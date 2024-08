Inma Expósito: “En el Teatro Romano el monumento a veces se come lo que pasa en escena"

Sagunt a Escena regresa con una programación en la que se combinan textos clásicos y otros más contemporáneos. Su directora, Inma Expósito, aborda las novedades y los contratiempos.

La joven compañía de Nacho Duato será la encargada de abrir esta 41 º edición. ¿Es la mejor manera de reivindicar el talento valenciano?

Si no es la mejor, debe de ser una de las mejores porque Nacho va a presentar sus piezas más emblemáticas y, además, lo va a hacer con un elenco de bailarines y bailarinas jóvenes, que han estado trabajando durante un tiempo con estas piezas, dándoles también parte de su personalidad. Sobre Nacho no se puede decir mucho más porque ya tiene toda su trayectoria, que le alaba. Es un buen arranque para esta 41 º edición y, además, con mucha ilusión por parte de la compañía y del festival.

A esta bienvenida se suma la presencia de la figura del DJ, que también estará en el acto de clausura. ¿Era importante incluir esta figura tan presente en la sociedad valenciana?

Llevábamos un tiempo dándole una vuelta a la figura del DJ porque es una figura contemporánea. Cuando se hacen estos festivales multidisciplinares, parece que solamente aparecen como un acompañamiento, pero les queríamos dar el empaque de artista. Para eso necesitábamos que nos aportaran algo diferenciador. En este caso, tenemos dos propuestas. Trumpetz, que son los que abren el festival después de la función de Nacho Duato, hacen música techno en directo con trompetas. Y para cerrar el festival queríamos darles ese toque festivo, pero en este caso vienen acompañados del Colectivo Lamajara, que hará el envoltorio visual a la parte musical.

Valeria Castro es otra de las apuestas para acercarse a un público más joven. ¿Creen que lo han conseguido?

Yo creo que sí, aunque lo veremos realmente en el patio de butacas. Esta cantante, con poco más de 20 años, ya tiene un montón de premios y, además, creo que atrae a ese público joven, aunque también gusta a los más mayores. Tiene esa transversalidad en cuanto a edades, que es muy interesante. A un festival como Sagunt a Escena le interesa conservar a su público de siempre, pero también que haya nuevas generaciones que se sientan atraídas por la programación.

Ha habido un trabajo a contrarreloj para que el Teatro Romano estuviese listo. ¿Ha sido uno de los peores contratiempos de esta edición?

El Teatro Romano, como tiene 2.000 años de antigüedad, es lógico y normal que, a veces, nos dé algún susto. Es como un anciano al que hay que cuidar y hacerle un mantenimiento continuado todos los años. Previamente al festival se hace una revisión de todas las instalaciones y del estado de conservación. Todos los años hay que acometer alguna mejora y hay que ir revisando cada pequeño rincón del monumento. Este año se ha valorado que había que tomar algunas precauciones y así se ha hecho.

Las obras han obligado a reducir un 30 % el aforo. ¿Se llegó a buscar alguna alternativa?

Esta era la mejor opción o la más ventajosa para el festival, pero también para el público. ¿Se podría haber hecho algo más? No, con el tiempo con el que contábamos. La temporalidad nos ha marcado que se tuviera que cerrar una parte destinada al público porque no daba tiempo a arreglarlo y, así, centrarnos en las otras zonas del teatro que necesitaban también una intervención. Se decidió cerrar esta parte porque no podíamos hacer una rehabilitación integral.

Obras, cambios de gobierno... Sagunt a Escena parece que es imbatible. ¿Cuál cree que es la fórmula?

La fórmula es esa mezcla que hay entre tradición y contemporaneidad. El hecho de conservar la esencia del festival, pero que, al mismo tiempo, se vaya renovando. De la misma manera que cuando hacemos el cartel, pensamos en que haya esas figuras de siempre, pero también las más contemporáneas e, incluso, en lo que es la imagen o el personal para conservar lo que funciona y que se intente mejorar y contemporaneizar el conjunto.

En la programación destaca la presencia de Victoria Abril, que regresa al teatro en España 45 años después con una obra con una temática muy actual.

Cuando nos llega a las manos de la dirección artística esta propuesta de “Medusa”con la figura de Victoria Abril, nos dicen que se va a centrar en la figura de Medusa, pero una Medusa que ya no es un monstruo, sino que es una víctima. Yo me pongo a hacer esta reflexión y pienso lo necesario que es. Ver a ese personaje mitológico, traerlo a nuestra realidad y a nuestra verdad de hoy en día. Muchas veces la víctima, a la hora de comunicar el suceso, se convierte en un monstruo. Nos planteamos qué habrá hecho. Es darle otra vez esta vuelta. Medusa fue una víctima de una agresión y, al final, acabó siendo en un monstruo. Ahora, 2.000 años después, tenemos la capacidad de hacer una relectura y ver que realmente fue una víctima de esas circunstancias.

No es fácil escoger las obras, pero tampoco el espacio de Sagunt en el que se van a representar.

Hay que hacer un trabajo muy interesante, que es el de localizar las propuestas, es decir, visualizarlas en el espacio en el que van a suceder. Desde el Teatro Romano, que es un monumento muy magnífico y que, muchas veces, se come lo que está sucediendo en escena. Hay que ver como la acción y el monumento conjugan y se favorecen el uno al otro. Todo lo que hacemos fuera del teatro, es decir, en las calles, en las plazas y en espacios públicos, también es muy bonito visualizar en ese espacio.

En muchas ocasiones ha reivindicado que le gustaría expandir el festival más allá del mes de agosto. ¿Es viable a día de hoy?

Es muy difícil. Hemos estado haciendo en los últimos años mucha campaña de difusión en otros festivales y en otras localizaciones. Trabajamos con otros festivales a la hora de hacer la programación y compartimos la información. Hacemos actividades con Espai La Granja, visitas... Nos hubiera gustado hacer talleres u otras actividades, pero es complicado porque somos un festival que está incluido dentro de todas las actividades del Institut Valencià de Cultura, que tiene una programación muy extensa y muchos otros espacios y festivales asociados. Tienes tantísimas actividades que es muy difícil encajar en el calendario. La dirección del festival va trabajando de manera paralela, pero, a veces, es muy difícil de visibilizar.

