Las risas continúan en el Cinema d'Estiu del Centre del Carme

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), presenta las películas de humor más gamberras en su cuarta semana de Cinema d’Estiu en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC).

Los filmes estadounidenses, Someone marry Barry (2014), Go Get Some Rosemary (2009) y la mexicana, La tarea (1991) son los títulos más irreverentes del ciclo de cine que sacuden al espectador entre risas e incredulidad.

El claustro gótico del Centre del Carme de València acoge cada noche de agosto a las 22.00 horas, excepto los lunes, el ciclo de entrada gratuita Cinema d’Estiu, Embriagados de humor, sobre la comedia americana.

La cuarta semana arranca el martes 20 de agosto con un título premiado por el público en cuatro festivales de cine independiente: Sundance, Boston, Montreal y Victoria Independent Film.

La canadiense, La gran seducción (2003), de Jean François Pouliot, narra la historia de un pequeño pueblo pesquero azotado por el paro. Hará falta una estrategia, una gran seducción, para recuperar la esperanza en el futuro.

El miércoles 21 de agosto llega, Someone marry Barry (2014), el único largometraje realizado por Rob Pearlstein. Barry es un tipo impresentable que avergüenza a sus amigos, quienes tratan de reconducirle encontrándole una mujer que le controle y le haga una persona más civilizada. El problema es que cuando Barry encuentra a su media naranja, esta resulta ser igual que él.

El jueves 22 de agosto Cinema d’Estiu recibe la visita de Bebe Pérez, actriz e hija del cineasta Fernando Pérez, quien acompañará al crítico Daniel Gascó en la presentación de la película de su padre, La vida es silbar (1998). El filme, marcado por un surrealismo mágico, aborda la búsqueda de la felicidad a través de tres historias diferentes.

La película del viernes 23 de agosto, Los guantes mágicos (2003), es un retrato sorprendentemente fiel del carácter emprendedor argentino en una ciudad tan fascinante y loca como Buenos Aires. Como ocurre en el cine de Jim Jarmusch o Aki Kaurismaki, Martin Rejtman consigue aunar la apatía con la poesía.

El sábado 24 de agosto se proyectará una obra clave de los hermanos Safdie, la muy tensa Go Get Some Rosemary (2009). Ejemplo perfecto de cómo desmontar un género, gravitando de la comedia al más profundo horror. La protagoniza Lenny, un padre separado que custodia a sus dos hijos sólo dos semanas al año. A pesar de ser un padre rabiosamente divertido para un niño, constituye un manual viviente de todo lo que un progenitor nunca debería hacer. Incurre en una larga serie de irresponsabilidades que terminan siendo desconcertantes incluso para un par de niños que disfrutan con el caos.

El domingo 25 se proyecta una obra cumbre de los años 90, la mexicana, La tarea (1991), en la que se aborda la estrecha línea que divide el erotismo de la pornografía.