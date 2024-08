Al rescate de la gran y olvidada novela de la «riuà»

María Beneyto nació en València en 1925, murió en 2011 y entre medias fue, sobre todo, escritora. De novela, de poesía, en valenciano, en castellano, lírica, realista, reconocida en su tiempo, olvidada después y pendiente de una reivindicación como una de nuestras autoras más importantes del siglo XX.

Escritora con calle en la ciudad pero con muchos menos lectores de los que seguramente merece, quizá su momento llegue de nuevo con la ruta de esculturas literarias y cinematográficas que ha anunciado el ayuntamiento y que incluirá una parada dedicada a "El río viene crecido", la novela con la que Beneyto logró el premio Ciudad de València en 1960. Una novela que no ha sido reeditada desde entonces, circunstancia esta que el consistorio también revertirá con una nueva tirada con motivo del centenario de su autora.

Pero tan pocos ejemplares se pueden encontrar hoy en día de "El río viene crecido" que el escritor Francisco López Porcal, responsable con Carlos Aimeur del proyecto de la ruta de esculturas, la leyó en unas fotocopias del único que se guarda en la biblioteca de Humanidades de la Universitat de València. Para él fue una lectura deslumbrante, ya que la de Beneyto es una de las pocas obras de ficción -quizá, la única- que narra la «riuà» de 1957 y que se escribió casi de forma contemporánea al trágico suceso.

Pero no solo eso. Tal como destaca López Porcal, la actitud con la que Beneyto narra la València miserable y suburbial de esa época se adelanta en unos años al realismo social con el que Luis Martín Santos describió el Madrid de las chabolas en la celebrada Tiempo de silencio. «Beneyto describe el barrio de Natzaret (donde ocurre gran parte de la trama) como un feto, como algo embrionario, con las cabañas hechas uralista y lata. Leo y comparo algunos párrafos con Tiempo de silencio y tengo claro que ahí hay una influencia».

Sin embargo, el autor donostiarra, como también señala López Porcal, tenía otros planteamientos bien distintos -y más modernos- a los de la escritora valenciana, sobre todo a la hora de abordar el lenguaje literario, donde abundan términos científicos, además de un estilo diferente, irónico y mordaz sobre aquel cosmos de sordidez que se refleja en su novela.

El caso es que, a diferencia del de Martín Santos, el libro de Beneyto apenas trascendió, algo que López Porcal atribuye a la escasa repercusión que la menguada escena literaria valenciana tenía fuera de la ciudad frente a la proyección que ya mostraba en esa época todo lo que se hacía en Madrid y, sobre todo, en la Barcelona de Gil de Biedma, Carlos Barral, los Goytisolo, Carmen Laforet o Elena Quiroga.

La irremediable timidez de Beneyto

A eso cabría añadir que Beneyto era, por su irremediable timidez, poco dada a la autopromoción. Cuentan que incluso llegaba a fingir repentinas enfermedades para evitar ir a recoger algunos de los muchos premios que recibió durante los años 50 y 60.

«Era, según decían, bastante guapita por aquellos días y me fastidiaba mucho que eso desviara la atención de la gente en temas, digamos, extraliterarios», contaba ella misma a Levante-EMV tras recibir el Premi de les Lletres Valencianes en 1992.

Muchos años antes, el mismo en el que publicó "El río viene crecido", en una entrevista a Levante el periodista le soltaba algo así como que si su «condición de mujer guapa» le había ayudado en su carrera literaria.

«Esa supuesta guapura no me ha creado más que complicaciones y obstáculos -respondía Beneyto-. Para la venenosa malicia de algunos compañeros-compañeras, las alabanzas del crítico y los premios, solo venían a mí por guapa. Mi supuesta guapura me hace coger muchas rabietas y me está fastidiando constantemente».

De Paquiro, Amparín y El Condesito

El río viene crecido está dividida en dos partes diferenciadas por las dos grandes ríadas que sufrió València en el siglo XX. La primera parte arranca a punto de comenzar 1949 y, tal como destaca López Porcal, muestra el desarraigo de unos seres cuya vida gira en torno a las chabolas situadas en el margen derecho del lecho del Turia, junto al barrio de Nazaret.

Allí viven los «expulsados» de la vida, como el tío Toni, al que su nuera amenaza con llevarlo a un asilo; o el Paquiro, el rey de las chabolas, que vive del trabajo de su esposa y sus hijos; o Jaime «el Condesito», delincuente que como un Pijoaparte anterior al de Goytisolo disfraza su condición pobre para medrar en el centro de la ciudad; o Amparín, joven sosa y recatada que bebe los vientos por Jaime; o Chon, que desde su trabajo de estanquera ambulante en la entonces plaza del Caudillo anhela una vida mejor.

Personajes condenados

La segunda parte de la novela relata la vida de esos mismos personajes ocho años después, en ese 1957 de la gran "riuà" que devastó València un 14 de octubre. El tío Toni había desaparecido bajo la fuerza de las aguas en la «riada de las chabolas» de 1949 mientras que los demás habían rehecho sus vidas en otros puntos de la ciudad. Alguno, como el Paquiro y Rosa, se instalan en Campanar para vivir de la huerta de los demás. El Condesito ha logrado trepar con su buen porte al «mundo de arriba» y Amparín triunfa en los teatros de Russafa haciéndose pasar por la artista cubana Marta Romero.

Pero "El río viene crecido" es novela social y, aunque ellos no lo sepan, todos estos personajes están condenados a ese fatalismo de la novela social española de los 50 que viene de Schopenhauer, Zola o Baroja. Todos, como señala López Porcal, «acabarán sus vidas entre dantescas escenas, arrastrados por la fuerza devastadora de la inundación» que ya aparece como una amenaza en el propio título de la novela.

