El día que Alain Delon estuvo en València

El cine hoy está de luto. El actor francés Alain Delon ha fallecido esta madrugada en su casa a los 88 años, según han anuncido sus hijos a través de un comunicado. Delon había sufrido un ataque vascular cerebral en 2019, por lo que durante los últimos años se había mantenido apartado de la vida púlica. En el comunicado sus hijos han pedido que se respete "su intimidad en este momento de duelo extremadamente doloroso".

Delon ha dejado un legado de más de 120 películas, entre las que destacan A pleno sol (1960), La piscina (1969), El otro señor Klein (1976), El derecho a matar (1980) o Habitaciones separadas (1984). Además, ganó multitud de galardones como el Oso de Honor en el festival de Berlín en 1995 o la Palma de Oro de Honor en Cannes en 2019.

A lo largo de las últimas décadas, además, visitó multitud de ciudades, entre las que no faltó València. El actor francés, que en aquel momento tenía 65 años, fue el encargado de inaugurar la 21 ª edición de la Mostra de Cinema de Mediterrani, que se celebró el 16 de octubre del 2000 en el Palau de la Música. El invitado de honor fue una de las estrellas de aquella edición, en la que también se homenajeó a la actriz italiana Claudia Cardinale, al actor valenciano Pepe Sancho o el director nacido en Burjassot, Antonio Ozores, que obtuvo el reconocimiento del público cinéfilo.

Según recogía este diario en la edición del 17 de octubre, Delon posó ante los fotógrafos vestido con pantalones tejanos y una camisa gris oscura. En aquel momento llevaba 41 años en el mundo del cine y 87 películas. Durante la rueda de prensa señaló que trabajaba en este oficio con "pasión y amor". Dos años antes, el actor había anunciado que se retiraba del cine, pero eso no le impedía, en sus palabras, "amar el cine, lo sigo viendo, si no con la misma alegría, sí con interés". A Delon no le gustaba definirse, ya que, en sus palabras, "eso que lo haga el público, los críticos , la prensa y los medios". "Considero que no seré demasiado malo cuando he hecho esa carrera", añadía.

Trabajar con "los más grandes"

Delon también aprovechó su aparición para hacer un balance de su carrera, en la que destacaba trabajar "con los más grandes directores". Para él, cada película era "una porción" de su vida.

Sin embargo, esta no es la única vez que se rindió homenaje a Delon en València. En 2022, la Filmoteca de València realizó el ciclo "Delon Noir" dentro del festival València Negra, en la que se proyectaron Tres aventureros (1968), donde compartía protagonismo con Lino Ventura y Joanna Shimkus; El silencio de un hombre (1967) de Jean-Pierre Melville, uno de los cineastas predilectos de Delon y con quien el actor francés también trabajó en otros dos policíacos; Dos hombres en la ciudad (1974), dirigida y escrita por José Giovanni o A pleno sol (1960), dirigida por René Clément.