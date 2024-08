Trinchera musical

Parece que no, pero la vida sigue en los veranos. Nos meten en la cabeza que cuando llegan los calores el mundo deja de girar como antes. Ahora sólo alegría y olé. Nos da igual que la Tierra sea plana, como dicen Bosé y sus acólitos, o que los Rolling Stones sigan llenando estadios sólo con las primeras notas de (I Can’t Get No) Satisfaction o Brown Sugar. Por cierto, hay dos de sus canciones que me chiflan y me las pongo en el tocadiscos de vinilos cuando el alma o lo que sea me pide guerra contra el nazi Netanyahu y sus comerciales en otras partes del planeta. La guitarra, a tope de ternura, punteada por Keith Richards en Lady Jane y ese dulcimer que Brian Jones se trajo no sé si de los Apalaches o de Cuenca y borda, raspando sus cuerdas, el contrapunto perfecto a la voz de Mick Jagger. Una historia de amor ya en su crepúsculo después de otras historias que el héroe ha dejado atrás por la chica Jane, ante la que se arrodilla para pedirle matrimonio como en los relatos medievales. No sé si hay una canción de amor más terriblemente hermosa que Angie. Es de 1973 y nunca la voz del morritos voló tan alto ni el grupo alcanzó semejante cima en su amplio catálogo de obras magistrales. Dicen que la Angie de la canción era la novia de David Bowie. Otras voces aseguran que se trataba de la actriz de Río Bravo Angie Dickinson. Y una más, que se refería a la hija recién nacida de Keith Richards. Lo dice internet. No me lo invento. Bueno, a lo mejor quien se lo inventa es internet. Ahora que lo pienso, no sé por qué demonios estoy escribiendo de los Stones cuando yo soy fan, fanáticamente insobornable, de los Beatles.

Aquí tengo, precisamente, el regalo que me hizo el otro día mi amigo Pepe Picazo: unos vinilos de Ovidi Montllor, Carraixet, Patxinguer Z… Me acordé de Ovidi, de Lleonard Giner, de mi más que necesario amigo del alma Lluís Miquel. Y el regalo bomba: el libro Los Beatles. Todo sobre la historia de cada una de sus 211 canciones. Tapa dura. Casi 700 páginas. Cinco kilos de peso por lo menos. Fotografías a manta. Y la explicación al detalle de todas las canciones de la vida del grupo y de las nuestras. Una joya como las que buscan los profanadores de tumbas en las películas de faraones. Mi amigo Manolo Capeto tenía en Llíria un taller de hierros, toca la guitarra desde crío y cuando entrabas al taller le daba a la luz y empezaba a sonar This Boy, una de las canciones más bellas que he escuchado en mi vida. Y la otra canción imprescindible: And I love her. Pensaba que era de una sencillez musical casi ridícula. Un año entero tuve un profe de guitarra y le dije que la primera canción que quería tocar era And I love her. Se me quedó mirando: ¿no se te ocurre otra más difícil? El libro que estoy leyendo me aclara perfectamente esa dificultad: necesitaron 21 tomas, en los estudios de Abbey Road, antes de dar por buena la versión definitiva. El caso es que yo no quería hablar de los Rolling ni de los Beatles y ya está casi acabada esta columna.

Sólo quería decir que en los veranos la vida sigue, que la gente pobre, como en la primera novela de Dostoievski, las sigue pasando canutas, que entre cuatro ricos se reparten toda la riqueza del planeta, que el pueblo palestino sigue desapareciendo bajo las bombas de Israel, que a la gente que llega en barcos de papel a las costas españolas le dicen algunos que se joda y que le van a plantar en la cara barcos de guerra para que no se les ocurra poner un pie en las playas, que el machismo y sus artistas del crimen siguen asesinando a mujeres como si esas mujeres fueran propiedad de sus asesinos, que hay más desahucios que nunca aunque hayan desaparecido de las noticias, que este mundo en que vivimos se ha convertido en un estercolero donde cada cual chapotea como buenamente puede o lo dejan, que ya va siendo hora de que dejen de pervertirse las palabras y de que cuando hablamos de libertad y democracia estemos hablando en serio de libertad y democracia y no de poder mear en la calle las cervezas que la musa de los ultras ofrece a un euro o gratis en los chiringuitos de su playa madrileña, que ha de llegar un día en que como cantaban los Stones el tiempo esté de nuestra parte y no de parte de los que encienden puros con billetes de millón, como también entonaba Sabina en Adivina, adivinanza, una de sus primeras y más desconocidas canciones.

La vida sigue dando vueltas en verano. Muchas vueltas. No se apaga el mundo, como en una canción de Los Gritos después de ganar el Festival de Benidorm con una canción de Julio Iglesias. Mucha música en esta columna de verano. Pero si me dan a elegir, como en la bellísima canción de Los Chunguitos, me quedo con Serrat y su enérgica elegía con la figura del padre de protagonista: “Pare / deixeu de plorar / que ens han declarat la guerra”. A lo mejor, en esa guerra, es esta columna mi modesta, musical y guerrillera trinchera de domingo. No sé. A lo mejor.