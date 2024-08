Una década de peregrinación al santuario de la música electrónica

El 16 de agosto de 2014, la playa de Cullera acogía por primera vez el Medusa Sunbeach Festival. La organización promocionaba este festival como un evento musical con más de 20 horas de fiesta y la presencia de 40 DJs, entre los que destacaban Miguel Serna, Cristian Varela, Fatima Hajji y Christian Smith. En aquella primera edición, cerca de 10.000 personas disfrutaron de este evento de música techno, EDM, techno-house y New Generation. Entre los asistentes, se encontraba el valenciano Juan Gramache. "La primera entrada que compré para el Medusa valía 20 euros. Recuerdo que sólo había dos escenarios y duraba un día", indica este medusero, que no ha faltado a ninguna edición e, incluso, solicita vacaciones en su trabajo durante este período para poder acudir. En sus palabras, "aquello no tenía nada que ver con el festival actual. Estaba lleno de tierra, por lo que volvía a casa con la ropa sucia. Tuve que tirar las zapatillas a la basura".

Un año después el festival regresaba al mismo lugar, aunque con una imagen muy renovada y una mayor apuesta por artistas internacionales. Durante los días 14 y 15 de agosto, cerca de 67.000 asistentes acudían a esta cita, que multiplicaba por cuatro las cifras respecto a la primera edición. Además, y por primera vez, organizaban una zona de acampada, que acogió a 5.000 asistentes. Dimitri Veggas & Like Mike, Steve Aoki, Paco Osuna o Carl Cox fueron algunos de los DJs destacados en aquella ocasión.

El recinto en la primera edición. / Levante-EMV

En 2015, la organización no sólo apostó por grandes artistas, sino que mejoró su imagen, aunque todavía se encontraba muy alejada de las potentes puestas en escena de los últimos años. Bajo el lema "Shark Attack", el escenario principal estaba decorado con un tiburón, dentro del cual se encontraba el 'set' del DJ. "Los escenarios han vivido una evolución muy importante. Ahora los montajes son bárbaros y se apuesta mucho por la iluminación y el sonido, pero en la primera edición yo pinchaba dentro de una carpa de circo", recuerda el DJ Miguel Serna, quien ha actuado en los distintos escenarios durante estos diez años.

Fue en la tercera edición cuando los escenarios empezaron a cobrar más protagonismo. Medusa Festival aspiraba a convertirse en uno de los eventos musicales más potentes de España con un recinto que invita cada año a soñar a través de las distintas temáticas. "The adventure of Atlantis" (2016), "Jungle Carnival" (2017), "Space Invaders" (2018) y "The Secret of Wonderland" (2019) fueron algunas de ellas. Muchas de las figuras que decoran el escenario, y que hacen todavía más atractivo este evento, están creadas por artistas falleros.

Poco a poco este festival iba ampliando su aforo, sus escenarios (actualmente son seis) y sus días de celebración. Aunque en un principio, se prolongaba de viernes a domingo, ahora los asistentes pueden disfrutar de dos fiestas de bienvenida durante las jornadas del miércoles y el jueves. "Hay pocos festivales de estas características en la Comunitat Valenciana. Aunque a la gente no le guste el artista que está actuando en ese momento en el escenario principal, acuden sólo por ver el montaje y el espectáculo", señala Miguel Serna, quien reconoce que "cuando estás en el escenario, ves a mucha gente, pero no te haces una idea concreta hasta que ves las fotos". Los artistas suben al escenario por la parte trasera, por lo que en muchas ocasiones no son conscientes del tamaño del diseño y de la gran cantidad de asistentes, que en esta edición rondarán los 150.000.

Tres años difíciles

La organización tuvo que suspender el evento durante el 2020 y el 2021 a causa de la pandemia. "Fue una época muy mala para el ocio y hubo mucha incertidumbre", señala Miguel Serna, quien reconoce que los artistas tuvieron que reajustar el caché para mantener vivo el sector. Sin embargo, hubo asistentes que confiaron en el festival y decidieron conservar su entrada. "Yo siempre la compro cuando salen a la venta. Antes compraba la general, pero ahora me decanto por la VIP", explica Gramache.

Primeros carteles del certamen. / Levante-EMV

En 2022, la normalidad regresó poco a poco. El ocio pudo reactivarse gracias a eventos como este. No obstante, el festival vivió ese año su peor noche. Pasadas las cuatro de la madrugada del 13 de agosto se produjo un reventón término que causó la muerte de un joven de 22 años y dejó a más de 40 personas heridas. En pocos minutos, la temperatura subió 9,3 º y la humedad bajó un 40 %. El DJ Miguel Serna acababa de terminar su sesión en el escenario principal cuando se originó el incidente. "Nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando me subí al coche, marcaba 43 º", recuerda. Juan Gramache también recuerda aquella fatídica noche. "Estaba con unos amigos de Madrid. Empezamos a escuchar el sonido de la ambulancia y de la policía, pero no sabíamos qué pasaba. De repente, la música dejó de sonar", indica. La dirección decidió suspender las dos siguientes jornadas del festival para esclarecer la situación. "Me pongo en su piel y, después de todo lo vivido", sería un jarro de agua viva", recalca el artista.

En 2023, la música volvía a inundar el recinto, que había decidido reforzar todavía más la seguridad. Los amantes de la música electrónica por fin podían escuchar a David Guetta, que se convertía en el cabeza de cartel de esa novena edición.

Este año, los asistentes viajarán al Antiguo Egipto en una edición que pretende superar todas las expectativas. "Siempre he dicho que al menos una vez en la vida se tiene que vivir esta experiencia", concluye Gramache.

Suscríbete para seguir leyendo