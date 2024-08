Yeray Varo, el actor revelación que quería ser «peliculero»

Yeray Varo (Almàssera, 1998) iba de niño todas las semanas con su padre al videoclub. Compraba y alquilaba vídeos y delante de la pantalla soñaba con ser «peliculero». Era como pensaba que se llamaba la profesión de quienes veía en las películas. Luego creció y conoció el trabajo de actor y, poco a poco, fue formándose, sobre todo, en teatro.

«Siempre lo tuve claro desde pequeño, siempre que me han preguntado, nunca he respondido ‘quiero ser profesor’ o ‘quiero ser astronauta’; siempre decía ‘quiero ser peliculero’. Me enamoré de la actuación a través del cine y, cuando creces, ves que lo más accesible es el teatro», recuerda. «Nunca he tenido ninguna duda», asevera.

Ahora es actor, guionista, director de webseries, profesor de teatro, y antes del verano, recibió el Premio Crisálide al Actor Revelación 2024 por la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV).

«Mayormente me dedico al teatro musical. El tema de la dirección de webseries y guionizar vienen más por mi carrera universitaria, porque estudié Comunicación Audiovisual», explica. Aunque también ha ganado algún premio con sus proyectos audiovisuales, Varo ha sido reconocido especialmente por su papel protagonista en «Bruno. El musical que lo cambió todo», una producción de Off Artes Escénicas —donde se ha formado y participa en otras funciones—, también con premios y éxito de público. Asimismo, ha participado en las obras «Hechizados», «La llave mágica», «Secreto en el desván» y «Sueños: El osito Rody».

El joven explica que teatro y audiovisual son «dos lenguajes diferentes» y que en este último caso ha estado más detrás de las cámaras, pero asegura que el teatro «es más bonito a nivel de trayectoria». «Como actor, ves mejor tu evolución, porque no es lo mismo tener ocho funciones a la semana, que hacer un personaje en cinco tomas. Creces mucho más», opina. Pero reconoce «que hay una cosa que da el cine, pero no el teatro, sobre todo en València, y es dinero».

Yeray Varo. / Levante-EMV

Pese a su juventud, Yeray Varo es consciente de que el oficio es precario e inestable, pero se ve con ánimo de lidiar con ello. «Vivir como actor estrictamente es muy difícil si no das un ‘pelotazo’... Te tienes que convencer de que esta profesión es así, es ser versátil, y he asumido que la precariedad y la inestabilidad laboral van a ser mi estilo de vida el resto de mi vida», dice mientras trabaja de monitor, uno de los trabajos que compagina con su faceta artística, como otros intérpretes.

También es profesor de teatro. «Uno de los mensajes que lanzo a mis alumnos es que la formación es muy importante, pero también tienen que estar dispuestos a trabajar, que no se piensen que van a hacer el cásting de su vida y que les van a coger... que sí que hay gente a la que le toca la lotería, pero hay mucha gente a la que no», apunta con realismo.

«La vocación es muy importante, el talento es un factor clave, pero hay que currarse la formación», resume.

Crecer con un papel

El actor dice que le debe «muchísimo» al papel de Bruno, «a nivel personal y profesional». «A nivel personal, porque me siento muy identificado con el personaje, viví una historia bastante similar en el instituto; y a nivel profesional, porque he crecido mucho con el personaje en las dos temporadas que hemos hecho en València, que eso es una locura».

«Haber tenido la oportunidad de protagonizar este espectáculo es una clave fundamental para el reconocimiento», indica a este periódico.

Precisamente, en cuanto los musicales, el joven intérprete también es reivindicativo. En la entrega del premio, el pasado junio, hizo un alegato para pedir más respeto por el género y que este se tenga en cuenta. Casualidad o no, aunque no eran los convocantes de ese galardón, el Institut Valencià de Cultura (IVC) ha incluido un premio al mejor espectáculo musical en sus premios de artes escénicas que se entregarán en noviembre.

«Aquí en València me parece que es un género que no tiene el reconocimiento que debería tener. Los actores de teatro musical tenemos que saber cantar, bailar y actuar; es más exigente todavía en ese aspecto, y a veces se ve como un género para niños… y el musical puede ser familiar, para adultos o tener crítica social; ser divertido y/o comercial. Sobre todo en Europa se tiene una concepción de lo que es el arte que aparta al espectador de masas de los teatros. Y creo que el musical es clave para que la gente vuelva al teatro», defiende.

Más producción de musicales

Entre otras cosas, pide más producción pública de musicales, ya que considera que hay «poco apoyo» desde las instituciones. «Valencia es tierra de músicos y tenemos actores de teatro musical que se tienen que ir a Madrid a trabajar, que han ganado premios y que son protagonistas allí», lamenta.

Aunque cada vez más salas pequeñas apuestan por estos formados, también es cierto que el espacio dificulta que lleguen grandes producciones, que requieren «unas condiciones técnicas», como escenarios y auditorios amplios.

Varo asegura que la ansiedad, el estrés y el pensar qué pasará al mes siguiente en una profesión como la suya se desvanecen cuando sube a actuar. «Cuando estás en el teatro y vas a empezar una función, estás en el aquí y el ahora», desvela. En el horizonte tiene reposiciones en la Sala Off de València y novedades con la serie «Sueños», dedicada a los bebés.

