Los promotores musicales critican la resolución de ayudas al fomento de la actividad musical del IVC

La Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) critica la resolución provisional de la Comisión Técnica de Valoración de las subvenciones destinadas al fomento de actividades musicales para 2024.

Se trata de unas ayudas escasas cuyos criterios de valoración siguen siendo ambiguos y no llegan a una parte importante del sector. Resulta incomprensible que algunos de los ciclos musicales destacados que dinamizan cultural, económica y laboralmente nuestro territorio se queden fuera de la convocatoria debido a unos criterios que, en vez de ayudar a las empresas a que puedan desarrollar sus proyectos, les penaliza y les aparta.

Proyectos de relevancia y contrastada trayectoria que dinamizan las ciudades como Serial Parc o Nits de Vivers, así como otros proyectos más recientes como Baluarte, Som Castelló, Área 12 o Nits Voramar se han quedado fuera de esta convocatoria por no seguir unos criterios de evaluación que resultan subjetivos, ambiguos, y no responden a la realidad del sector.

Sector público y privado compitiendo

Además, resulta ilógico que en la misma convocatoria de ayudas el sector privado esté compitiendo al mismo nivel con ayuntamientos y administraciones públicas que no corren ningún riesgo empresarial en el desarrollo de sus programaciones. En ese sentido, más de medio centenar de ayuntamientos y entidades han participado en esta convocatoria, entre las que destaca el Palau de la Música de València, que ha obtenido cerca de 50.000 euros para la organización de su ya tradicional festival de Jazz (más de 25 ediciones) y un ciclo de música religiosa que dependen del ayuntamiento de València. Desde el sector no se critica que las entidades públicas puedan recibir ayudas de otras administraciones, pero no deberían competir en la misma convocatoria que las empresas privadas.

Un sector que reivindica su importancia

Por ello, desde el sector empresarial musical valenciano se solicita al IVC el poder remodelar las bases y criterios de estas ayudas para que puedan ser más equilibradas y proporcionadas a un sector que en 2023 generó más de 12.500 puestos de trabajo al año y representó el 0,3% del PIB en la Comunitat Valenciana. El montante global de estas ayudas (2,3 millones de euros) sigue siendo muy bajo comparado al retorno que generan y presenta un gran desequilibrio si lo comparamos con otros ámbitos del sector cultural. En 2024 las ayudas a la música siguen estando 1,3 millones de euros por debajo de las artes escénicas y 3,8 millones por debajo del audiovisual. Con respecto a las ayudas bienales para mantenimiento de empresas y estructuras profesionales del sector, la cantidad máxima a la que puede optar una empresa musical es de 30.000 euros, mientras que una empresa de las artes escénicas puede llegar hasta 260.000 euros. La industria musical valenciana plantea trabajar conjuntamente con la Generalitat y reformular las bases en función de unos criterios más equilibrados y en sintonía con la realidad del sector.