Así será la última jornada del Medusa Festival

Medusa Sunbeach Festival cierra esta noche las puertas de su décima edición. Tras el récord de asistencia del sábado con la presencia de 56.000 meduseros en la playa de Cullera para bailar al ritmo de artistas como Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero o Nervo, hoy el festival baja el telón con varias sorpresas y más de cincuenta DJs repartidos a lo largo de los siete escenarios.

Desde las 17 h, se espera la presencia de unos 50.000 asistentes, muchos de los cuales estarán presentes hasta las seis de la madrugada para disfrutar de la música electrónica de manera ininterrumpida. Además, la organización ha preparado una sorpresa para hoy, ya que uno de los escenarios se convertirá en el sello holandés "Masters of Hardcore", en el que actuarán Angerfist, Anime, Evil Activities, Korsakoff, Lil Texas, Mad Dog, Ophidian, N-Vitral, Ophidian y Tha Playah. Además, el escenario se transforma para la ocasión con la presencia de una calavera que colgará de él y que ha estado diseñada por los artistas falleros Jorge Gil y Noel Hervás.

Las estrellas de la noche

Durante la noche de hoy, varios DJs destacados nacional e internacionalmente pasarán por el escenario principal para convertir el recinto en un santuario de la música electrónica.

Sobre las 21 h, será el turno de Wade, el DJ español más destacado, que se ha hecho un hueco en esta industria por su estilo propio, divertido y ecléctico, en el que se abarcan distintos géneros como el Techno, House, Minimal, Speed Garage o vocales de hits comerciales.

Sobre la una y media de la madrugada, saldrá al escenario uno de los artistas más esperados de esta edición. Hardwell, que alcanzó la fama mundial con su estilo Big Room y Electro House, no dejará indiferente a nadie.

Otra de las estrellas más destacadas, y que ya ha estado en varias ediciones del certamen, será Carl Cox, que cuenta con una carrera dentro de la música electrónica que abarca más de tres décadas, por lo que se convierte en un pionero de la cultura electrónica.

El DJ y productor neerlandés de EDM, Afrojack, será el encargado de actuar en la ceremonia de apertura, que en las anteriores dos jornadas ha sorprendido al público por su espectáculo pirotécnico y las figuras realizadas encima del escenario por 250 drones.

Además, la fiesta continúa en los otros seis escenarios con las actuaciones de, entre otros, Miguel Bastida, Zomby, Andrea Oliva, Javi Boss, Alvama Ice o Pablo Say.