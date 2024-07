Cine al aire libre en un claustro gótico: las películas que puedes ver gratis en el Centre del Carme

El Centre del Carme acogerá desde este jueves 1 de agosto su ciclo de "Cinema d'estiu" que tendrá el humor hecho en América como hilo conductor.

Así, el claustro gótico del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) se convierte de nuevo en cine al aire libre y de entrada gratuita con ‘Embriagados de Humor. América y la comedia’, un ciclo de 27 películas de 9 países del continente americano y con un hilo conductor, el humor.

‘Mi obra maestra’ (2018), del argentino Gastón Duprat, inaugura este jueves el ciclo de cine con su visión ácida del mundo del arte, que navega entre la comedia y el drama, destapando lo más oscuro: sus engaños, mentiras y estafas.

A Duprat le interesa más un cine de actores y con mucho contenido, como la pareja protagonista, Guillermo Francella y Luis Brandoni. Como contrapunto, surge el papel que encarna Raúl Arévalo, que cumple aquí su sueño de trabajar con los directores de ‘El ciudadano ilustre’, Duprat y Mariano Cohn.

THE HEARTBREAK KID / L-EMV

La noche del viernes se proyecta ‘The Heartbreak Kid’ (1972), una comedia venenosa escrita por Neil Simon y dirigida por una cineasta genial, Elaine May. Muestra del mejor cine norteamericano de los años 70 que nos adentra en los infiernos del matrimonio a través de una luna de miel muy accidentada.

Tres décadas después, se hizo una versión al más puro estilo descacharrante por los Hermanos Farrelly, pero sin superar algunos momentos culminantes de este film, como el reconocimiento ante el espejo de un magnífico Charles Groding, con un simple “hello”; la aparición angelical de Cybill Shepherd; la destrucción progresiva del personaje encarnado por la hija de la directora, Jeannie Berlin, o el rostro duro del magnate Mr. Corcoran, que le valdría una nominación al Óscar como mejor secundario.

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL / L-EMV

El sábado 3 de agosto se proyectará una obra fundamental del cine colombiano, ‘La estrategia del caracol’ (1993) de Sergio Cabrera, quien se inspiró en un caso real, el desalojo de La Casa Uribe, cuyo desahucio tardó tanto tiempo en efectuarse que el juez llegó a descubrir que la casa no existía.

‘La estrategia del caracol’ es un film realmente optimista que aborda con humor el problema de la vivienda, la pobreza y la lucha de clases.

La primera semana de ‘Cinema d’Estiu’ concluye el domingo 4 de agosto con ‘The Bank Dick’ (1940), de Edward F. Cline. Considerada la mejor comedia de W. C. Fields, un actor olvidado de quien se escribió “los cómicos, como clase, son un grupo notoriamente malhumorado que sonríe cuando le pagan por sonreír”.

Pero Fields ni siquiera sonreía cuando le pagaban, en la gran pantalla popularizó un personaje sociópata y solitario, capaz de zurrar una niña o patear un perro sin inmutarse.

‘Embriagados de humor’ arranca, pues, con cuatro propuestas muy distintas que marcan la travesía de un viaje cinematográficamente heterogéneo por el nuevo continente. Una propuesta cultural popular, de cine a la fresca, con entrada libre a partir de las 22:00 horas, que se prolongará desde el día 1 al 31 de agosto.

THE BANK DICK / L-EMV

Estas son las películas que se proyectarán este mes de agosto en el claustro gótico del Centre del Carme.

Jueves, 1 de agosto. Mi obra maestra (2018) Argentina

Viernes, 2 de agosto. The Heartbreak Kid (1972) EEUU

Sábado, 3 de agosto. La estrategia del caracol (1993) Colombia

Domingo, 4 de agosto. The Bank Dick (1940) EEUU

Martes, 6 de agosto. Párpados azules (2007) Méjico

Miércoles, 7 de agosto. Adventureland (2009). EEUU

Jueves, 8 de agosto. Willaq PIRQA (2022) Perú

Viernes, 9 de agosto. Mother (Las manías de mamá, 1996) EEUU

Sábado, 10 de agosto. Vampiros en la Habana (1985) Cuba

Domingo, 11 de agosto. Hellzapoppin’ (Loquilandia, 1941) EEUU

Martes, 13 de agosto. El agente Topo (2020) Chile

Miércoles, 14 de agosto. But I’m a cheerleader (1999) EEUU

Jueves, 15 de agosto. Muerte de un burócrata (1966) Cuba

Viernes, 16 de agosto. Amateur (1994) EEUU

Sábado, 17 de agosto. Solo con tu pareja (1991) México

Domingo, 18 de agosto. Academia Rushmore (1998). EEUU

Martes, 20 de agosto. La grande séduction (1993) Canadá

Miércoles, 21 de agosto. Someone Marry Barry (2014) EEUU

Jueves, 22 de agosto. La vida es silbar (1999) Cuba

Viernes, 23 de agosto. Los guantes mágicos (2003). Argentina.

Sábado, 24 de agosto. Go get some Rosemary (2009) EEUU

Domingo, 25 de agosto. La tarea (1991) México

Martes, 27 de agosto. ‘Harry and Tonto’ (1974) EEUU

Miércoles, 28 de agosto. ‘Yepeto’ (1999) Argentina

Jueves, 29 de agosto. ‘Wiener-Dog’ (2016) EEUU

Viernes, 30 de agosto. ‘O homem que copiava’ (2003) Brasil

Sábado, 31 de agosto. ‘Shiva baby’ (2020) EEUU-Canadá