Temas de Dua Lipa o Rihanna a ritmo de violín, viola y violonchelo

El Cuarteto de Cuerda Valencia ha presentado recientemente dos versiones de canciones sobradamente conocidas por el gran público pero que, sin embargo, suenan diferente cuando pasan por sus manos. Con violín, viola y violonchelo, las intérpretes han dado otro sonido a canciones de Dua Lipa y Rihanna.

«Dance the night» —el tema que destacó con el éxito de la película "Barbie" el verano pasado— y «Only Girl», respecticamente, son los dos avances de su primer disco, del que ya ultiman su lanzamiento para septiembre. Ya son los temas más escuchados en el perfil de la formación en las plataformas digitales.

El Cuarteto de Cuerda València, con 15 años de trayectoria, está formado por Paloma Castellar (violín I), Lola Bendicho (violín II), Mara Ponce (viola) y Teresa Alamá (violonchelo) y para este trabajo han contado con la producción de José Domenech y Strommar. Dispuestas a explorar nuevos horizontes musicales, las miembros del cuarteto desafían las barreras musicales y reimaginan cualquier tipo de música sin importar su género. El objetivo que se marcan a la hora de hacer versiones es mantener la esencia del tema original mientras añaden su propio toque distintivo con sus instrumentos clásicos.

Así lo explica Mara Ponce, que añade que el objetivo del trabajo que saldrá a la luz en septiembre es «homenajear a mujeres empoderadas del pop rock internacional, luchadoras y guerreras, que han roto esquemas y tienen un carácter reivindicativo».Así, además de Dua Lipa o Rihanna, también han adaptado canciones de Madona, Adele o Lady Gaga, entre otras. «Medley», «Bad Romance», «Lady Marmalade», «I have nothing», «Tattoo», «Only girl», «Sway», «Rolling in the deep» y «Te aviso, te anuncio» completan el álbum.

«La selección de temas se ha hecho no solo en base a gustos personales, sino en temas que resulten musicalmente interesantes para interpretarlos en cuerdas; hay más discotequeros pero también más profundos. Hay que adaptar los registros y que queden bien en la tesitura de las cuerdas», afirma.

Mara Ponce también explica que la mayor parte de la música actual tiene melodías «no muy ricas en voces» pero en la que sí «se potencian los ritmos, con instrumentos muy melódicos». Traducen a las cuerdas algunos elementos musicales de estos temazos y completan las versiones con golpes de arcos y golpes percutivos con sus violines, viola y violenchelo.

Cuarteto de Cuerda València. / Levante-EMV

Y lo hacen bien, pues así lo demuestra la respuesta del público. «Viene gente de todas las edades, desde niños hasta la tercera edad. Aseguran que dar este paso viniendo de la música clásica y la formación reglada —de conservatorios, orquestas y filarmónicas— es un proceso de muchos años.

El cuarteto lleva cinco años con espectáculos bajo el sello de Candlelight —conciertos que se hacen alrededor de centenares de velas—donde han ido comprobando cómo al público le llegaban y entusiasmaban tributos a Queen, Abba, Ed Sheeran, Coldplay, Imagine Dragons... «Vimos que había mucho repertorio de pop rock que se podía transcribir en cuerdas, aun sin voz», apunta Ponce.

Además del próximo trabajo que saldrá en septiembre, poco después, en octubre, también tienen previsto lanzar otro disco en el que el Cuarteto de Cuerda Valencia recuerda La Movida y a artistas españoles de los años 80 y 90, con temas reinterpretados de Mecano, La Guardia, Seguridad Social, Radio Futura, Danza Invisible, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, que ya fueron preestrenados en el ciclo de conciertos Sueña València, en San Miguel de los Reyes, a finales de mayo. Con este segundo disco, que llegará poco después del primero, recordarán a los «músicos españoles que han marcado antes y después y llegar a ese público que lo bailó todo en su día».

Innovación sin límites

«Es un reto afrontar estas canciones cuando lo que más llega parece que sea la voz o la letra», asegura Ponce. Además, añade que la formación sigue con los conciertos clásicos, pero no se cierran puertas ni marcan límites. «Seguimos con la música clásica, no abandonamos ni renunciamos a ella; lo alternamos, pero nuestra tendencia es cada vez más alejarnos y centrarnos en la innovación de la cuerda en otros estilos», reconoce. Están en constante renovación en su repertorio y en continuo aprendizaje.

«La profesionalización de las cuerdas dentro del mundo pop rock está, incluso, mal visto, la élite se encuentra en la música clásica, el hecho de hacer otros estilos parece que devalúa la imagen del músico de cuerda, pero nosotras hemos roto esos estereotipos. La música es música y sigue transmitiendo sentimientos, y no queremos olvidar aquellos a los que la música clásica no llega», añade la violista.

«Siempre estamos variando, no nos gusta encasillarnos, cuando más loca la propuesta, más nos apetece», defiende. En sus shows también les gusta hablar e interactuar con el público. «Necesitan que les hables y les mires a los ojos, y al finalizar el concierto también nos gusta tener contacto con nuestro público. Tocamos para ellos y gracias a ellos, y hay que cuidarlos y estar pendiente de ellos», dice. Recientemente han actuado en el hotel Westin València y para septiembre tienen programadas actuaciones en Albuixech y València.

Suscríbete para seguir leyendo