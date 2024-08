El Medusa Festival viaja hasta el Antiguo Egipto

La 10 º edición del Medusa Festival abre hoy sus puertas, y hasta el próximo domingo, con una fiesta de bienvenida. A pesar de que los grandes artistas y gran parte de los asistentes llegarán a Cullera a partir del viernes, los fanáticos de la música electrónica ya calientan motores. Sin duda, este festival se ha convertido en una cita casi obligatoria durante el verano para los amantes del Techno, que podrán disfrutar de un total de 130 artistas de Techno, House, Hard Techno, Hardstyle, Hardcore, EDM, Trance, Remember o Urban, que actuarán en los seis escenarios repartidos a lo largo del recinto.

Sin duda, la decoración de estos espacios es una parte fundamental del evento. Cada año, la organización apuesta por una temática distinta. "Hay un equipo creativo de varias áreas (dirección, redes sociales, vídeo, diseño gráfico, dirección artística), que empieza a barajar ideas en el momento en el que se termina la última edición", señalan desde la organización. Tras estudiar varias opciones es el propio equipo el que toma la decisión sobre el mes de septiembre. En esta ocasión, y coinicidiendo con la celebración del décimo aniversario, se ha apostado por el lema "The Dreams of Hathör". Este diseño está inspirado en el Antiguo Egipto de los faraones y las pirámides. Para ello, los artistas falleros Noel Hervás y Jorge Gil han trabajado en varios elementos, que estarán situados en el escenario o en el propio recinto.

Los artistas falleros durante el proceso de creación de la calavera. / Levante-EMV

Los artistas falleros y la propia organización trabajan a contrarreloj para preparar el espacio, que acogerá a más de 150.000 asistentes durante los tres días. Cabe recordar que el recinto se transforma completamente en menos de 15 días, ya que es el mismo espacio en el que se celebra el Zevra Festival, un evento de música urbana que se llevó a cabo del 19 al 22 de julio. "Se utiliza el esqueleto del escenario anterior, pero se cambia la decoración. Se instalan lonas y se redecora", señalan.

Tres semanas

Los artistas falleros sólo han necesitado tres semanas para llevar a cabo el proceso de creación de las dos figuras que coronarán el escenario principal. Los dos egipcios, que tienen una altura de ocho metros, han sido construidos en el taller de ambos, aunque ahora se encuentran ultimando el diseño en el propio recinto.

"El promotor nos hace la propuesta un mes de antes del festival", indica Hervás. Una vez conocida la temática, empieza el proceso de creación de estas piezas hechas con corcho y madera. "Hay un proceso detrás para ver cuál es el mejor material y más resistente, ya que no es lo mismo hacer un ninot en agosto que en marzo", señala Hervás. Las figuras deben cumplir una serie de requisitos y adaptarse a las condiciones meteorológicas. "Debe ser resistente a la lluvia o al viento", explica el artista, quien recuerda el accidente ocurrido hace dos años. "El año pasado había miedo tras lo ocurrido, pero siempre hemos cumplido con las medidas. Hay cosas que son inevitables", recalca.

Una de las dos figuras. / Levante-EMV

Sin embargo, estas no son las únicas piezas creadas por los artistas falleros. Este año, como novedad, el festival incorpora un nuevo escenario, "Masters of Hardcore", que sólo estará presente durante la jornada del domingo. En él, la pareja, que lleva cuatro años trabajando en este festival, ha creado una calavera de ocho metros de ancho y 5,43 metros de altura, que, además, es el sello discográfico holandés de Masters of Hardcore. "Son semanas intensas, ya que combinamos este trabajo con la creación de fallas", recalca. A la hora del montaje, el equipo transporta el monumento por piezas, que, posteriormente, vuelven a juntar en el propio recinto. Los artistas se encuentran ultimando el proceso durante estos días, del cual podrán disfrutar los asistentes a partir del viernes.

