Aitana brilla en el Arenal Sound siete años después

La primera jornada del Arenal Sound ha finalizado hace unas horas. Durante cerca de diez horas, los miles de 'sounders' han bailado y cantado al ritmo de sus artistas preferidos. Tras las actuaciones de La Pegatina, Cali y el Dandee o La Zowi, ha llegado el turno de la 'extriunfita' Aitana, que todavía estaba actuando al cierre de esta edición.

La intérprete de "Las Babys" se ganó al público desde el primer minuto, que no dudó en sumarse a sus temas más conocidos como "Vas a quedarte", "Formentera" o su conocida canción junto a Sebastián Yatra "Akureyri". Aitana, como explicó en sus redes sociales, regresaba a este festival de Burriana siete años después. "Es el primer festival que vine con mis mejores amigas en 2017 cuando acababa de cumplir 18 años". Para ella, fue, en sus palabras, uno de los momentos más "divertidos de mi vida acampando en el 'camping', yendo cada noche a cantar todas las canciones de todos los artistas, bailando sin parar...Veía ahí a los cantantes en el escenario y sólo podía soñar que yo algún día podía estar ahí". Anoche, la exconcursante de "Operación Triunfo" lo logró como cabeza de cartel rodeada de sus mejores amigas. "Después de siete años no sólo yo he cumplido un sueño. Todas nosotras en nuestros diferentes ámbitos hemos crecido y luchado por conseguir nuestros sueños", recalcaba.

Tras una intensa primera jornada marcada por las altas temperaturas, el público podrá disfrutar hasta el próximo domingo de la mejor música urbana. A lo largo de esta semana, actuarán Nil Moliner, Louis Tomlinson, Yandel, Henry Méndez, Maikel Delacalle, RVFV, Morad o Lola Índigo.

Presencia valenciana

En esta segunda jornada, habrá presencia presencia valenciana. El joven artista Raúl Clyde, que se adentró en la música urbana en 2021, es uno de los artistas que conforman el cartel. Con poco más de 25 años, el valenciano ha recorrido durante este verano algunos de los festivales más importantes como el Zevra, en Cullera. Clyde creció en el mundo de la música tras realizar una colaboración con Saiko. "Me dijo que le gustaba el tema y le dije que se marcara una colaboración conmigo", recordaba el cantante en una entrevista a Levante-EMV. "Fue todo muy rápido y salió muy bien. Fue como quedar con un amigo", añadió.

En aquel momento, era considerado como "uno de los futuros más prometedores del reguetón español". Más que futuro, Clyde ya es presente. Y hoy los 'sounders' serán testigos de ello.