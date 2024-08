Enigmes, història, art i debat presents al I Congrés de Misteri

L’Ateneu Mercantil acollirà el 26 i 27 d’octubre als millors ponents del món que parlen castellà al I Congrés de Misteri i Història que reunirà durant dos dies a reconeguts experts en diferents temàtiques. Es realitzaran un total de quatre taules de debat en matèries que abasten camps com a Misteris d’Egipte, Civilitzacions Antigues, Misteris de l’Art i la Música, Enigmes de Jesús i el sempre intrigant camp de la ufología.

El congrés que acull València en la Sala d’actes de l’Ateneu Mercantil es dividirà en quatre xerrades-col·loqui on participaran un mínim de tres experts. Debats que seran conduïts, entre altres, pels prestigiosos investigadors valencians de misteris Luis Tobajas i Raúl Ferrero. Una trobada d’experts a la qual podrà accedir el públic en general, amb prèvia inscripció, i fins a cobrir aforament.

D’aquesta manera, la «Taula d’Egipte» comptarà amb la presència de Nacho Ares, director del programa «Ser Historia», i un dels majors especialistes espanyols de l’antic Egipte. També hi estarà Rubén Villalobos, autor de «Egipto increíble». Completarà la terna, l’egiptòloga i arqueòloga Laura Huertas, també coneguda com a Laura «Egiptología», que el juny passat es trobava excavant amb l’expedició Djehuty a Egipte.

La «Taula de Civilitzacions Antigues» comptarà amb el periodista i escriptor Pablo Villarubia. Un col·laborador habitual de «Quart Mil·lenni», i expert en ufología. S’encarregarà de relacionar la connexió d’algunes civilitzacions antigues amb els fenòmens associats als ovnis. Destaca igualment en aquest col·loqui Miguel Labrador, autor de «Las piedras de los dioses». Un entusiasta dels temes que aprofundeixen en si va existir una humanitat més avançada fa uns deu mil anys.

El col·loqui a la «Taula de Civilitzacions Antigues» el completarà Manuel Fernández Muñoz. Escriptor i viatger, ha recorregut el món i estudiat l’espiritualitat de gairebé totes les religions, bevent d’elles directament.

A la «Taula Enigmes de Jesús» estaran presents Jesús Callejo, un dels tres millors divulgadors d’Espanya de misteris del cristianisme així com Óscar Fábrega, un expert en cristianisme primitiu, com el misteri de Rennes-les-Chateau. Conegudes són les seves conferències parlant de María Magdalena. El tercer component d’aquesta taula serà l’acadèmic i escriptor espanyol Antonio Piñero, gran entès a nivell mundial en cristianisme primitiu. També és conegut per l’autoria de nombrosos llibres (incloent assajos, novel·les històriques i traduccions) i articles acadèmics, i per la seva labor de divulgació.

Finalment, en la «Taula de Misteris de l’Art» els assistents gaudiran de la presència de Aldo Linares, col·laborador del programa «Quart mil·lenni». Forma part del Grup Hepta de recerca multidisciplinària de la fenomenologia paranormal. Al costat d’ell completaran la xerra-col·loqui Luis Antonio Muñoz, presentador en Ràdio Nacional Música i especialista en temes de música del món. El valencià Javier Arlandes, que tanca el trio d’intervinents, acaba de publicar «L’última Mirada de Goya». Coneix perfectament tot el misteri de Goya, així com tot el relacionat amb obres d’art i el que va ocórrer en la Segona Guerra Mundial, quan gran part de les obres de El Prado van ser portades a València.