Las mujeres se apoderan del Medusa Festival

La electrónica tiene nombre de mujer. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir una plena igualdad, las DJs empiezan a hacerse camino en un mundo en el que, hasta hace poco, estaba dominado por hombres. Una prueba de ello es el Medusa Festival, que se celebra del 7 al 12 de agosto en Cullera. En esta décima edición, diez mujeres mostrarán su talento ante los cerca de 150.000 asistentes que pretenden disfrutar de la mejor música 'dance' a lo largo de los seis escenarios repartidos por todo el recinto.

Entre ellas, destaca Amelie Lens (Bélgica, 1990), que se ha ganado su lugar en la industria musical por su sonido inconfuindible, una percusión exuberante y unos bajos que retumban en el pecho. Conocida por sus enérgicos sets y sus producciones minimalistas, ha ganado reconocimiento mundial y se ha convertido en una figura clave en los principales escenarios 'underground' del mundo.

Deborah de Luca (Italia, 1980) es otra de las estrellas de esta edición. De Luca inició su carrera como DJ y productora de Techno a finales de los 80. Sin embargo, su fama se inició hace diez años, cuando abrió su propio sello discográfico, Sola_mente Records. En sus sesiones, funde el Hard Techno con el Minimal Techno en melodías absorbentes.

Otra de las sensaciones del momento que actuará en el Medusa Festival es la valenciana Brenda Serna, que deleitará a los asistentes con una sesión de Techno y Hard Techno divertida y estruendosa.

Esencia mediterránea

La esencia mediterránea llegará de la mano de Anna Tur (Ibiza, 1983), que ha estado en los clubes más selectos de Alemania, Reino Unido o Italia. Además, ha tenido la suerte de haber remezclado al mítico Carl Cox.

El 'hardcore' llegará de la mano de Miss K8, que se ha convertido en una de las principales referentes de la escena Hardstyle y del sonido Hardcore.

Por su parte, Lindsay van der Eng (Países Bajos, 1983) es una DJ y productora de Hardcore que ha girado por todos los continentes del planeta con sus sets llenos de adrenalina y por su habilidad para mezclar melodías con ritmos agresivos.

Sara Krin (València, 1991) aterriza como una de las nuevas figuras emergentes del Hard Techno y el sonido schranz. Su carrera se disparó en 2021 gracias a "Let’s do it", un edit en clave electrónico del clásico noventero "The bad touch", de la banda americana Bloodhound Gang.

'Revival'

El sonido 'revival' llega de la mano de Lorena Llanes, que consiguió embarcarse en la escena musical gracias un concurso de nuevos talentos. Se ha convertido en uno de los símbolos del sonido Revival.

DJ Marta (Madrid, 1979), la histórica residente de Radical, será otra de las artistas de esta edición. Es conocida por haber sido pionera como woman DJ y residente histórica.

Por último, Xina Mora (Zaragoza, 2000) no sólo estará detrás de la mesa de mezclas, sino que también aparece cantando en sus 'shows'. Ella creció influenciada por varios subgéneros de la electrónica (Techno, Minimal, Raw, Hardstyle...) y ese bagaje la ha hecho alumbrar un híbrido entre la electrónica y lo urbano. Sus letras buscan empoderar a la mujer y su sonido huye de las rígidas etiquetas musicales.