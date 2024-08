Toni Montserrat: "Más allá de la trama, el lector valora la ambientación original"

Parece que ha funcionado bien el tándem Guasch y Lucía Lequerica, para tener una segunda parte en un año, ¿no?

Sí, y Antonio Riega. Ahora estoy trabajando en la tercera, y cada libro ambientando en una de esas islas, siempre en el siglo XIX. Mala Mar le da continuidad a esta serie balear. Nos planteábamos hacer una trilogía: Ibiza, Mallorca, Menorca… pero pensé que no podía no hacer Formentera, y Plaza&Janés me apoya en esta especie de locura. Isla Negra era en 1864, Mala Mar en 1866... y he querido saber cuál era la realidad dentro de las murallas de Palma, como se vivía...ha sido un proceso de documentación duro y exhaustivo, pero también muy enriquecedor y es muy emocionante descubrir cosas.

¿Se siente cómodo en esa década en concreto? ¿Por qué siguen los libros este hilo temporal?

Me siento cómodo, la verdad que sí. Cada vez entiendo mejor los matices de la época, que fue complicada a nivel social, político y económico. Isabel II empieza a tener problemas serios con el reinado; la alternancia de partidos, representada por O’Donnell y por Narváez, cada vez es más débil; se imponen nuevos pensamientos a nivel social; hay problemas con las cosechas y una crisis del ferrocarril, con muchas líneas deficitarias… y hay quiebra. También a nivel sanitario, con una epidemia de cólera importante. Y en este contexto, en este caldo de cultivo, se produce un asesinato en Carnaval.

¿Es este libro más duro que el anterior?

Sí, en Isla Negra no teníamos un cadáver que describir, sin ir más lejos. Aquí sí y, además, ha muerto de una manera brutal, y hay que explicar al lector cómo Guasch lo ve, una escena que es poco agradable. Es una historia un poco más cruda, aunque más rápida. Y hay también algo de sexo, porque la trama lo pide, pero a un nivel moderado.

¿Y qué va a encontrar el lector en este thriller? ¿De qué se diferencia de otros?

En que nos ubicamos en un espacio temporal diferente, en una realidad desconocida, como es la Mallorca de hace 160 años, igual que Isla Negra, con la Ibiza de 1864. Ni los propios ibicencos conocíamos cómo era esa realidad y de hecho el libro ha sido un boom porque la gente reconocía una isla que era la que remotamente recordaban los abuelos.

¿Están las Islas Baleares poco representadas en la literatura como escenario de historias?

Sí, totalmente. No suelen ser un escenario muy habitual en las novelas. Imagínate si además nos remontamos a dos siglos atrás. Creo que la gente valora, más allá de la trama detectivesca y de descubrir quién es el asesino, que la ambientación sea original y diferente.

¿Y había muchos hechos macabro en la época en Palma? ¿Qué dice la documentación que ha consultado?

A nivel estadístico, las Baleares tenían de lejos la menor ratio de asesinatos por habitante. Mallorca y Menorca eran muy tranquilas, en Ibiza las ratios se disparaban. Mallorca era tranquila aunque sí que es cierto que a medida que me fui documentando, descubrí cuatro o cinco asesinatos —por celos, un fratricidio, un hijo que mata a su padre…—que demuestran que tampoco era totalmente pacífica. Siempre hay cosas, el ser humano es así.

¿Cómo ha sido la escritura de este libro? ¿Ha tenido menos dudas que con su ópera prima?

Sí, ha sido una escritura muchísimo más rápida y eficiente. El proceso de corrección de Isla Negra, de la mano del editor, fue una especie de máster de escritura y me vino muy bien para el segundo libro. He tenido que revisar muchísimo menos.

Al final del libro incluye un glosario de palabras en mallorquí. ¿Es una manera de preservar esta esencia?

Surge a raíz de algunos lectores de Isla Negra, que eran castellanoparlantes y me lo dijeron; entonces pensé que por qué no. Plaza&Janés no pone notas a pie de página, pero pensaron que era una buena idea poner un glosario al final. Creo que hay entradas que es necesario explicar. Por ejemplo, la figura del ‘hereu’, que va más allá del simple heredero, porque es el hijo mayor varón, heredero universal de los bienes para conservar todo el patrimonio familiar y que no se disgregara. El matiz tiene su importancia.

¿En qué más otros detalles del libro cree que se nota que es un autor balear?

En la sensibilidad hacia la realidad de las islas. Aunque la idiosincracia del mallorquín es diferente de la del ibicenco, entiendes esa realidad ,y creo que permite explicar las cosas con una riqueza o sutileza mayor, no simplemente documentándose.

¿Y cómo ha sido esa labor de documentación?

En el caso de Ibiza sí que me sumergí en el archivo histórico con documentos originales, pero para Mala mar no ha sido necesario, porque en Mallorca hay muchos historiadores que han hecho ya este trabajo. En casa tendré no menos de 50 libros sobre Mallorca, sobre diferentes realidades y la principal fuente de información es el archiduque Luis Salvador, una fuente primaria, que estuvo en las islas. Las visitó y describió todo lo que veía, y tiene varios tomos en los que hacía referencia a la forma de ser y a la forma de vivir de los mallorquines, desde la gastronomía, a la vestimenta, los juegos, las costumbres religiosas y el calendario litúrgico... todo, todo. Y eso es, a nivel antropológico, un regalo para alguien como yo.

¿Ha encontrado paralelismos entre esa Mallorca y la actual? ¿Qué queda?

Está claro que todo se diluye cuando aparece el turismo, pero eso no quita que la forma de ser de los isleños todavía, a día de hoy, se mantenga. En Ibiza hemos sido más abiertos y permisivos en todo, quizá por eso estamos perdiendo nuestra lengua e identidad. Yo creo que los mallorquines han sabido conservar más esas tradiciones, la lengua y fiestas suyas, aunque yo pensaba que la isla estaría mejor conservada a nivel patrimonial. Y luego está su forma de ser, el ADN del mallorquín, que suele ser una persona introvertida, a nivel general, y un poco desconfiada. Sin embargo, sigo creyendo que todavía hoy, tanto Ibiza como Mallorca, que son las islas que he estudiado, siguen teniendo mucho encanto.

¿Qué puede adelantar de la próxima novela de la serie? ¿Cómo se le da la vuelta a los mismos personajes?

Aunque los personajes tienen continuidad de una historia a otra, las tramas son autoconcluyentes. Por tanto, los crímenes son totalmente diferentes, y también el ambiente de cada isla. Por tanto, los lectores se van a encontrar con un entorno distinto. Estaremos en Menorca, y estoy descubriendo que el puerto de Mahón tenía muchísima relevancia. Pasaron tripulaciones de barcos de muchísimos países, militares o civiles. Eso puede dar pie a muchas situaciones.

Suscríbete para seguir leyendo