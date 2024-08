Crimen en Granada

El 14 de abril de 1931 se declara en España la Segunda República. La Monarquía corrupta de Alfonso XIII se fue al exilio. Muchos años después su nieto haría lo mismo. No sé por qué llamamos exilio a lo que es una huida en toda regla para escapar de la justicia. De la vergüenza, no, porque la vergüenza, como a su abuelo, le importa un pito al rey emérito. En vez de meterlo en la cárcel, la Justicia le da una palmadita en la espalda y le dice que puede volver a casa cuando quiera, que para eso los reyes son reyes y pueden hacer lo que les dé la gana. Desde el primer día de su proclamación, la República fue asediada sin contemplaciones. Las derechas, los ricos, los monárquicos, los militares que odiaban la democracia no paran de meterle palos en las ruedas. Hasta que el 18 de julio de 1936, cuando hacía unos meses que el Frente Popular había ganado las elecciones, estalla un golpe de Estado encabezado por esos militares con el apoyo de sus cómplices civiles y la Iglesia.

Una orden atruena los cuarteles: exterminar a quienes no piensan como los golpistas. Para escapar de ese exterminio, el poeta granadino Federico García Lorca busca desde Madrid refugio en su ciudad y entre su gente. Qué había hecho para sentirse amenazado por los insurrectos. Escribir, montar una compañía de teatro popular llamada La Barraca, decir lo que en esos momentos suponía una declaración inadmisible para los rebeldes: “Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada”. Buscó refugio en la casa del poeta falangista Luis Rosales, amigo suyo y de su familia. No sirvió de nada. Una noche lo sacan de allí la Guardia Civil y un grupo de facinerosos. Y en la madrugada del 18 de agosto lo asesinan en el camino que va de Alfacar a Víznar. Van con él a la muerte los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, y también el maestro republicano Dióscoro Galindo. Ha habido algún intento de salvarlo. El gobernador civil le pregunta a Queipo de Llano qué hacer. Y el criminal golpista, conocido como el “virrey de Andalucía”, contesta: “Dale café, mucho café”. El maldito Queipo, cruel como pocos en la historia de la represión durante la guerra y después de la guerra. Lo que decía sobre las mujeres republicanas: “Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones”.

Han pasado ochenta y ocho años desde aquella madrugada. Aún resuena tantos años después la fanfarronería del abogado Juan Luis Trescastro Medina, que participó en la detención del poeta y entró en un bar gritando: “Acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo le metí dos tiros en el culo por maricón”. Así de machos eran aquellos patriotas: ¡qué obsesión con los “maricones”! Dicen que hablar de lo que pasó entonces es reabrir las heridas del pasado. Nunca se cerrarán esas heridas hasta que podamos contarlas todas sin faltar ninguna, hasta que no quede una sola víctima desaparecida y enterrada en una fosa común, hasta que encuentren justicia y reparación esas víctimas y su memoria tantos años silenciada. Para que haya reconciliación, antes ha de haberse conocido la verdad. Reconciliación, sí. Pero sobre los cimientos de la verdad. No se puede empezar a construir la casa por el tejado. Ese fue uno de los errores de la Transición y de los sucesivos gobiernos de Felipe González y Alfonso Guerra: hacer borrón y cuenta nueva sobre los cimientos del silencio y el olvido. Luego llegarían Aznar y Rajoy y convertirían la memoria de la Segunda República en un tiempo sometido a la devastación, a las gracietas burlonas de sus altos representantes, al punto cero de su inexistencia.

En memoria de García Lorca. / Alfons Cervera

Han pasado muchos años y no sé por qué su familia se niega a apoyar la búsqueda y posible exhumación del cuerpo del poeta. Lo que consiguen es que haya sospechas de que ya lo desenterraron hace años y lo enterraron en otro lugar que solo ellos conocen. El caso -diga lo que diga su familia- es que a él y a sus compañeros asesinados aquella madrugada los vamos a seguir buscando, aunque pasen cien años, como en el bolero. Nunca vamos a olvidar los libros del poeta, las músicas del cante que tanto amaba, el grito universal contra la opresión por las calles de Nueva York, su entusiasta dedicación al teatro popular, como hacían modestamente mi padre y tanta otra gente por los pequeños pueblos de la Serranía en los años cincuenta del siglo pasado.

La Barraca, grupo de teatro popular. / Levante-EMV

El crimen fue en verano. Fiestas por todas partes. Malas fechas para los recordatorios que no sean los de vírgenes y santos. ¿En qué pueblos se celebran actos musicales, lecturas de poesía, obras teatrales, conferencias sobre uno de los mejores poetas que ha dado la literatura universal? No me contesten, que me pongo rabioso. Siempre nos quedarán los versos de Antonio Machado dedicados al asesinato del poeta, antes de que él mismo encontrara la muerte en los primeros días de su exilio en Colliure, en el mes de febrero de 1939: “El pelotón de verdugos / no osó mirarle a la cara. / Todos cerraron los ojos / rezaron: ¡ni Dios te salva! / Muerto cayó Federico / -sangre en la frente y plomo en las entrañas- /… Que fue en Granada el crimen / sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada”. Y aún hay quienes aplauden con entusiasmo a aquel pelotón de verdugos… En fin.