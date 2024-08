Así reparte Cultura las ayudas a los teatros valencianos

El Institut Valencià de Cultura repartirá 3,2 millones de euros entre una veintena de salas de exhibición y teatros para los ejercicios 2024 y 2025. A estas subvenciones destinadas al «fomento de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana» solo podían optar las salas con una programación estable de teatro, danza y circo y que exhiban al menos un 20 % de su producción en valenciano.

Este reparto de ayudas pone en evidencia la «centralización» de la cultura valenciana: diecinueve de las veinte empresas beneficiadas por estas ayudas están en la provincia de Valencia y de ellas 18 están domiciliadas en la ciudad de València.

L'Horta, Carme y Micalet, las que más

L’Horta Teatre, Carme Teatre y Teatre Micalet son las salas que recibirán la subvención más elevada de las que concede el IVC con un total de 227.484 euros entre 2024 y 2025 ya que han obtenido los 100 puntos máximos que otorgaba la comisión de valoración.

Arden Producciones, la empresa que gestiona la Sala Russafa, recibirá 224.333 euros, mientras que Teatro de lo Inestable, en Ciutat Vella, recibirá 223.639 euros. Por detrás ya quedan Cultura Popular Contemporània, responsable de La Casa Calba de Gandia (222.673 euros), Espectáculos Pinkerton (218.669 euros) y por último Off Teatro (204.2112 euros), que obtiene otros 188.963 euros por su Sala Kids.

Círculo de la Escena, que gestiona el Teatro Círculo de Benimaclet, tendrá este año y en 2025 un total de 185,479 euros. La productora de artes escénica Elcoval, también de València, recibirá 176.956 euros, seguida de Olympia Metropolitana que tendrá una subvención de 152.532 euros por su programación en el Teatro Talia y 96.917 por la del Teatro Olympia.

JCY Entretenimientos, la firma que gestiona el Teatro la Plazeta de València, obtiene por parte del IVC sendas subvenciones por un total de 138.629 euros y, ya por debajo de los 100.000 euros en ayudas, quedan el Teatre de la Caixeta en Patraix (95.787 euros), Manuela Montalvo Coronado de La Carreta Teatro de Elx (94.875 euros), La Máquina Teatro (82.969 euros) y el Teatro de Marionetas la Estrella, que recibirá del IVC 72.343 euros para la programación de la Sala Cabanyal y 69.462 para la Sala Petxina. Cierra la lista de subvenciones la empresa Rebombori Cultural con 68.800 euros.

Crisis en el Circuit

Las ayudas a las salas de teatro llegan en medio de la tregua veraniega a la crisis entre la conselleria de Cultura y el sector de las artes escénicas por el reparto de ayudas del Circuit Cultural Valencià.

El mismo 11 de julio en el que Vicente Barrera dejó la conselleria de Cultura por la crisis abierta por Vox en el Consell, representantes del teatro, las artes visuales, el circo, la danza o la música se manifstaron ante las Corts para exigir un consenso en el diseño del Circuit que el IVC gestiona con la ayuda de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Pepe Ayelo, el presidente de Gestió Cultural, explicaba que el nuevo modelo de Circuit «elimina completamente el proyecto cogestinado anterior, que tiene 37 años de historia y ha dado resultados muy interesantes de asistencia de público e inversión en artes escénicas y música». Recuerda que el último informe detalla unos beneficios de 10 millones de euros y casi 600.000 espectadores en 90 poblaciones.

«Aquí no ha consensuado nada con nadie, es un proyecto impuesto, que adolece de creer en la vertebración y que no tiene en cuenta la profesión, no solo de los gestores culturales, sino a la profesión valenciana de las artes escénicas», indicaba.

La actual secretaria autonómica, Pilar Tébar, reconocía este domingo a Levante-EMV que «a lo mejor muchas veces no se tenía en cuenta la opinión de los profesionales de cada sector», pero defendía que sus primeras reuniones frente al departamento han sido con estos sectores. «Vamos a intentar mejorar todas las bases y llegar al límite de lo que se pueda legalmente para satisfacer al sector». n

Suscríbete para seguir leyendo