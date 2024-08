El Medusa inicia su décima edición conectado a la Inteligencia Artificial

Más de 50.000 personas disfrutaron anoche de la primera jornada del Medusa Sunbeach Festival. Al cierre de esta edición, se encontraba actuando el dúo israelí Vini Vici, aunque todavía quedaba el plato fuerte para este viernes, ya que los siguientes en salir al escenario principal eran el dúo de DJs Sebastian Ingrosso y Steve Angello y DJ Snake. Durante más de diez horas, los amantes de la música electrónica disfrutaron en la playa de Cullera de sus artistas preferidos, aunque todavía quedan dos jornadas potentes por delante con las que la organización espera superar las expectativas y convertir esta edición en una edición inolvidable.

Sin duda, este festival se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes no sólo de la Comunitat Valenciana, sino de todo el territorio español. Durante estos tres días, más de 150.000 asistentes visitarán estas instalaciones para bailar al ritmo de los DJs, que inundarán los seis escenarios. Ante esta avalancha de meduseros, la organización ha reforzado su seguridad para garantizar el buen desarrollo del evento.

A lo largo de estas jornadas, un total de 1.300 agentes de la Guardia Civil y la Policía Local vigilarán el recinto y sus alrededores. Concretamente, se prestará especial atención a los accesos y salidas de Cullera, en los que habrá controles de tráfico por parte de la Guardia Civil con controles de alcohol y drogas. A ello se suma el uso de la tecnología con el objetivo de reforzar todavía más la seguridad y el trabajo de estos agentes.

En esta décima edición, Medusa Festival cuenta con un sistema pionero de Inteligencia Artificial y realidad aumentada, que permite controlar el aforo, incrementar la seguridad y reducir las colas dentro del evento. Este software ha sido creado por la propia organización para reforzar la seguridad. Concretamente, la persona responsable sólo debe colocarse unas gafas de realidad aumentada para poder observar en tiempo real qué ocurre en el festival. "Podemos ver la cantidad de gente que hay en el recinto, los asistentes que están haciendo cola o el 'stock' de la barra", señala el director ejecutivo de IDASFEST, Javier Juanes, quien es el responsable de esta área en el festival.

En las anteriores ediciones, la organización se encargaba de controlar y monitorizar todo lo que ocurría dentro del recinto a través de la tecnología insertada en las pulseras que se reparten entre los asistentes. En ellas, el público no sólo puede recargar dinero para posteriormente canjearlo en comida o consumiciones, sino que la organización también puede obtener algunos datos necesarios para que el evento se desarrolle en las mejores condiciones. No obstante, ahora han dado un paso más. "Con estas gafas adquiridas en Estados Unidos, ya que en España no hay, podemos controlar todo de forma real y de manera más accesible", indica Juanes. En sus palabras, "controlar el espacio en un aforo tan grande es importante, pero también complicado".

Estas gafas de realidad aumentada recogen los datos que proporcionan las pulseras. En este sentido, la pulsera registra la información, que posteriormente se traslada a los anteojos. Aunque las funciones son muy variadas, destaca, como explica Juanes, "predecir cuándo van a acceder los asistentes, el ritmo con el que acceden, el número de trabajadores qué bebidas se están solicitando en la barra en ese momento y cuáles son las necesidades, el tiempo que tardan en servir o la cantidad de gente que hay dentro del evento".

Además, esta tecnología también permite controlar la salud de los asistentes. A través de las pulseras y las gafas de realidad aumentada, la organización puede detectar cualquier incidente y la persona que se encuentra involucrada. "Por ejemplo, si hay algún desmayo, podemos ver dónde se encuentra la persona y localizar a las personas de su entorno", reconoce.

Segunda jornada

Tras la intensa primera jornada, la música vuelve a ser protagonista hoy con muchas más actuaciones. Cerca de 50.000 asistentes combatirán el calor al ritmo de los distintos artistas ubicados en distintos escenarios, que hoy ascienden a siete. Entre los DJs más destacados se encuentran Nervo, Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike o Steve Aoki.

