Maluks y el difícil camino de hacer música feminista y en valenciano

«No te’n vas» se proclama como una canción de amor, pero también como metáfora sonora de algo que se acaba pero que, de cierta forma, busca seguir permaneciendo en la memoria. Es la canción con la que se despide el grupo de música Maluks. Creado hace ya casi cinco años en el barrio de Benimaclet -y con una propuesta de música en valenciano, feminista y combativa, mezclando reggaeton, dancehall, y cúmbia-, Laura Honrubia, Maria Deltell y Marina Bolea, dejan los escenarios como grupo esta noche en el Rabolagartija Festival de Villena. «Nosotras nos vamos, pero las canciones seguirán siempre, así que Maluks se va, pero ‘No te’n vas’», explican.

Cinco años dan para mucho. «Para todas ha sido un aprendizaje, tener un grupo y además, lidiar con nosotras mismas y el resto de nuestra vida», explica la DJ del grupo, Maria Deltell. Maluks se constituía como grupo desde cero, y esto también fue todo un reto. «No teníamos ni idea de cómo empezar un grupo de música», recuerdan. Por lo que este reto ha significado «romper el techo de pensamientos acerca de no poder hacer algo».

El grupo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que pese a las dificultades sí que se podían hacer cosas. Para ellas, «ha sido un viaje muy emocionante e importante que nos marcará a todas individualmente», y añaden que se pueden ir «con la cabeza bien alta habiendo cumplido un sueño para todas y estando orgullosas». En poco tiempo, subrayan, han hecho muchas cosas que les costaba imaginar como llegar a cantar en el Rototom el año pasado, y haber «defendido un proyecto en valenciano, feminista, con todos los valores que defendemos, introduciendo estilos que no se trabajaban tanto en el sector y pudiendo abrir un camino nuevo para las mujeres en los escenarios».

El final de la gira está lleno de gente que canta y baila las canciones y acompaña al grupo en su despedida. «Recordaremos esto toda la vida, lo difícil y lo bonito que ha sido», finalizan.

Un camino difícil

El recorrido musical que ha atravesado Maluks no ha sido fácil. Como mujeres dentro de la industria musical y del panorama valenciano relatan haber tenido muchos obstáculos. Por ejemplo, a la hora de programarlas en los festivales de música. Como explica el propio grupo, han sentido que para los festivales era relevante tener grupos de mujeres, así como ellas mismas consideran importante que cada vez haya «más grupos de mujeres, técnicas, empoderadas encima de los escenarios», pero se las terminaba programando, en muchas ocasiones en «horarios y condiciones laborales muy malas».

«Es la precariedad que recibimos por el simple hecho de ser un grupo de mujeres, cuando ya teníamos nuestro propio público, nombre y repercusión», argumentan, ya que tocar en determinadas horas como las cinco de la tarde o las cinco de la mañana son en cierto modo «horas invisibles en las que al público le cuesta más estar presente».

En este sentido la responsabilidad recae en las personas que programan los horarios en los festivales. Maluks señala que realmente, «no cuesta nada darle la oportunidad a grupos emergentes o a grupos de mujeres de actuar en un horario central para poderse visibilizar».

"Hemos defendido un proyecto en valenciano, feminista, con todos los valores que defendemos, introduciendo estilos que no se trabajaban tanto en el sector y pudiendo abrir un camino nuevo para las mujeres en los escenarios"

A esto es le suma la precariedad laboral que les atraviesa a ellas y a «más grupos» y, que no les ha permitido dedicarle el tiempo que les hubiese gustado al proyecto musical. «Compaginar nuestra vida, nuestro trabajo y la música es muy difícil» y lamentan que «la precariedad laboral dentro del mundo musical hace que no se nos de la oportunidad de crecer y visualizarnos más grandes, eso acaba consumiéndonos hasta el punto de no poder dar más de nosotras».

Cabeceras masculinizadas

Es cierto que con el tiempo ha aumentado el número de grupos de mujeres que aparecen en las carteleras de los festivales de música, pero aún así «todavía hay discriminación, el número de mujeres que llenan las programaciones de los festivales sigue siendo reducido», expresan.

Además, sumado a lo anterior, Maluks no ha sentido que se les haya valorado lo suficiente. «A veces nos han querido para cumplir el cupo en los carteles, por la paridad, pero no por lo que somos y, en realidad llevamos un trabajo muy grande detrás que no se ha tenido en cuenta», concluyen.

Un público agradecido

Desde que anunciaron su despedida, han recorrido con su música varias localidades dentro y fuera del territorio valenciano, llegando a actuar en pueblos en los que era la «primera vez que se programaba un concierto en valenciano».

«Cuando tocas en el País Valencià lo que sentimos es agradecimiento total y sobretodo en los pueblos en los que no suele programarse música en esta lengua», explican las componentes del grupo.

Calidez, agradecimiento y cercanía. «La gente siempre baila aunque no se sepa las canciones» e incluso algunas se acercan al final de los conciertos para mostrar su apoyo al grupo. «Poco a poco hemos ido tejiendo una red muy guay, conociendo a mucha gente bonita que no s ha seguido, acompañado y que ha creído en el proyecto», concluyen.

