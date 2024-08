La gira de Luis Miguel, más exitosa que los 'shows' de Karol G o Bad Bunny

Una semana después de que Luis Miguel repasara sus temas más emblemáticos en el Estadi Ciutat de València ante miles de asistentes, el "Sol de México" puede felicitarse por haber realizado su gira más lucrativa.

A pesar de que el intérprete de "La Bikina" no ha sacado nuevo material discográfico, su 'tour' por España ha sido todo un éxito. Según "Billboard" (la revista semanal estadounidense y lista especializada en información sobre la industria musical), la gira de Luis Miguel, que se inició en 2023, ha recaudado 302,1 millones de dólares. Las cifras datan del 24 de julio, por lo que podrían aumentar si se tiene en cuenta los tres conciertos realizados en el festival Starlite de Marbella durante el 31 de julio y el 2 y 3 de agosto. En total, ha llevado a cabo más de cien conciertos en diversos países de América y Europa.

Los datos ya recogen que se trata de la gira más lucrativa de toda su carrera, que, además, también supera la de dos artistas consolidados en la industria musical actual. El artista ha conseguido superar a "La Bichota" Karol G, que ha recaudado 307 millones de dólares con su "Mañana Será Bonito Tour". La cantante de 33 años ha conseguido vender 2,3 millones de entradas en este 'show' que se inició el pasado mes de agosto de 2023. Se trata de la primera artista latina que encabeza una gira mundial. Sólo en España recaudó, en los cuatro conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu, un total de 23,6 millones.

Sin embargo, esta no es la única artista a la que ha conseguido superar "El Sol de México". Luis Miguel también ha adelantado a Bad Bunny, que acaba de concluir su gira "Most Wanted Tour". En ella, recaudó 207,8 millones de dólares y vendió 703.000 entradas en 30 conciertos.

Gira esperada

Los fans valencianos de Luis Miguel han tenido que esperar seis años para volver a disfrutar de sus canciones más emblemáticas. Sin duda, la espera mereció la pena, ya que, durante hora y media, el público se entregó en cuerpo y alma al artista para cantar junto a él sus temas más conocidos como "La incondicional", "Será que no me amas", "No sé tú" o "Hasta que me olvides".

A lo largo de la gira, ha recorrido varias ciudades como Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, A Coruña y Cádiz.