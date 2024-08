La valenciana Mari Carmen Fombuena, ganadora del premio Fandom Books, apuesta por la novela fantástica

La escritora valenciana Mari Carmen Fombuena cuenta que nació una noche de tormenta de 1991. A los doce años descubrió los libros con dragones y magia y se enamoró de ellos. Su trabajo actual es desarrollar software, pero su devoción le lleva a leer, escribir y dibujar sobre aquello que le apasiona y que tiene que ver con esa fantástica dimensión paralela que hace que la realidad, con toda su crudeza, sea más comprensible y llevadera. En 2020 autopublicó el relato El sonido de una caracola rota y en 2023 participó en la antología 'Por los pelos' con un retelling de Rapunzel. 'Academia Minerva' es su primera novela publicada con la que ha obtenido el I Premio Fandom de Novela Juvenil, certamen literario creado para promover los jóvenes talentos de la narrativa juvenil española, con una dotación de 3.000 euros y la publicación de la novela.

¿Qué ha supuesto para usted lograr el premio Fandom de novela juvenil con su primera novela Academia Minerva?

Una sorpresa. La verdad es que no me lo esperaba. Academia Minerva es la segunda novela que he conseguido terminar de escribir y, aunque tiene algunos elementos que están de moda ahora, hay otros que son un poco difíciles de encontrar aún. También ha sido una experiencia muy bonita la entrega del premio que organizó la editorial y poder estar firmando en la Feria del libro de Madrid.

¿Cómo se gestó su primera novela?

Simplemente me apetecía escribir una historia estilo dark academia con magia, donde las protagonistas fueran rivales y a priori tuvieran muchas diferencias que las separaran. Ya después, al planificar más a fondo la novela, creé el mundo con las dos formas de magia, con su propia religión monoteísta en la que figura de referencia es femenina y su forma de funcionar: el gobierno y el sistema educativo. Esta parte es siempre la que más disfruto de todas las novelas porque es donde de verdad puedo plasmar ideas, detalles y críticas sin que sean explícitos.

¿Dónde se siente más cómoda en la realidad del día a día o en la fantasía?

Esta es fácil: la fantasía, jajajaja. Creo que la mayoría de gente que leemos habitualmente en parte lo hacemos para descansar un poco de la realidad, que a veces es demasiado abrumadora.

¿Cuáles son sus referentes literarios?

Laura Gallego, sin duda. Fueron sus libros los que me descubrieron que me gustaba leer y también los que me llevaron a empezar a escribir. También Arantxa Comes e Iria G. Parente y Selene M. Pascual son autoras que incluyen mucha diversidad en sus historias. Y Suzanne Collins, que me parece que sabe muy bien cómo hacer crítica de la actualidad a través de las historias distópicas.

En su novela aparecen como recurrentes los valores del recuerdo, las emociones y la justicia.

No fue algo que tuviera pensado desde el inicio, sino que fue surgiendo al crear el funcionamiento del mundo. Quise que las protagonistas se diferenciaran en varios detalles y uno de ellos fue la forma de pensar o de sentir, Álex es más analítica, se le da mejor la lógica y Diana, en cambio, tiene más dominio de las emociones, de ahí que las emociones tengan tanta importancia ya sea por lo que sienten en cada momento o por lo que despiertan los recuerdos. En cuanto a la justicia, necesitaba una razón para que Diana, que es plebeya, quisiera meterse en una academia privada donde no iba a ser bien recibida.

Se percibe en su novela que al final todo se reduce a la lucha de clases, a la supervivencia de los más humildes

Sí, es algo que tiene mucho peso en la novela, al fin y al cabo, desde el principio lo que más separa a las protagonistas es esa diferencia de clases. Además, el mundo en el que está ambientada la historia está dirigido por la clase noble y eso les da muchos privilegios que las demás clases sociales no pueden llegar a alcanzar, como una mejor educación. De ahí que el objetivo de Diana sea luchar para cambiar esa situación.

¿Qué es para usted la felicidad?

¡Qué difícil! Creo que tener salud es lo que más valoro. Parece algo que diría una señora de cien años, pero es que es verdad. Y poder estar con la gente que quiero.

Usted conoce de cerca lo que es la vida con discapacidad. ¿Es esa la justicia que persigue en su novela?

No me gusta escribir sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad porque sobre este tema hay quien pueden hablar mucho mejor que yo. Pero sí intento incluir personajes con diversidad funcional como otro cualquiera porque hay muy pocos en historias de ficción. Al final, la historia la creo yo, y si me puedo inventar un sistema de magia, también puedo crear un mundo en el que el entorno está adaptado para una persona que usa silla de ruedas.

El tiempo tiene un papel medular en su libro. ¿Es inexorable o podemos hacer algo con él?

En el libro pueden viajar atrás en el tiempo, aunque es bastante peligroso. De momento nosotros no podemos, así que hay que intentar aprovecharlo lo mejor posible.

¿Cómo es la vida de una joven escritora en tiempos donde las generaciones jóvenes no están siendo tratadas con la dignidad que merecen acorde a su formación?

Un poco cansada. Aunque en mi caso tengo suerte porque mi trabajo como programadora está muy demandado, pero es muy frustrante ver cómo gente cercana a mí lo tiene tan difícil para abrirse camino.

¿Cuál es su próximo proyecto literario?

Ahora mismo estoy escribiendo otra historia de fantasía, pero no tiene nada que ver con 'Academia Minerva'. Esta vez sí, todos los personajes protagonistas tienen alguna discapacidad y van a necesitar recorrer medio reino para salvar el mundo.