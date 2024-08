La casa natal d’Enric Valor, més prop de ser rehabilitada

Enric Valor va néixer en 1911 a Castalla, un poble situat a la comarca del Alcoià a Alacant. Ahir l’escriptor compliria 113 anys. La seva casa natal, constitueix una de les façanes més «humils» del Carrer Major del municipi, datada de mitjan segle XIX, i que ara el Centre Cultural Castellut i l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer, exigeixen «la recuperació efectiva i funcional de la Casa Valor com a espai de memòria, estudi i projecció cultural».

El Consell de la Generalitat va cedir l’edifici en 2019 al consistori castellut, però, l’últim programa que es va projectar sobre la casa és de 2022, comptava amb un pressupost al voltant de 400 mil euros, però no va ser materialitzat. Per a les dues associacions, aquest “no s’ajustava al que hauria de contemplar la casa d’un escriptor”. En aquest sentit, per a ells és molt important que compte amb “un arxiu amb biblioteca per a recopilar l’obra i documents de l’escriptor, una petita sala per a xerrades o reunions, y un espai per a fer tallers i contacontes, i que tingua resolts tots els problemes d’accessibilitat”. Ara sembla que aquest anhel està més prop de ser una realitat.

El 14 de juny va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant la resolució de la subvenció provincial al Pla Planifica per al període de 2024 a 2028, que impulsa 265 actuacions en els municipis alacantins amb una inversió de 133,4 milions d’euros. Entre eixa quantitat, es concedeix un total de 738.404,57 euros per a la ‘Rehabilitació de la Casa d’Enric Valor’. Del pressupost total, la Diputació d’Alacant preveu destinar 272.707 euros; per part seva, l’Ajuntament de Castalla compta amb un pressupost de 465.697,57 euros amb els quals també contribuirà al projecte.

Recuperar la casa d’Enric Valor és per tant un “exercici de memòria i dignificació al voltant del narrador més important en valencià dels primers tres quarts del S.XX”, argumenta Vicent Brotons, un dels coordinadors de “l’Alba de Valor”, que se celebra cada any en homenatge a l’escriptor. “Valor era un tot terreny en el món de la cultura i la literatura que sempre va expressar el seu amor per la seva terra i el seu poble, sempre ha estat molt vinculat a Castalla i al territori de voltant”, conclou.

Junt amb la reivindicació de recuperar la Casa Natal com a símbol i espai cultural, el Centre Cultural Castellut i l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer demanen la creació de la Fundació Enric Valor. «Creiem que seria una entitat que podria gestionar el dia a dia de tota l’obra de Valor», argumenta Vicent Brotons. A més, la Fundació implicaria un «pas més» en la conservació, promoció, creació de jornades, premis, al voltant de l’escriptor valencià.

Alba de Valor 2024. / Levante-EMV

Un escriptor compromès

L’escriptor va dedicar llargs anys de la seva vida a recuperar rondalles de la tradició oral en les zones rurals de la Comunitat Valenciana. A través d’aquestes rondalles, trenta-sis en total, plenes de gran valor folklòric i narratiu, publicades entre 1950 i 1951, i recopilades en el llibre Rondalles Valencianes. Aquest any es conmemoren 40 anys de l’inici de la col·lecció popular, editades per la Federació d’Entitats Cultural del País Valencià i continuda posteriorment per Edicions del Bullent.

Ahir, i com cada 22 d’agost des del 2011, del que ja fa 14 anys, el Centre Cultural Castellut i l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer, convoquen l’ascens a l’alt de Guisop per a “celebrar la sortida del sol , coincidint amb el dia exacte del naixement de l’escriptor i per a brindar per ell, la cultura i la llengua del País Valencià”, explica Brotons. L’alt -entre Castalla i Tibi- va presenciar de nou aquest acte, al que van acudir un centenar de persones de totes les edats, i, en el que a més es va homenatjar també al poeta Vicent Andrés Estellés, pel seu centenari, i els quaranta anys del Premi d‘Honor de les Lletres Catalanes este 2024. A més, els 90 anys de la Setmana Cultural Valencianista, celebrada a Alacant i organitzada per Valor, amb la participació de Manuel sanchis Guarne, entre altres. Tanmateix, els 90 anys de la publicació de la seua primera narració, «L’experiment de Stolowikz».

Cal recordar que l’elecció de l’espai en el qual homenatjar Valor no és casual. L’alt de Guisop és l’espai que Enric Valor retrata a la seua novel·la Temps de batuda, i que nomena «Alt del Eriçons», planta - els eriçons - que també és present pel voltant del lloc. «Valor no es pot entendre sense les muntanyes i els paisatges, és un escriptor amb geogradia, un enamorat de les muntanyes», confessa Brotons.