “Partiendo de estas premisas, se han elegido diez largometrajes y sus correspondientes figuras escultóricas, cuya colocación permitirá ofrecer un itinerario iconográfico a ciudadanos y visitantes.

Tal y como señala Aimeur, “de la misma manera que se ha pretendido distribuir las obras por todo el ámbito urbano, se ha aspirado a que la selección abarcara igualmente todas las décadas”. Así, se ha incluido una película de los años 30, otra de los 60 y dos films de las décadas de los 80, 90, ‘00 y ’10”. “Por el contrario, se han excluido las series de televisión para esta primera propuesta. No obstante, dada su creciente popularidad en los últimos años, cabría plantearse para un futuro la realización de una tercera ruta dedicada a este tipo de producciones audiovisuales, tan propias de nuestro tiempo”.

Como películas valencianas, se han incluido dos largometrajes de Luis García Berlanga: “Todos a la cárcel” (1993) y “París-Tombuctú” (1999); la única película valenciana ganadora de un festival de serie A (el de Moscú), “Las olas” (2011), de Alberto Morais; y el largometraje pionero del cine en valenciano, “El faba de Ramonet” (1933).

Como películas españolas, se han seleccionado tres films de muy distinto signo, pero todos ellos relevantes por diferentes motivos: así, está la primera película basada en una novela de Ferran Torrent, “Un negre amb un saxo” (1989), de Francesc Bellmunt; el gran éxito "La gran aventura de Mortadelo y Filemón” (2003), dirigida por Javier Fesser y producida por el castellonense Fernando Bovaira que tenía su particular 13 Rue en el barrio del Carme; así como una de las películas rodadas por Pedro Almodóvar en la ciudad de València, “La mala educación” (2004).

El mejor retrato de la València de los 60

Finalmente, se han incorporado tres películas extranjeras al listado: la hasta hace bien poco desconocida “El niño que robó un millón” (1960), a la que el devenir de los tiempos ha convertido en el mejor retrato de la València de los 60; la fallida “La maldición de la Pantera Rosa” (1983), que seleccionó nuestra ciudad como escenario y la ha convertido en parte de una de las grandes franquicias de la comedia estadounidense; y, por último, la superproducción de Disney “Tomorrowland” (2015), largometraje de Brad Bird, de gran presupuesto y cuya espectacular taquilla no fue, sin embargo, suficiente para hacerla rentable, pero a la que está reivindicando cada vez más el paso de los años y que supuso el lanzamiento definitivo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias como icono turístico mundial.

Presentación del proyecto de rutas. / Germán Caballero

Una "venta de humo"

Para la concejal de Compromís, Gloria Tello, este proyecto "no deja de de ser de nuevo una venta de humo de una idea de la cual, a día de hoy, no se sabe ni el procedimiento para seleccionar a los escultores". Tello recuerda que el impulso de rutas literarias o cinematográficas "viene de la legislatura anterior" y ha lamentado que "a priori no se perciba respeto alguno a la propia ley de Patrimonio que exige distancias mínimas a los edificios de mayor valor patrimonial de la ciudad, puesto que el proyecto o idea que se acaba de presentar contempla por ejemplo esculturas a los pies de los escalones de la Lonja".

La edil de Compromís ha lamentado que el ayuntamiento no haya dado a los artistas locales "cabida de manera abierta para poder aportar nada a este proyecto. Y me refiero especialmente a los escultores, a quienes ya se ha dejado claro que no se les dejará libertad de creación. El Ayuntamiento determinará previamente cómo será la escultura, un proceder que nos recuerda a la famosa ordenanza del ayuntamiento de Fanzara en la que el ayuntamiento pretende cortar las alas a la creación y aplicar una censura tan en boca de la sociedad últimamente para desgracia de todos y todas".