Motecualquiera: «La pintura mural me deja explayarme y desarrollar mi estilo»

El estilo de Laia Fernández-Pacheco Alemany, lleno de color y vitalismo, no pasa desapercibido. La artista mallorquina es una de las creadoras que ya tiene un gran mural en la ciudad de València. El suyo está en el CEIP Albereda de València, dedicado a la arqueóloga Marga Sánchez Romero y dentro del proyecto «Dones de Ciència» de la Universitat Politècnica de València y Las Naves.

El gran resultado final, descubierto antes de final de curso, llamó la atención, por el colorido y las ilustraciones de una artista novel de tan solo 22 años que no se había enfrentado en solitario a un dibujo tan grande, pero que ya se ha convertido en uno de los más llamativos del proyecto de divulgación, que cuenta con una treintena. Antes había colaborado, junto a otros artistas, en un mural en Benimaclet para la asociación AFAV.

«Me encantaría dedicarme al muralismo, es un ambiente que hace poco que conozco pero tiene un conjunto de cosas que me gustan mucho», afirma. Por ejemplo, explica a este periódico que es motivador que el arte «llegue a una gran cantidad de gente»; y qué mayor lienzo que un muro en blanco. «La pintura mural me deja explayarme muchísimo con mis gustos y desarrollar mi estilo», añade.

El mural del CEIP Albereda de València. / Miguel Ángel Montesinos

Pero esto no siempre fue así. Fernández-Pacheco, con el nombre artístico de Motecualquiera, explica que su objetivo al empezar la carrera de Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València (UPV) era «tener cuadros en un museo famoso», pero ahora reconoce que es «más relevante hacer murales y todo lo que conlleva: pintar en la calle y que te conozcan.

Haciendo murales, la cantidad de gente que se acerca anima mucho», expone. Asegura que sus referentes son Joan Aguiló —muralista mallorquín que pinta más allá de «la típica imagen turística»— y el dúo femenino Cachetejack, con varios dibujos en València. También el estilo característico y reivindicativo de Elías Taño, aunque no descarta del todo trabajar también el diseño gráfico.

La decisión importante

A Laia Fernández-Pacheco le gusta dibujar desde pequeña y afirma que, sobre los 12 años, ya tenía claro que quería estudiar Bellas Artes. «En mi familia, antes no habían tenido oportunidad, pero yo siempre he contado con todos los recursos que he querido y la opción de formarme. Mallorca se quedaba pequeña y no tiene Bellas Artes, así que la decisión grande fue venir a estudiar a València, que era el sitio más cercano a casa y con una facultad posicionada entre las mejores», detalla.

Después de unos años en la ciudad, ahora asegura que su intención es quedarse. «Hasta este año no había podido centrarme en mis propuestas. Ahora he dado el paso de hacerme autónoma como artista y he empezado a buscarme la vida, conocer los procedimientos… son muchas horas en las que no te acompaña nadie», lamenta.

No obstante, valora las oportunidades que le ofrece el cap i casal. «No era consciente de la cantidad de gente que mueve València y que crea, ya no solo en pintura mural, sino en general. Cada vez hay más gente que hace cosas impresionantes en València y creo que he tenido la suerte de elegir bien, aunque espero volver a Mallorca para hacer algún trabajo».