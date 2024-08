Visites guiades en llengua de signes al González Martí

El Museu Nacional de la Ceràmica i Arts Santuaries González Martí de València ofereix un programa estable de visites guiades en Llengua de Signes Espanyola. No és l’únic. Un total de 16 Museus Estatals Ministeri de Cultura van iniciar al juny aquest programa, que se suma a iniciatives com la renovació de bucles magnètics i plànols hàptics, vehicles motoritzats per persones amb problemes de mobilitat o programes per famílies amb xicalla amb Trastorn de l’Espectre Autista.

Els programes es van posar amb la idea de millorar la inclusió i l’accés a la cultura de les persones amb discapacitat, i en aquesta línia es situen aquestes visites guiades per persones amb discapacitat auditiva y/o sordera.

Segons informa el Ministeri de Cultura, el balanç de la primera edició d’aquests programes al juny ha estat positiu, aplegant a superar «totes les expectatives, gràcies a l’estreta col·laboració dels professionals que treballen als museus i les famílies».

D’aquesta forma, Cultura continua amb la seua aposta per la innovadora proposta i estén la seua participació al Museu d’Amèrica, que es suma així a les institucions culturals que continuen treballant per fer que les seues instal·lacions siguen encara més inclusives.

Representacions tàctils

Per altra banda, el Museu del Trage, el Museu Cerralbo i el Museu Nacional d’Arts Decoratives han sigut els primers museu estatals a instal·lar plànols informatius sota els criteris d’accessibilitat universal. Es coneixen com a plànols hàptics i suposen una «important ferramenta» d’accessibilitat que permet a persones amb discapacitat visual gaudir dels museus.

D’aquesta forma, mitjançant textures, colors contrastants i relleus dissenyats, aquests plànols ofereixen una representació tàctil de la distribució de sales i serveis. Això permet als visitants explorar els espais de manera autònoma.