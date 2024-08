Francisco aparece por sorpresa en el Medusa para interpretar el himno regional

En unas horas, la décima edición de Medusa Sunbeach Festival pasará a formar parte de la historia. Sin duda, durante estos tres días, el festival ha dejado decenas de momentos inolvidables para todos los amantes de la música electrónica. Los fuegos artificiales durante la ceremonia de apertura, los 250 drones en el aire dibujando varias figuras, el escenario principal que traslada al espectador al Antiguo Egipto de la mano de "The Dreams of Hathör" o la presencia en el escenario de las tres figuras de la música electrónica, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, en un mismo 'set' han sido sólo algunas de ellas.

Sin embargo, la organización todavía tenía preparada una última sorpresa para los más de 50.000 asistentes que hoy disfrutan de la última jornada de este evento musical en la playa de Cullera.

Desde las 21 h, el DJ español de moda Wade se encontraba encima del escenario inundando el recinto con su estilo más ecléctico y vibrante de tech house. Cuando faltaban un par de minutos para dar paso a Mëstiza, el dúo español formado por Pitty Bernad y Belah, el español todavía aguardaba una sorpresa para tod el público. Se trataba de una sorpresa, que, indiscutiblemente, dejó a todos con la boca abierta.

El cantante valenciano Francisco se subía al escenario junto al DJ para demostrar que es capaz de sumarse a cualquier estilo musical. En versión electrónica, se atrevía a interpretar el himno de la Comunitat Valenciana, como ya ha hecho en anteriores ocasiones. En pocos segundos, todo el público se sumó a esta interpretación y coreó la letra a pleno pulmón. El himno ha sido cantado y remezclado por Wade en clave "psytrance", que se trata de un género de música electrónica caracterizado por arreglos de ritmo hipnóticos y complejas melodías de sintetizador y fuertes riffs.

El año pasado, el propio Wade ya pinchó el himno valenciano, ya que el artista tiene una estrecha relación con la ciudad, haciendo saltar a todos los asistentes y mostrando la bandera valenciana.

Sin duda, esta edición quedará marcada a fuego para todos los asistentes. Pero todavía queda mucha noche por vivir. Los amantes de la música electrónica podrán disfrutar de Afrojack, Hardwell, Zomboy o Carl Cox.

Francisco se abraza al DJ español de moda Wade / LEVANTE-EMV

La estrella del momento

El fenómeno Wade sigue creciendo en la escena musical española y también a nivel internacional. Apoyado en producciones propias de éxito y sets magnéticos, su carrera se ha disparado gracias a un estilo propio, muy divertido y ecléctico. Siempre ha huido de las etiquetas. Se le considera un artista Tech House, pero en sus sesiones da cabida otros géneros como Techno, House, Minimal, Speed Garage o vocales de hits comerciales. El resultado es un sonido de baile fresco y arriesgado que pone la pista de baile al rojo vivo.

Este verano, el estilo divertido y bailón de Wade viajará más lejos que nunca. Está inmerso en un vertiginoso tour con 30 fechas hasta finales de septiembre. Durante esos 4 meses, su hogar serán los aviones y los hoteles de media Europa y también de Sudamérica. Aparecerá en casi todos los grandes festivales de electrónica de este verano en España (A Summer Story, Brunch Elektronik, FIB, Dreambeach, Sunblast Tenerife, Medusa, elrow Town…) y ofrecerá 7 shows en Ibiza, repartidas entre Ushuaïa (3 fechas de Ants y 1 de elrow), Pachá (2 Music On) y Amnesia (1 elrow).