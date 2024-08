Los problemas de preparar un festival teatral en agosto

En unas semanas, Russafa Escènica abrirá las puertas de su 14 ª edición, que en esta ocasión se celebrará del 19 al 29 de septiembre en la ciudad de València. Durante estos días, el festival de otoño acoge un total de veinte propuestas para dar visibilidad a las artes escénicas y, concretamente, a los creadores emergentes.La organización pretende inundar el ‘cap i casal’ con la frescura, la energía, la belleza y también la reflexión que aportan las artes escénicas.

Para ello, durante estas semanas, la organización se encuentra ultimando los detalles de esta edición, que tiene como lema «Fins ací arribarà la mar», que apuesta por levantar persianas, abrir ventanas y subir el telón cada día. Sin embargo, esta preparación resulta bastante compleja durante el mes de agosto, ya que se trata de un período en el que gran parte de la población se encuentra de vacaciones y, por lo tanto, los procesos son más lentos que durante el resto del año.

«En cada edición nos encontramos con una sorpresa distinta. Todo tiene que estar preparado antes de septiembre, que es cuando empieza el certamen, pero agosto es un mes complicado, ya que está todo paralizado», reconoce Jerónimo Cornelles, director artístico del festival. Entre los problemas, se encuentra la dificultad para imprimir los folletos de mano, que en ocasiones deben volver a imprimirse por la falta de logotipos, el reparto de estos carteles o la confirmación de los asistentes que acudirán a la rueda de prensa del próximo 3 de septiembre. «Son pequeños problemas, que parece una tontería, pero terminan juntándose y hacen uno más grande», lamenta.

A ello se añade la incertidumbre de la celebración del propio evento en las próximas ediciones por la falta de ayudas y el modelo de gestión. A pesar de ello, Cornelles reconoce que se mantiene una «ilusión innata» desde que nació el proyecto en 2010 para dar una oportunidad y un altavoz a los creadores valencianos. «Es un festival estratégico porque sirve de escaparate para las compañías y el talento emergente. Surgimos de la necesidad de crear un espacio para mostrar el trabajo», reivindica.

Otro de los problemas a los que se enfretan es la falta de presupuesto. En palabras de Cornelles, «las ayudas del Ayuntamiento de València ya se han resuelto, pero las de la Diputació no y, por su parte, las del Institut Valencià de Cultura todavía no han salido». «En el caso del IVC es casi un problema endémico. No tenemos más remedio que asumir compromisos profesionales con creadores, trabajadores de la cultura... Es un riesgo personal y económico enorme porque después nos podemos encontrar con un cambio de criterios inesperado, una cancelación de la convocatoria, cualquier cosa que haga desaparecer de repente una parte importante del presupuesto», denuncia.

Problemas logísticos

Por su parte, María Poquet, coordinadora del festival, también reconoce que «se intentan cerrar muchos aspectos previamente, pero la parte logística suele hacerse en agosto». Por eso, el equipo formado por 15 integrantes aprovecha este mes para avanzar la mayor parte de aspectos. «Suele ser un mes en el que hay pocas vacaciones para nosotros, ya que estamos coordinando todo, por lo que tenemos que encajar horarios», indica. Sin embargo, reconoce que muchos frentes se quedan abiertos y no pueden ser resueltos hasta principios de septiembre. «Hay que tener paciencia y tranquilidad porque todo no se puede controlar», afirma.

En varias ocasiones, el equipo ha sugerido cambiar el festival a otras fechas. «Se ha barajado, pero creemos que es un buen momento para presentar a las compañías», indica.

A todo ello se suma la falta de colaboración con el Centre del Carme Cultura Contemporània. «Pensábamos que iba a ser un sí, pero fue un no», señala Cornelles, quien reconoce que la organización tenía «un plan B». Sin embargo, lamenta que «esto supone un desgaste para el equipo, que trabaja sin descanso».

