"El lago de los cisnes" més solidari arriba al Teatro Olympia

La cultura és una de les millors maneres per descobrir el món i tot allò que ocorre en ell. A través de representacions de teatre, cançons, sèries o pel·lícules, la societat pot conèixer els esdeveniments que han marcat la història i que continuen marcant-la. Una mostra d'això és la gira que el Ballet de Kiev està realitzant durant els últims anys pel territori espanyol per descriure, a través de les seues actuacions, la tragèdia que viu Ucraïna.

El públic valencià podrà disfrutar dels ballarins i ballarines d'este ballet, que interpretaran "El lago de los cisnes" en el Teatro Olympia fins a este dissabte. L'obra transcorre entre l'amor i la màgia enllaçant l'eterna lluita entre el be i el mal. L'espectacle està protagonitzat pel príncep Sigfrido, qui està enamorat d'Odette, una jove convertida en cigne a causa de l'encanteri del maleït Von Rothbart i Odile.

A més, i per tercer any consecutiu, UNICEF a Espanya i la promotora Goldberg han treballat per destinar un euro de cada entrada als xiquets, xiquetes i famílies afectades per la guerra. Després de representar-se en València, l'obra es traslladarà a l'Auditori Teulada Moraira de Teulada, a Alacant, i posteriorment recorrerà altres ciutats espanyoles.

En les anteriors dos edicions, més de 187.000 espectadors han omplit els teatres per disfrutar d'este espectacle, que, a més, té una vessant humanitària amb l'objectiu que els habitants tinguen accés a una atenció sanitària, protecció, educació i aigua potable, entre altres necessitats. En total, s'han recollit 281.000 euros, que s'han destinat a diferents accions com possibilitar la salut de 660.800 menors durant tres mesos.

"Cada día, la guerra segueix comportant conseqüències devastidores per als 7 mil·lions de menors ucranians, que es veuen obligats a fugir de les seues llars, interrompen la seua educació o tenen difícil accés a l'atenció mèdica bàsica", assenyala Marta López, responsable d'Aliances Corporatives d'UNICEF a Espanya.

Per la seua banda, els artistes també tenen una profunda implicació en esta causa. El director artístic del Ballet de Kiev, Viktor Ishchuk, recalca que es tracta d'una gran responsabilitat i una meravellosa oportunitat per fer alguna cosa bona per als més menuts, que viuen temps difícils. "Després de cada actuació, sentim la felicitat i l'estima de la gent, no sols com espectadors, sino també com a persones que valoren el nostre esforç", recalca.

Durant estos mesos, han recorregut més de cinquanta ciutats de tot el país com Madrid, Palma de Mallorca, Bilbao, A Coruña, Algeciras, Vigo, Pamplona o Granada. La gira es va iniciar en el Teatro Coliseum de Madrid el passat 30 de juliol i es va representar durant quatre dies.

La companyia

Ishchuk va aconseguir el passat 2017 complir el seu somni, que era la creació d'una companyia estable i jove amb les estrelles de tota Ucraïna amb l'objectiu de presentar a tot el món el talent i la professionalitat dels ballarins i ballarines. Pocs mesos després, van ser convidats pels teatres més importants a nivell mundial realitzant més de 500 actuacions per Alemanya, França, Cròacia, Xina o Espanya. La companyia treballa per mantindre les tradicions i l'essència del ballet clàssic més pur amb l'objectiu de convertir cada representació en una festa per als cinc sentits.