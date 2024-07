Optimismo en el sector escénico ante los cambios en Cultura

El primer encuentro del sector escénico valenciano con la nueva secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha sido «ágil y productivo». Así lo ha expresado el miembro de la junta directiva de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas del País Valencià (AVETID), Joanfran Rozalen, tras la reunión celebrada el pasado lunes con la secretaria autonómica. Este primer acercamiento se produce tras los cambios realizados en la Conselleria de Cultura durante las últimas semanas después de que se llevase a cabo la salida de Vox del Consell por petición del propio líder estatal, Santiago Abascal, quien pidió que su partido abandonara los pactos autonómicos que mantenía con el PP.

Durante este encuentro, los miembros de las artes escénicas abordaron con Tébar las ayudas económicas destinadas al sector. «Hemos pedido algunos cambios técnicos en las ayudas, aunque no se ha concretado todavía nada. No es un aspecto político, sino técnico», explica Rozalen a Levante-EMV. En este sentido, el propio portavoz de AVETID ha agradecido la implicación de Tébar, que, en sus palabras, «nos atendió de manera ágil durante todo el encuentro que se prolongó cerca de dos horas». Añade: «Esto no hubiese ocurrido con la anterior conselleria, con la que no había diálogo. Sin embargo, en este caso, fue una reunión fluida, la solicitamos tras los cambios en el Consell y, aunque Tébar todavía está aterrizando en la conselleria, se llevó a cabo de manera rápida. Esto no suele pasar muy a menudo en el sector».

El sector lamenta que Cultura ha vivido varios cambios, y «precipitados», durante el último año, que pueden perjudicar la situación en la que se encuentran sumidos, aunque «hay que ver como se desarrolla todo durante los próximos meses». Sin embargo, recalca que Tébar se ha mostrado dispuesta a dialogar, un hecho que «no fue nada fácil con la anterior secretaria ni con el conseller Barrera».

Una de las preocupaciones actuales del sector escénico es la integración de Cultura y Educación bajo la misma conselleria (anteriormente estaban separadas). «Nos preocupa que Educación se lleve la mayor parte del presupuesto, por lo que no sabemos si esta unión será beneficiosa para nuestro sector», indica Rozalen, quien añade que «en otras ocasiones, se podía tener una opinión al respecto, pero ahora es complicado tener una valoración».

Circuit Cultural Valencià

Otra de las preocupaciones del sector escénico, y que llevan meses reivindicando, es la parálisis en la que se encuentra sumido el Circuit Cultural Valencià. Aunque a finales de junio, la anterior Conselleria de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias firmaron el convenio para cooperar en la promoción y difusión del Circuit Cultural Valencià en 2024 con el fin de acercar las artes escénicas a todos los municipios valencianos, la plataforma siempre se ha mostrado en desacuerdo con este nuevo modelo, que, en sus palabras, ha provocado una «gran parálisis» durante los últimos meses.

En este sentido, los gestores culturales denunciaban que «no se han escuchado nuestras reivindicaciones». «No hemos consensuado nada porque no hemos visto ni tenemos ningún documento sobre este convenio», lamentaba el propio Rozalen. En sus palabras, este es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la conselleria, por lo que no se van a quedar callados ante esta situación. «La decisión fue una política de hechos consumados. No se ha hecho de manera natural», lamentaba.

Aunque todavía no se ha abordado la situación con la nueva secretaria autonómica, sin duda, esta será una de las principales reivindicaciones del sector escénico.

