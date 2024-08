València consolida su cita estival con la danza tras 15 ediciones

Un total de 127 jóvenes bailarines, la mayoría de entre 13 y 18 años, han querido invertir parte de sus vacaciones en formación. En concreto, la que ofrece el XV Campus Internacional de Danza de València durante 12 jornadas maratonianas hasta el 30 de agosto, en la Petxina, de la mano de la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM) y de la Fundación Hortensia Herrero. Además, cuenta con talleres y masterclass de profesionales que llegan directos de prestigiosas compañías y formaciones de danza para enseñar a quienes sueñan poder estar en la élite.

Con esta 15ª edición, el campus se consolida en València, con más participantes que nunca y con una larga lista de espera, año tras año. Así lo explica Fabrice Edelmann, codirector artístico del campus junto a José Carlos Blanco: «Es la edición que más alumnos tenemos, y hay gente en lista de espera que se quedó fuera».

Este 2024, los talleres se centran en la danza clásica, «de nueve de la mañana más o menos hasta las seis de la tarde, dividido en clases técnicas por la mañana y preparación física, y por la tarde, después de la hora de comer, tres talleres coreográficos», detalla Edelmann.

Para el codirector, «la formación clásica es básica en danza, por lo menos tener un poquito de conocimiento de clásico; luego, según como el bailarín se especialice, irá más a la danza española o hacia el contemporáneo, pero una base del clásico es muy importante».

Una de las clases del campus, ayer. / Fernando Bustamante

Los talleres de las tardes, además de contar con el ballet del repertorio de Bournonville —la prestigiosa escuela danesa—, se abren también a estilos como el de Hans von Manen, más neoclásico —que usa la técnica clásica pero de manera mucho más contemporánea—, o el de Marcos Morao, de la Compañía de la Granada, un paso más allá. De esta manera, «el alumnado tiene un abanico y un conocimiento del movimiento y la riqueza del cuerpo más variado».

José Carlos Blanco apunta que hoy en día cada vez «se busca más un tipo de bailarín con versatilidad, ya que incluso las compañías más clásicas están haciendo piezas bastante contemporáneas». Por eso, divididos en varios grupos según el nivel, «se les intenta dar una serie de herramientas y de vocabulario en la que ellos se puedan defender o desarrollar en todos esos aspectos», indica. «Se busca un equilibrio, para que todos vayan fluyendo en la misma dirección y a la vez, y también como forma de perfeccionar lo que ya tienen ganado», añade.

Destaca que los jóvenes bailarines tienen la oportunidad estos días de trabajar con «profesores de renombre, coreógrafos, asistentes o repetidores de coreógrafos que están rodando con las mejores compañías del mundo». No obstante, recuerda que uno de los mensajes que da a los adolescentes es la importancia «de ser humilde, de aceptarse, no solamente aceptar tus virtudes, sino también ser muy consciente de cuáles no lo son».

«Se aprende mucho»

Sobre los participantes, el campus está sobre todo dirigido a estudiantes de algunos de los seis años de las enseñanzas profesionales de danza, no tanto estudios superiores, aunque algunos sí que los cursan. El perfil es de jóvenes bailarines que se quieren dedicar a la danza profesionalmente.

Alumnas del campus. / Fernando Bustamante

Jorge Ibáñez, de 15 años, es uno de los participantes y se forma en el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. «Estoy haciendo lo que me gusta, que es bailar. Desde muy pequeños mis padres vieron que me gustaba mucho moverme y una amiga les dijo que probara la danza. Empecé en contemporáneo pero luego me di cuenta de que mi pasión era lo clásico», confiesa.

«Vengo al campus porque esto es como un deporte de élite y si paras durante tres meses, al final todo lo que se aprende durante un año lo acabas perdiendo. Es una buena forma de seguir aprendiendo y de prepararse para la temporada. Se aprende mucho de los profesionales con tablas», resume.

Emma Cano es otra de las alumnas. De 15 años y de Madrid, se forma en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariaemma. «Me hablaron genial del campus, me animé a venir el año pasado y me quedé encantada, aprendí un montón de los profesores y de mis compañeros y tenía que repetir», asegura. «Al final, es lo que nos gusta y no nos importa estar en agosto. Es un intensivo de verano y el ambiente cambia mucho y conoces a gente de muchos lugares, venir aquí es especial», afirma.

"Aportamos cosas nuevas y lo valoran"

Este caso no es único, porque según Fabrice Edelmann, hay «casi un 30 % de ‘repetidores’, de gente que vuelve año tras año antes de irse al ámbito profesional». «Eso demuestra que aportamos cosas nuevas y que lo valoran», dice satisfecho. Como todos los proyectos, asegura que en los inicios hubo «muchas dudas» pero en la actualidad tienen «la suerte de contar con la ayuda de la Fundación Hortensia Herrero» y el proyecto está consolidado. «Todo apunta a que esto sigue adelante.

Tenemos cada vez más solicitudes, cerramos las inscripciones cada vez antes porque abrimos en enero y ese mismo ya hay una avalancha de solicitudes». «En España hay otros talleres, pero lo que nos diferencia es que desde el principio apostamos por hacerlo en agosto y hacia la segunda quincena. Se encara hacia el inicio de curso y se pueden poner en forma», añade. «Es una pretemporada para llegar al curso preparados y con mucha ilusión», asegura.

Por su parte, para la Fundación Hortensia Herrero el Campus Internacional de Danza «es una oportunidad para ayudar a jóvenes promesas del mundo de la danza a mantener la forma en estos meses de verano. Pero, sobre todo, para seguir formándose y mejorando con profesores de primer nivel, trabajando diferentes técnicas y con clases magistrales dirigidas por estrellas mundiales de la danza», indica Alejandra Silvestre, directora Fundación Hortensia Herrero.

«Llevamos más de diez años apoyando este campus internacional, dirigido por Gema Casino, y los inputs que recibimos son muy buenos. Todos los años se agotan las plazas y cada vez hay más solicitudes. Además, desde la Fundación Hortensia becamos a 15 jóvenes bailarines valencianos con el objetivo de que el talento de la Comunitat Valenciana siga creciendo cada año», expone Silvestre.

José Carlos Blanco explica que, conforme pasan los días, se va notando el cansancio acumulado de las nueve horas de dedicación a la danza durante 12 jornadas, pero «si verdaderamente te gusta y tienes pasión por la danza o por lo que haces, como en todo, no importa el esfuerzo. Al contrario, es gratificante para uno y para su futuro».