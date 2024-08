Tortugas ninja, niños vigoréxicos y dinosaurios cariñosos: así es el extraño mundo de David Pascual

Quizá hayan visto algún vídeo del asunto o incluso quizá hayan participado en él: un montón de personas -normalmente jóvenes y normalmente hombres- hacen una cosa llamada «burpees» (una flexión seguida de un salto) mientras un tal Llados, hombre de dentadura reluciente y moreno enfermizo, les asegura previo pago que cultivar el cuerpo y abandonar a familiares y amigos son pasos ineludibles para alcanzar el éxito.

Algo así le sugiere también la tortuga ninja e ídolo religioso Donatello a su legión de seguidores en "Dinosaurio" (Colectivo Bruxista, 2024), la nueva, insana y delirante novela corta -o cuento largo- del escritor valenciano David Pascual (alias Perfumme).

«Cuando empecé a escribir 'Dinosaurio', Llados todavía no era tan conocido, al menos yo no lo conocía, pero es evidente que hay un paralelismo -reconoce el autor-. El culto al cuerpo en su versión coach vacía como manera de triunfar en la vida no es diferente de cualquier otro tipo de pensamiento mágico: como mi vida es una mierda y el mundo real, tangible, racional, no me ofrece esperanza para pensar que va a ir a mejor, me agarro a un asidero, a un flotador. Y que ese flotador sea un coach musculoso, una secta new age, o una religión tradicional, no es muy diferente, y tiene sentido. El mundo es cruel, y necesitamos esperanza».

"No se nada de mi hermano"

En "Dinosaurio", un personaje infantil narra en primera persona su vida: cada día se trabaja sus músculos porque solo los hombres fitt llegarán al reino de Donatello. Vive aislado con sus padres, unos fanáticos religiosos cuya única ocupación es ver concursos en la televisión y esperar el fin del mundo. También acude a menudo a ver a su amante, un hombre que vive en el bosque y al que llama Dinosaurio. Y tiene un hermano del que no sabe absolutamente nada y con el que se golpea cada vez que se encuentran en el pasillo.

«Lo primero que escribí fue prácticamente el primer párrafo del libro: ‘No sé nada de mi hermano. No hablamos nunca más que con los puños. Somos como dos gatos que no pueden vivir en el mismo espacio. Como dos perros rabiosos’, señala Pascual sobre el proceso «raro e intuitivo»que ha supuesto para él la escritura de Dinosaurio. «No tenía ni idea de cuál era la historia que había detrás. Sólo tenía esa escena, esa idea, que me parecía que tenía muchísima fuerza y quise saber qué había o qué podía haber detrás».

El asidero del humor

La de "Dinosaurio" es una historia dura y disfuncional que transcurre en un mundo deformado, delirante y cruel. Y, ojo, sin el humor que, pese a su negrura, de alguna forma daban respiro a otras historias también oscuras, delirantes y crueles como "Gordo de porcelana" o "Transirak", las anteriores novelas de Perfumme. «Mucha gente me dice que también se ha reído con este libro, cosa que al principio me resultaba muy extraña, pero que, de algún modo, entiendo -reconoce-. 'Dinosaurio' tiene muchísimo menos humor porque el humor en 'Gordo de porcelana' es un salvavidas, un asidero que utilizan los personajes para hacer de la vida un lugar más habitable, menos cruel. Y el protagonista de Dinosaurio no tiene esa posibilidad. Por eso, también, se agarra a otro tipo de pensamientos mágicos como el deporte y la vida fit».

No hay humor, pero -pese a la violencia y dureza del relato- sí una extraña ternura, porque quizá sin ella muchos lectores ni siquiera podrían acabarse la novela.

«Yo en clase (Pascual es profesor en el master de Escritura Creativa de la Universitat de València) siempre le digo a los alumnos que las tramas, las premisas, pueden ser muy interesantes, pero que los personajes lo son todo. Tienes que quererlos, sean buenos o malos. Y para eso los personajes tienen que tener un corazón que sea capaz de moverte algo dentro. Aunque se equivoquen todo el rato, aunque sean crueles, aunque no se lo merezcan». «Para mí -añade- es lo más bonito que me pueden decir: Que han ido con el personaje hasta el final. Porque mis personajes no suelen ser modelos de conducta».

Los personajes no son modelos de conducta y su vida, como dice el protagonista de Dinosaurio, es un lugar terrible. «Pero también puede ser mejor que como pensábamos que era», añade, quizá para que no perdamos la esperanza. «A pesar de lo que pueda parecer, el protagonista de Dinosaurio es una especie de optimista obsesivo -asegura David-. Tiene una vida terrible, pero siempre piensa que las cosas pueden ir a mejor».

