Las tres estrellas de la música electrónica brillan en la segunda jornada del Medusa

Cullera vivió anoche la segunda jornada del Medusa Sunbeach Festival. Sin duda, la celebración de este décimo aniversario está siendo apoteósica para los amantes de la música electrónica. Si la jornada del viernes había sido espectacular, la de ayer todavía lo fue mucho más.

"The Dreams of Hathör" (lema de esta edición, que transporta a los asistentes al Antiguo Egipto) quedará marcado en la memoria de los más de 56.000 asistentes. Los artistas y DJs más destacados se encargaron de subir todavía más la temperatura durante las más de diez horas de festival.

Cristian Merino primero y posteriormente Showtek, el dúo neerlandés de Electro house formado por los hermanos Sjoerd Janssen y Wouter Janssen, fueron los encargados de abrir esta segunda jornada para celebrar por todo lo alto los diez años de este evento musical. Los decibelios fueron subiendo poco a poco para terminar haciendo que todos los asistentes gritaran y se dejaran la piel en cada uno de los 'hits'.

A la medianoche, la organización volvía a sorprender a los presentes con una ceremonia de apertura que poco tiene que envidiar a otros grandes festivales internacionales. Los fuegos artificiales y los 250 drones volvieron a iluminar el cielo para anunciar la llegada de Nervo, el dúo australiano de música electrónica y disco formado por las hermanas gemelas Miriam Nervo y Olivia Nervo. Tras ellas, fue el turno del DJ y productor Nicky Romero.

Un poco de reguetón

Si algo ha demostrado este festival durante toda esta década es la capacidad de atraer a públicos muy variados y con gustos musicales muy distintos. A escasos metros del escenario principal, una de las estrellas del reguetón antiguo, Henry Méndez, transportaba a los asistentes a otro estilo musical interpretando algunos de los temas más conocidos de la música urbana. Y, como no podía ser de otra manera, entre ellos estaba la "Potra salvaje", que probablemente ya sea la canción del verano.

Momento más esperado

Sin duda, el momento más esperado llegó sobre las tres de la madrugada. Miles de meduseros se concentraban en el escenario principal para recibir con todos los honores a tres estrellas de la música electrónica. Era la primera vez que el público podía disfrutar de la presencia de Dimitri Vegas & Like Mike y Steve Aoki en un mismo 'set'. Durante 90 minutos, repasaron algunos de sus temas más conocidos enloqueciendo al público, que, a pesar del poco espacio, saltó y bailó dejándose hasta el último aliento. No faltaron los bailes encima de la mesa de mezclas de los DJs, el popular lanzamiento de tartas de Steve Aoki o el "Left to right", que movió a los asistentes de izquierda a derecha de la manera más coordinada posible.

A lo largo de esta hora y media, indudablemente, demostraron por qué son las tres leyendas. Si separados son increíbles, juntos fueron insuperables.

Tras este colofón, hoy el evento se prepara para acoger la última jornada, en la que no faltarán Brenda Serna, Hardwell o Afrojack. Un días más, el cartel vuelve a estar a la altura.