Celtas Cortos cantaba en 1991 "cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños". Sin duda, los cuentos -como las canciones- acompañan a la sociedad durante gran parte de su vida. Aunque estas historias siempre han estado destinadas a los más pequeños, los cuentos también son para adultos.

"Los cuentos pueden ser para cualquier público porque escuchar es una característica innata del ser humana", señala la cuentacuentos valenciana Eva Andújar, quien lleva veinte años en este oficio. Anteriormente Andújar trabajaba como animadora infantil, pero, en sus palabras, "me gustaba la parte de contar y ver cómo la gente recibe las historias".

Aunque parece un oficio casi desaparecido, los cuentacuentos -también conocidos como narradores orales- cada vez cobran más protagonismo. No sólo cuentan historias en bibliotecas o colegios, sino que ahora también se programan en plazas de pueblos o en bares. Sin embargo, todavía existen ciertos estereotipos en torno a esta figura. "La gente no sabe qué es ser narradora oral. Cuando lo explicas, la gente se sorprende y creen que no se puede vivir de estos", reconoce esta narradora.

El cuentacuentos valenciano Vicente Cortés. / Levante-EMV

Por otra parte, gran parte del público considera que los cuentacuentos están relacionados con la infancia. "Se nos encasilla dentro del público infantil, pero el público adulto cada vez se acerca más", reivindica. Para ello, los cuentacuentos aproximan las historias que son más adecuadas para cada edad. "Los cuentos enseñan cómo es la vida o los problemas que te puedes encontrar", indica el valenciano Vicente Cortés, quien lleva 40 años contando historias. "Necesitamos compartir con los demás. Siempre hemos sido una figura importante, ya que es una de las expresiones artísticas más antiguas", reconoce.

Cada público capta la historia de manera distinta, lo que a su vez supone una riqueza para los propios cuentacuentos. "Esucchar crea grupo, es una sesión compartida donde el público participa y forma parte de lo que estás contando", indica la valenciana. Así, mientras que los adultos tienen una escucha más respetuosa, los más pequeños muestran en mayor medida sus emociones y sentimientos ante la narración.

Herramientas

Cortés reconoce que los cuentos "no entienden de edades", por lo que se pueden contar a cualquier persona. Prueba de ello reside en que hasta el siglo XIX no había cuentos para niños. Para Andújar "los cuentos y las historias sobreviven porque nos proporcionan herramientas y estrategias de vida". En este sentido, Cortés, quien actúa acompañada de su guitarra, añade que sus beneficios son múltiples: "Fortalecen el vínculo con el resto, transmiten valores, fomentan la imaginación y la creatividad, nos acompañan en momentos difíciles, aumentan la autoestima y ejercitan la memoria". Además, son una buena herramienta para fomentar la lectura desde edades bien tempranas e, incluso, en aquellos que todavía no saben leer.

Aunque ambos llevan muchos años trabajando en este oficio, el futuro de los cuentacuentos está más que asegurado. Para ellos la tradición oral es muy importante, por lo que "para mantenerla viva es importante contar". Ellos no tuvieron referentes, pero los jóvenes les tienen a ellos para aprender y valorar este trabajo, que cada vez más se está profesionalizando. "Se ha multiplicado el número de cuentistas porque el ser humano necesita escuchar las palabras y las historias", concluye Cortés.

