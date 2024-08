La cultura resiste en agosto

Agosto es el mes por excelencia para disfrutar de las vacaciones. Durante 31 días, los más afortunadas y afortunadas aprovechan su tiempo libre para descansar, tomar el sol en la playa, reunirse con amigos y familiares o viajar a otras ciudades. Sin embargo, este tiempo de descanso también puede ser un buen momento para disfrutar de la cultura.

Aunque la mayoría de la programación se realiza al aire libre, también hay salas y teatros que planifican diversas actividades a lo largo de estas semanas. La oferta teatral, más allá del festival de Sagunt a Escena, se concentra en el Teatro Olympia o el Teatre Talia. Concretamente, el público puede disfrutar de un total de 24 números musicales y más de 35 canciones del pop español incluidos en el 'show' "La Movida. El musical de los 80's" (hasta el 4 de agosto), la representación de "El lago de los cisnes" por parte del ballet de Kiev (5 al 10 de agosto) o el espectáculo "Mayumaná. Impulso" (22 de agosto al 1 de septiembre). Por su parte, el Teatre Talia también se suma a la programación, aunque menos extensa que el resto del año, con la comedia "Por los pelos", que se podrá ver hasta este domingo o "Tribu" (28 agosto al 8 de septiembre), donde se abordan temas como la maternidad, el éxito, la familia, las dietas, la conciliación o la infertilidad.

Estado del patio de butacas de la Sala Russafa. / Levante-EMV

Sin embargo, no todas las salas abren sus puertas durante el verano. Sala Russafa es uno de los espacios que decide bajar la persiana durante el mes de agosto. "Fue una decisión que tomamos cuando inauguramos la sala para que el personal pueda descansar", recalcan desde la sala. Además, reconocen que el público no suele consumir cultura en una sala cerrada. "El público que viene habitualmente no está en la ciudad. Por otra parte, a los consumidores de cultura no les apetece disfrutar del ocio en estos lugares", lamentan. La dirección de estos espacios aprovecha este tiempo para hacer un "mantenimiento completo". "Es un trabajo que no se puede hacer cuando hay público, ya que se necesita un tiempo", afirman.

Música más íntima

El verano es la época de los festivales por excelencia. Durante varios días, los amantes de la música pueden disfrutar de sus artistas preferidos en grandes recintos. Sin embargo, también hay gente que apuesta por, como señala el programador de la sala 16 toneladas, José de Rueda, "ver al artista más cerca, con menos gente y más cómodos". Esta es una de las salas con mayor programación durante este mes. Superchunk, Sheer Mag+Umbrielle, Curtis Harding o Ben Vaughn Quintet son una muestra de ello. "Es complicado hacer una programación en agosto, pero, durante los últimos años, es una buena oportunidad de mantener la cultura con la llegada del turismo", reconoce el programador.

Las salas aprovechan la presencia de algunos artistas que actúan en festivales cercanos para programar su actuación. "Programamos grupos grandes y con calidad, que actúan en estos eventos y tienen días libres. En invierno sería más complicado poder contar con ellos porque tendrían que desplazarse", reivindica.

Por su parte, la sala de conciertos Loco Club también cuenta con varias actuaciones durante este mes. Tributos a La Oreja de Van Gogh o Queen, karaokes y DJs inundan la programación.

Exposiciones

Los museos tampoco descansan durante este mes, por lo que también llenan las agendas de propuestas. L’ETNO retoma hoy su programación, tras una serie de mejoras, con las muestras "No és fàcil ser valencià/na", "Sostenibilidad: Museos Km. 0" o "Descubriendo muros", de Albert Fernández y Mónica Cases, en colaboración con L’ETNO y el Hospital de Salud Mental Provincial de la Diputació de València.

Por su parte, el Museu de Prehistòria ofrece una visita a sus salas permanentes donde se muestran los resultados de las excavaciones que lleva a cabo el Servicio de Investigación Prehistórica con un recorrido que abarca desde el Paleolítico hasta la época visigoda, y una sala monográfica dedicada a la historia del dinero.

Por su parte, el MuVIM, el IVAM, el Centre del Carme o el Museo de Bellas Artes también ofrecen un amplio abanico de propuestas culturales para el mes de agosto.

