Josi Alvarado: "En el arte, el dolor o la guerra entran a través de la belleza"

"Les Troianes. Fucking Nowhere", producción propia del Institut Valencià de Cultura, llega hoy al Teatro Romano de Sagunt para dar voz a las víctimas de los conflictos bélicos, sobre todo a las mujeres y sus hijos. La autora alicantina Josi Alvarado reescribe este clásico de Eurípides para destacar el papel de la sociedad civil.

Con esta obra se vuelve a demostrar que son mayoritariamente las mujeres las que dan voz a aquellas que estuvieron silenciadas.

Es una obra que da voz a las mujeres y tiene una perspectiva eminentemente femenina. Nos centramos en cuestiones de la tragedia de Eurípides, en las cuales la obra original y las diferentes versiones pasan de puntillas, como la violación de Cassandra. En todas las guerras tiene que haber violaciones, pero en la versión que hago, que es una versión súper libre, nos centramos en por qué tiene que ser así, como se sintió, quién lo hizo o por qué hay esa necesidad de utilizar el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y violarlas durante las guerras. ¿Y por qué es durante las guerras? También puede ser que sea algo festivo, que está sucediendo con las manadas que hay actualmente. Los autores hombres nos separan. El final es totalmente distinto y alternativo. Es un final de esperanza y de sororidad, en el que las mujeres crean una especie de épica femenina. Ya están hartas de ser víctimas, quieren coger las riendas y establecer un final alternativo. Siempre digo que si Eurípides levantara la cabeza, la volvía a enterrar de la barbaridad que hemos hecho.

¿Cómo definiriá a estas troyanas?

Nuestras troyanas son pasionales y son imperfectas. Esto no es una obra buenista, en que las mujeres son las buenas y los hombres son malos. Las mujeres tienen sus debilidades, tienen sus maldades... El hecho de que sean mujeres no quiere decir que sean ángeles de bondad. Me parece súper interesante que sean malas también. Entre ellas se establecen una serie de conflictos, ya que querían mantener el 'status quo'. Se establece un conflicto de cómo actuar, cómo desarrollar el nuevo modelo de mujer emancipada del siglo XXI... Entre las troyanas hay dos generaciones: la generación de nuestras madres, que eran conscientes del machismo que había, pero nos educaban para que nos adaptáramos y nos cuidáramos para protegernos, y nuestra generación, que estamos intentando romper moldes, abrir nuevas maneras de ser mujeres...

¿Cree que cambiará la forma de educar entre las nuevas generaciones?

Ojalá. Esto es un paso adelante y un paso atrás. Estamos viendo que, actualmente, existe un repunte de las agresiones tanto a mujeres como a colectivos o el tema de las manadas, que está habiendo una clara replicación de las violaciones a modo lúdico. Esto es un paso atrás, pero es cierto que es una reacción a los dos o tres pasos adelante que estamos dando y tenemos que seguir en esa línea en la educación, no solamente de nuestras hijas, sino de los niños también. Las mujeres podemos ser muy machistas.

Preocupa ver las cifras de las encuestas, en las que los jóvenes siguen viendo normales ciertos comportamientos o actitudes.

Es preocupante ver algunos comportamientos, sobre todo en los niños jóvenes, con el tema de los celos y la posesión. Esto tiene que ver con el ideal de amor romántico y el consumismo. A las grandes empresas que venden teléfonos móviles y que venden pintalabios les interesa que estés guapa todo el día. Es difícil luchar contra esto, que es precisamente lo que criticamos en la obra. Aunque parezca una obra antigua, se habla de todo esto.

En Ucrania o en Gaza también hay troyanas. ¿Tendrán que pasar tantos años para que se les dé el valor que merecen?

En la obra mezclamos la guerra de Troya con referencias hasta la guerra de Ucrania. Aparece una chica que se llama Svetlana, otra que se llama Fátima y, de repente, aparecen también las exiliadas que desembarcan en la patera, en las costas de Santa Pola. Está sucediendo lo mismo ahora que hace unos siglos. En la obra, explicamos que, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y hay tantas civilizaciones, sigue sucediendo lo mismo. En las guerras siempre ganan los mismos y pierden los mismos.

La sociedad ve las guerras tan lejanas, que parece que no les importe.

Los medios de comunicación nos bombardean con informaciones cortas, sesgadas y simples, que están hechas para el gusto occidental. No puedes poner más de dos minutos o tres tragedias al mismo tiempo porque nos sube el colesterol y nos explota la cabeza como espectadores. Llega un punto en el cual quedamos abotardados como espectadores. En ese sentido, el arte tiene mucho que decir porque la obra entra de otra manera. Aunque parezca una paradoja, el dolor o la guerra entran a través de la belleza. Desarrolla esa empatía para que tú te pongas en el lugar de la persona que está padeciendo. El arte es capaz de hacerte empatizar de una manera que las informaciones de los medios de comunicación no llegan.

La obra ya se ha representado en otros espacios, pero Sagunt es especial.

La obra se ha representado durante más de un mes en el Teatro Rialto, ha estado en Castelló y en Alicante, pero Sagunt es una maravilla. El propio escenario es un personaje, se te ponen los pelos de punta y te retrotrae a otra época. El festival es uno de los grandes logros que tenemos en la Comunitat Valenciana. Lo único que me faltaría es que la obra girara más, fuera de la Comunitat Valenciana, porque es una inversión muy potente del Institut Valencià de Cultura. Hay que poner en valor el talento de la Comunitat porque el elenco es impresionante. Esta inversión pública se tiene que optimizar.

En otras palabras, reivindica que la obra no se quede en el cajón.

El Institut Valencià de Cultura produce las obras, pero no se encarga de distribuir. Es una reivindicación que sería interesante que se incluyera en esta nueva etapa. Es una lástima que no gire por otros lugares para llevar el buen nombre de las artes escénicas valencianas por todo el estado.

¿Cómo ve el futuro del sector escénico?

Hay muchísimo talento en la Comunitat Valenciana y se ha avanzado mucho. Tengo que decir como alicantina que hay cierto desequilibrio entre las tres provincias. Valencia es un centro cultural muy potente, en el que están asentadas todas las instituciones desde hace mucho tiempo. Alicante somos una provincia lejana, estamos casi en la periferia. En Alicante, el tejido cultural y de las artes escénicas es manifiestamente mejorable.

Se revindican las desigualdades a nivel estatal, pero también existen a nivel autonómico.

No es lo mismo producir en un centro, en el que existen las infraestructuras, los circuitos... El circuito es manifiestamente mejorable en la Comunitat Valenciana. Hay que desterritorializar un poquito la cultura y llevarla a Alicante y Castelló.

